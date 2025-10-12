Galeria
Hugh Jackman e Kate Hudson protagonizam filme inspirado em Neil Diamond
Inspirado em fatos reais, o filme acompanha dois músicos azarados (Hugh Jackman e Kate Hudson), que decidem formar uma animada banda cover de Neil Diamond. Ao longo da jornada, eles descobrem que nunca é tarde para se apaixonar e correr atrás dos próprios sonhos. Foto: Youtube / Focus Features
"Esta é uma história de amor. Este é um filme sobre segundas chances, família, dificuldades, grandes amores e a busca pelos seus sonhos. Este filme é um presente de Natal", escreveu o ator em suas redes sociais. Foto: Reprodução Instagram
Hugh Jackman, por sinal, é um dos atores com maior projeção na mídia. Acompanhado de perto pelos fãs nas redes sociais. Recentemente, a notícia de que ele planeja ficar noivo da atriz Sutton Foster como resposta à ex-mulher Deborra-Lee Furness bombou na web. Foto: - Reprodução Instagram
Segundo o site “Radar Online”, pessoas próximas declararam que a atriz dava apenas um ano 'antes do colapso” para o relacionamento do novo casal. Debora e Jackman ficaram casados por 27 anos e têm dois filhos: Oscar, nascido em 15/05/2200, e Ava, de 10/07/2005. Debora deu a entender que a namorada atual do ator seria fogo de palha. Foto: Reprodução do Instagram @hughjackman
Por isso, de acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, o astro de Hollywood e a nova namorada pretendem firmar o noivado para mostrar que não se trata de um envolvimento passageiro. Foto: Divulgação/CBS
Recentemente, Hugh Jackman compartilhou no Instagram fotos em que aparece sorridente e aos pulos em sua casa, com a legenda “manhã de domingo”. A publicação foi feita dias depois de o astro assumir o relacionamento com Sutton Foster. Foto: Reprodução/Instagram
Jackman e Foster tornaram o romance público após especulações que se estenderam por meses. Houve até boatos de que o envolvimento entre eles teria começado quando o ator ainda estava casado com a atriz Deborra-Lee Furness. Foto: Reprodução/Instagram
O novo casal de celebridades teria se aproximado durante as apresentações do musical da Broadway "The Music Man", entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023. Foto: reprodução/instagram
Hugh Michael Jackman nasceu em Sydney, na Austrália, no dia 12 de outubro de 1968. Ele é ator, cantor, dublador e produtor de cinema. Saiba mais sobre ele! Foto: Reprodução Instagram/Montagem
Reconhecido internacionalmente por seus trabalhos em filmes de grande bilheteria, Jackman se destaca por interpretar tanto personagens de ação/heróis quanto fazer papéis românticos. Foto: Foto: Instagram
Em 2000, Jackman ganhou reconhecimento no mundo todo ao interpretar pela primeira vez o herói Wolverine na franquia "X-Men". Foto: divulgação
O ator havia se despedido do personagem no aclamado "Logan", lanÃ§ado em 2017. Depois disso, chegou a anunciar que nÃ£o voltaria mais a encarnar esse papel, atÃ© ser anunciado em "Deadpool e Wolverine", que foi exibido nos cinemas em 2024. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Além de "X-Men", Jackman estrelou em filmes como "O Grande Truque" (2006), "Austrália" (2008) e "Os Miseráveis" (2012), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Divulgação Universal Pictures
No musical "O Rei do Show" (2017), Jackman foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia pelo papel de P.T. Barnum. Foto: Niko Tavernise/Twentieth Century Fox Film Corporation
Jackman já atuou em diversas peças, inclusive musicais, como "The Boy from Oz", pela qual ganhou um Tony Award em 2004. Foto: Reprodução Instagram
Outros filmes conhecidos em que Jackman atuou foram: "A Senha: Swordfish" (2001), "Van Helsing" (2004), "Fonte da Vida" (2006) e "Gigantes de Aço" (2011). Foto: reprodução
Fluente em inglês e francês, Jackman é conhecido por sua simpatia e humildade, sendo frequentemente elogiado por colegas e fãs. Foto: Reprodução Instagram
Sobre a sua família de origem, Hugh revelou em 2023 que decidiu fazer terapia para tratar do trauma de ter ficado sem a mãe quando era criança. Grace foi embora ao se separar do marido. Foto: Reprodução Instagram
Ela deixou os filhos com Christopher, pai das crianças. Hugh Jackman disse que a imagem da mãe indo embora foi muito traumatizante. Christopher morreu em 2021, aos 84 anos. Foto: reprodução/instagram
Outra curiosidade é que Hugh Jackman é um ativista ferrenho na prevenção de câncer de pele. Isso porque ele já revelou ter tido a doença seis vezes, entre 2013 e 2019. Foto: Reprodução Instagram
O ator é frequentemente citado em reportagens como exemplo de boa forma, fundamental também para a performance de Wolverine. Foto: Reprodução Instagram