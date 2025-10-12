Assine
Largado na floresta há décadas, ‘Hotel Esqueleto’ atrai curiosidade

LA
Lance
    Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
    Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
    Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
    Foto: - Reprodução de vídeo G1
    Foto: - Reprodução de vídeo G1
    Foto: - Reprodução de vídeo G1
    Foto: - Reprodução de vídeo G1
    Foto: - Reprodução de vídeo G1
    Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • Ainda assim, mesmo com o otimismo dos idealizadores, o futuro do â??Hotel Esqueletoâ? ainda Ã© um mistÃ©rio, travado por questÃµes legais e burocrÃ¡ticas.
    Foto: - ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo G1
  • Enquanto isso, o prÃ©dio segue como uma figura emblemÃ¡tica e curiosa da paisagem carioca. Sua atmosfera enigmÃ¡tica e visual cinematogrÃ¡fico jÃ¡ serviram de cenÃ¡rio para videoclipes, ensaios fotogrÃ¡ficos e campanhas publicitÃ¡rias.
    Foto: - ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo G1
    Foto: Ana Carla AZ/Wikimédia Commons
    Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
    Foto: Renato.moura.b/Wikimédia Commons
    Foto: Mcalvet/Wikimédia Commons
    Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
    Foto: Keoma-Coutinho/ICMBio
    Foto: Flickr Beth Castelo
    Foto: Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas
