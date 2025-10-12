Instinto ou lenda? Animais que parecem ‘prever’ mudanças no clima

Neste ano de 2024, o animal, apelidado de “Phil de Punxsutawney”, não viu sua própria sombra, indicando que a primavera chegaria sem problema. De acordo com a lenda, se a marmota visse a sua sombra, o inverno (que terminou em 19 de março nos Estados Unidos) continuaria no país. Foto: flickr Anthony Quintano