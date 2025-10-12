Galeria
Após fracasso de ‘Megalópolis’, Francis Ford Coppola prepara novo projeto para 2027
Intitulado "Glimpses of the Moon", o novo filme traz uma história familiar e romântica ítalo-americana ambientada no sul da Itália entre as décadas de 1930 e 1960. Descrito como “um musical estranho no estilo dos anos 30”, o longa será rodado em novembro na região da Calábria. A estreia está prevista para 2027. Foto: Divulgação
Baseado no romance de Edith Wharton e na comédia "Cupido é Moleque Teimoso" (1937), o filme mostra um casal que se separa, mas enfrenta dificuldades para seguir a vida. Coppola promete dança, música e um estilo excêntrico, chamando-o de “uma confeitaria muito estranha”. Foto: Divulgação
Mesmo com uma proposta ousada, "Glimpses of the Moon" terá produção mais modesta que "Megalópolis". o cineasta revelou que o filme foi financiado com subsídios nacionais, de forma convencional. Ele admitiu estar endividado após investir pesado na ficção científica estrelada por Adam Driver. Foto: Instagram @francisfordcoppola
Consagrado em Hollywood por filmes como a trilogia de “O Poderoso Chefão” e “Apocalipse Now”, Coppola veio ao Brasil em outubro de 2024 para participar da 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo a fim de divulgar "Megalópolis". Ele visitou São Paulo para uma pré-estreia e falou com a imprensa. Foto: Instagram @francisfordcoppola
No tradicional evento paulistano, ele criticou a indústria Hollywood, acusando-a de colocar o lucro acima da expressão artística. Comparou o cinema atual à logica do "fast-food", destacando a superficialidade das produções, e elogiou a ousadia do cinema brasileiro, citando a história do cineasta Glauber Rocha. Foto: Reprodução do Twitter @A24Brasil
Na ocasião, Coppola recebeu o prêmio Leon Cakoff, batizado com o nome do criador do festival de cinema paulistano e que é oferecido a grandes nomes da indústria cinematográfica. Em Curitiba, também foi homenageado pelo governo do Paraná com a Ordem do Pinheiro. Foto: Reprodução do Twitter @callasbiopic
â??MegalÃ³polisâ?, um drama de ficÃ§Ã£o cientÃfica, tem no elenco Adam Driver (â??HistÃ³ria de um Casamentoâ? e "Star Wars: A AscensÃ£o Skywalker"). O filme fez sua estreia mundial durante o Festival de Cannes deste ano. Ele foi um dos 22 concorrentes Ã Palma de Ouro e recebeu quase dez minutos de aplausos da plateia. Foto: Instagram @francisfordcoppola
No entanto, o filme, uma produção independente com custo estimado em vultosos 120 milhões de dólares desembolsados pelo próprio diretor, dividiu as opiniões dos críticos. Foto: Instagram @francisfordcoppola
Filho de uma atriz e um músico, ambos imigrantes italianos, Coppola nasceu em Detroit, no estado do Michigan, e cresceu em Nova York. Ele é um dos cineastas mais cultuados da sétima arte. Foto: Instagram @francisfordcoppola
Ele é pai da também diretora Sofia Coppola, que tem construído uma sólida carreira com filmes como “Encontros e Desencontros” (2003), “Maria Antonieta” (2007) e “Priscila” (2023). Foto: Divulgação
Além disso, ele é tio do ator Nicolas Cage, vencedor do Oscar de Melhor Ator por “Despedida em Las Vegas” (1995). Cage é filho de August Coppola, irmão de Francis Ford Coppola. Foto:
Nicolas Cage chegou a revelar em entrevista que retirou da carreira artística o sobrenome Coppola para não ficar à sombra do tio famoso. Foto:
Além de diretor, Francis Ford Coppola é também roteirista e produtor. Ele adaptou e dirigiu a trilogia de “O Poderoso Chefão”, um clássico que costuma figurar na lista de maiores produções da história do cinema. Foto: Georges Biard/Wikimédia Commons
A trilogia de “O Poderoso Chefão” (“The Godfather”) é uma adaptação do romance best-seller homônimo de Mario Puzo. Ela narra a história da família mafiosa Corleone e tem no elenco Marlon Brando (Vito Corleone) e Al Pacino (Michael Corleone). Foto: Divulgação
O primeiro filme da trilogia foi indicado a seis prêmios Oscar em 1973 e levou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator (Marlon Brando). Foto: Divulgação
Outro filme dirigido por Coppola que acabou se tornando um clássico é “Apocalipse Now”, baseado no livro “No Coração das Trevas”, de Joseph Conrad. Foto: Divulgação
O longa, que se passa durante a Guerra do Vietnã, tem no elenco novamente Marlon Brando, em mais uma parceria com o diretor. Foto: F Divulgação
Entre outros destaques da filmografia do diretor norte-americano estão “O Selvagem da Motocicleta” (1983) e “Drácula de Bram Stocker” (1992). Foto: Divulgação
Além do cinema, Coppola é apaixonado por vinhos. Ele possui uma vinícola na região de Sonoma Valley, no estado da Califórnia Foto: Flickr Charles Barry
