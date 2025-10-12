Galeria
Esqueleto causa espanto por reunir ossos de sete pessoas
-
Isso porque, nos anos 1970, a descoberta de um esqueleto deixou pesquisadores intrigados por conta de sua composição. Foto: Chelms Varthoumlien Unsplash
-
O esqueleto era composto por restos de pelo menos sete indivíduos de diferentes períodos históricos, misturado a sepulturas romanas. Foto: reprodução/Antiquity
-
Inicialmente tratado como romano devido a um broche encontrado ao lado do crânio, análises de radiocarbono revelaram que alguns ossos eram da época Neolítica, ou seja, muito mais antigo. Foto: reprodução/Antiquity
-
Um estudo detalhado confirmou que na verdade o esqueleto encontrado em Pommerœul era uma montagem de ossos de diferentes períodos históricos, incluindo o Neolítico e a era romana. Foto: reprodução/Antiquity
-
-
Cientistas sugerem que os romanos podem ter alterado enterros mais antigos ao ocupar o espaço ou montado intencionalmente o esqueleto com ossos locais e contemporâneos, criando um enigma arqueológico. Foto: Petra Blahoutová por Pixabay
-
A teoria mais aceita sugere que a montagem inicial foi feita por uma comunidade neolítica e modificada pelos romanos, possivelmente por respeito ou crenças supersticiosas. Foto: Raffaele Giannetti - Wikimédia Commons
-
O caso indicou que diferentes sociedades, mesmo separadas por milênios, interagiam simbolicamente por meio do legado deixado em seus enterros. Foto: Miguel Á. Padriñán pexels
-
-
O mistério segue inspirando estudos e debates, mas destaca um diálogo cultural entre eras distintas. Foto: Peter Dargatz por Pixabay
-
A história da humanidade é marcada por transformações profundas, desde a transição de caçadores-coletores para agricultores sedentários até a complexidade da sociedade globalizada de hoje. Saiba mais sobre cada um desses períodos! Foto: Abdullah Geelah - Wikimédia Commons
-
No Neolítico (cerca de 10.000 a.C.), houve a transição de comunidades nômades para sedentárias, com o desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais e criação de ferramentas avançadas, formando as primeiras aldeias. Foto: mostafa meraji por Pixabay
-
-
Com o surgimento da Idade dos Metais (4.000 a.C. - início da Idade Antiga), as sociedades passaram a usar cobre, bronze e ferro, facilitando a criação de armas e utensílios, o que impulsionou o comércio e a formação de cidades-estado. Foto: Dirk Hoenes por Pixabay
-
Durante a Idade Antiga (séculos VI a.C. - século V d.C.), civilizações como Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma marcaram avanços em arquitetura, filosofia, ciência e organização política. Foto: - M.Lubinski /Wikimédia Commons
-
O cristianismo surgiu e se espalhou pelo Império Romano, influenciando profundamente a sociedade. Foto: Hugo Fergusson Unsplash
-
-
Por sua vez, a Idade Média (séculos V - XV) ficou marcada foi um período de feudalismo e ruralização. As cruzadas, as universidades e o renascimento urbano foram alguns dos acontecimentos marcantes dessa época. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Na Idade Moderna (séculos XV - XVIII), o Renascimento, as Grandes Navegações e a Revolução Científica transformaram a visão de mundo e promoveram a globalização. Foto: wikimedia commons Hugo Refachinho
-
A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, transformou a produção e a sociedade, dando origem ao capitalismo. Foto: dominio publico
-
-
Por fim, a Idade Contemporânea (século XIX até os dias atuais), ficou marcada pelos avanços tecnológicos, lutas por direitos humanos e aceleração do progresso científico. Foto: Reprodução
-
Tudo isso culminou na sociedade digital atual, marcada pela conectividade global e desafios relacionados à sustentabilidade e ética no uso de novas tecnologias. Foto: Bekki Luo - Flickr