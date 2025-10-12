Galeria
Largado na floresta há décadas, ‘Hotel Esqueleto’ atrai curiosidade
Projetado em 1953 para ser um símbolo de luxo, o empreendimento faliu nos anos 1970 após diversas crises financeiras. Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
A proposta era ambiciosa: um hotel de luxo com 440 quartos, vista para o oceano Atlântico, a Pedra da Gávea e as montanhas cariocas, além de contar com um teleférico que o ligaria diretamente à praia. Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
Em 1977, uma empresa norte-americana chegou a tentar retomar o projeto, mas também declarou falência. Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
Desde então, o hotel nunca foi finalizado e permanece como uma imensa carcaça de concreto, sem acabamentos, dominada pela vegetação ao redor. Foto: - Reprodução de vídeo G1
Apesar de nunca ter sido concluído, o local chegou a sediar festas da elite carioca nos anos 1960-70. Foto: - Reprodução de vídeo G1
Mais tarde, o empreendimento abandonado virou ponto de exploração urbana, com visitantes arriscando-se em sua estrutura precária. Foto: - Reprodução de vídeo G1
Muita gente se aventura a subir os 270 degraus do prédio, apesar dos perigos e do acesso restrito. Foto: - Reprodução de vídeo G1
Em 2011, surgiram planos para transformá-lo em um hotel boutique, mas obstáculos legais e ambientais atrasaram as obras. Foto: - Reprodução de vídeo G1
O projeto obteve licenças ambientais e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o que ainda possibilita sua retomada. Foto: - Reprodução de vídeo G1
Ainda assim, mesmo com o otimismo dos idealizadores, o futuro do â??Hotel Esqueletoâ? ainda Ã© um mistÃ©rio, travado por questÃµes legais e burocrÃ¡ticas. Foto: - ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo G1
Enquanto isso, o prÃ©dio segue como uma figura emblemÃ¡tica e curiosa da paisagem carioca. Sua atmosfera enigmÃ¡tica e visual cinematogrÃ¡fico jÃ¡ serviram de cenÃ¡rio para videoclipes, ensaios fotogrÃ¡ficos e campanhas publicitÃ¡rias. Foto: - ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo G1
A Floresta da Tijuca, onde fica o hotel, é uma das maiores florestas urbanas do mundo. Foto: Ana Carla AZ/Wikimédia Commons
Com cerca de 39 quilômetros quadrados, a floresta faz parte do Parque Nacional da Tijuca e é um verdadeiro santuário ecológico. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
O que torna a floresta ainda mais especial é sua história de recuperação: no século 19, a área sofreu intenso desmatamento devido à plantação de café, o que comprometeu os mananciais que abasteciam a cidade. Foto: Renato.moura.b/Wikimédia Commons
Para reverter os danos, o imperador Dom Pedro II ordenou o reflorestamento da região, trabalho realizado por escravizados alforriados, resultando na floresta que é conhecida hoje. Foto: Mcalvet/Wikimédia Commons
A vegetação da Floresta da Tijuca é majoritariamente composta por espécies da Mata Atlântica, com uma rica biodiversidade de flora e fauna. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
Animais como macacos-prego, tucanos, preguiças e diversas espécies de borboletas habitam o local, além de uma grande variedade de árvores nativas, bromélias e orquídeas. Foto: Keoma-Coutinho/ICMBio
A floresta também abriga diversos atrativos naturais e históricos, como a Cascatinha Taunay, a Pedra da Gávea e o Pico da Tijuca (o ponto mais alto da floresta, com 1.021 metros de altitude). Foto: Flickr Beth Castelo
A Vista Chinesa, de onde se tem uma das mais belas panorâmicas do Rio, também é outro ponto turístico muito visitado da floresta. Foto: Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas
