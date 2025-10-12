Galeria
Contrato de R$ 11 milhões de Whindersson Nunes com Estado do Piauí é investigado
Segundo o "Metrópoles", o acordo prevê fornecimento de kits de robótica e treinamento para escolas públicas da rede estadual. A secretaria teria favorecido indevidamente a empresa ao dispensar a licitação, apesar de reconhecer a existência de outros fornecedores capacitados. Foto: Reprodução/Governo do Piauí
O contrato inicial, assinado em 19 de agosto, era de R$ 4,99 milhões, mas foi aditado e já alcança R$ 11 milhões, com validade até agosto do próximo ano. Foto: Reprodução/Governo do Piauí
O governo do Piauí informou que o pagamento é feito com recursos federais, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A investigação busca esclarecer se houve irregularidade na contratação direta da empresa de Whindersson. Foto: Reprodução/Governo do Piauí
O humorista, aliás, virou assunto após entrevista ao Fantástico. Ele falou sobre o diagnóstico de superdotação e sobre como já se sentia diferente desde a infância. Segundo Nunes, as crises depressivas enfrentadas nos últimos anos estão relacionadas com essa descoberta. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Ao ser internado numa clínica de reabilitação em fevereiro de 2025 para tratar o vício em álcool, além de depressão e ansiedade, Whindersson passou por exames que constataram altas habilidades. O Quociente de Inteligência do influenciador é de 138. "A média geral é 96, 101", disse a neuropsicóloga Carolina Mattos. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Em fevereiro de 2025, ele anunciou a decisão de se internar para cuidar integralmente da saúde mental. Foto: reprodução instagram
Não é de hoje que Whindersson Nunes enfrenta uma dura batalha contra a depressão. Em 2019, ele ficou afastado do mundo virtual por um período. Foto: Reprodução/@whinderssonnunes
Em 2021, após a dolorosa perda do filho prematuro de 22 semanas, fruto de seu relacionamento com Maria Lina Deggan, Whindersson optou por se afastar das redes sociais novamente por aproximadamente um mês. Foto: Reprodução/TV Band
Volta e meia artistas sentem necessidade de dar um tempo dos holofotes devido a problemas de saúde mental. Relembre outros casos emblemáticos! Foto: StockSnap por Pixabay
Demi Lovato: A cantora enfrentou uma jornada difícil, marcada por desafios emocionais e físicos, até mesmo tendo passado por distúrbios alimentares e automutilação. Ela precisou ser internada cinco vezes em clínicas psiquiátricas. Foto: wikimedia commons Neon Tommy
Zé Neto: O cantor, que faz parte da dupla Zé Neto e Cristiano, se afastou por cerca de três meses em 2024 para tratar da saúde mental. Foto: Reprodução/Instagram @zenetoecristiano
Em dezembro, o sertanejo foi às lágrimas ao retornar aos palcos em um show realizado em Massaranduba, Santa Catarina. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Wesley Safadão: Em setembro de 2023, o cantor interrompeu a agenda de shows para tratar de uma crise de ansiedade. Ele anunciou a paralisação no começo do mês e voltou a se apresentar no fim de setembro. Foto: Reprodução/Instagram
Justin Bieber: O caso do cantor é um dos mais conhecidos do mundo da música e do entretenimento envolvendo saúde mental. Em 2017, o astro pop tomou a decisão de interromper sua carreira após a conclusão de sua turnê "Purpose", com o objetivo de se concentrar no seu bem-estar emocional. Foto: Instagram @justinbieber
Em 2020, Bieber anunciou outro período de afastamento para priorizar sua saúde mental e vida pessoal. Em 2022, ele se apresentou no Rock in Rio cercado de rumores acerca de um possível cancelamento em cima da hora. Foto: Instagram @justinbieber
Depois do show, Bieber anunciou nova pausa e cancelou apresentações em outras cidades do Brasil. "Eu me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim. Ao sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso priorizar minha saúde", escreveu. Foto: Youtube/ Justin Bieber's: The Justice World Tour
Selena Gomez: No ano de 2016, a cantora surpreendeu os fãs ao tomar uma decisão abrupta: interrompeu sua turnê "Revival" e anunciou uma pausa em sua carreira com o objetivo de priorizar sua saúde mental. Foto: Reprodução/@selenagomez
Durante esse período, ela compartilhou publicamente suas batalhas contra a ansiedade, a depressão e os ataques de pânico, que eram desencadeados pelo lúpus e seu tratamento médico. Foto: Reprodução Instagram
Mariah Carey: Em meados de 2001, a cantora tomou a decisão de interromper sua carreira musical a fim de dedicar-se à sua saúde e ao seu equilíbrio emocional. Foto: Reprodução/Instagram
Na ocasião, a artista foi franca ao abordar suas batalhas contra o transtorno bipolar, e fez questão de compartilhar publicamente sua trajetória de recuperação. Foto: Reprodução/Instagram
Lucas Lucco: No fim de 2023, o cantor decidiu se afastar dos palcos após ser diagnosticado com transtorno bipolar. Ele só retornou aos palcos em março de 2025. Foto: Divulgação
Shawn Mendes: Em 2022, o cantor tomou a decisão de encerrar sua turnê “Wonder” com o objetivo principal de cuidar de sua saúde mental. Foto: Instagram @shawnmendes
O artista revelou que estava em tratamento para sua recuperação e planejava retomar as atividades que haviam sido canceladas assim que estivesse em melhores condições. Na turnê, ele passaria inclusive pelo Brasil. Foto: flickr Raph_PH
Luísa Sonza: após o término do relacionamento com Whindersson Nunes, em 2020, a cantora foi alvo de uma onda de ataques e ameaças de morte nas redes sociais. Foto: Divulgação Luisa Sonza / @paammartinss
Diante da situação insustentável, a artista decidiu buscar auxílio psicológico e deixar o país temporariamente visando a preservar a saúde mental. Foto: Reprodução/YouTube
Britney Spears: No ano de 2007, a “princesinha do pop” atravessou uma fase tumultuada tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira e decidiu fazer uma pausa. Nesse intervalo, ela chegou a buscar tratamento psiquiátrico. Foto: Britney Spears - Flickr