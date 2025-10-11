Galeria
Maldição do número 27 assombra música: dezenas de artistas morreram com essa idade
-
A maldição é tão propagada que foi criado um grupo chamado Clube dos 27, reunindo nomes que perderam a vida com essa idade. Os mais famosos estão neste cartaz de divulgação. Em seguida, mostramos um a um. Foto: Psychology Forever wikimedia commons
-
Jimi Hendrix - Guitarrista americano, o maior da história , morreu em 18/9/1970 - Asfixia pelo próprio vômito, após tomar pílulas para dormir. Foto: Divulgação
-
Janis Joplin – Cantora americana, ícone do rock e do blues, morreu em 4/10/1970 – Overdose de heroína, encontrada sem vida em um quarto de hotel em Los Angeles. Foto: Don Hunstein / Divulgação
-
Kurt Cobain - Vocalista e guitarrista da banda norte-americana Nirvana, se suicidou em 5/4/1994. Foto:
-
-
Brian Jones - Guitarrista inglês, fundador do Rolling Stones - Morreu em 3/7/1969 - Afogado numa piscina. Foto: Divulgação
-
Jean-Michel Basquiat - Compositor americano, da banda Gray - 12/8/1988 - Overdose de uma mistura de cocaína com heroína chamada Speedball. Foto: Reprodução do site wikiart.org
-
Jim Morrison - Cantor americano - Vocalista do The Doors - Morreu em 3/7/1971- Parada cardíaca por overdose de heroína. Foto: Domínio público
-
-
Amy Winehouse - Cantora inglesa - Morreu em 23/7/2011 - Parada cardíaca por consumo excessivo de álcool. Foto: Fionn Kidney - wikimedia commons
-
Além destes, que são sempre citados no Clube dos 27 e que fazem parte do famoso cartaz do grupo, outros músicos também morreram aos 27 anos. Foto: Greyerbaby pixabay
-
Um dos casos mais mais recentes é de maior repercussão é do sul-coreano Jong-hyun. Sucesso na banda SHINee, ele morreu em 18/12/2017. A causa da morte não foi divulgada. Veja outros casos, em ordem cronológica. Foto: Maria Lidia Lima - Flickr
-
-
Alexandre Levy - Pianista e maestro brasileiro - Morreu em 17/1/1892 - Causa da morte não confirmada Foto: Reprodução do site musicabrasilis.org.br
-
Robert Johnson - Cantor e guitarrista americano - Morreu em 16/8/1938 - Pneumonia. Foto: Blues Magazine - Flickr
-
Alan Wilson - Cantor americano, vocalista da banda Canned Heat - Morreu em 3/9/1970 - Suicídio. Foto: Henry Diltz - Wikimédia Commons
-
-
Evaldo Braga - Cantor brasileiro - Morreu em 31/1/1973 - Acidente de carro. Foto: Reprodução do Youtube Canal Heaven Música
-
Ron McKernan - Vocalista e tecladista americano da banda Grateful Dead - Morreu em 8/3/1973 - Hemorragia causada por alcoolismo. Foto: Zoooma - Flickr
-
Dave Alexander - Baixista americano da banda The Stooges - Morreu em 10/2/1975 - Edema pulmonar. Foto: Reprodução do site discogs.com
-
-
Pete Ham - Guitarrista inglês da banda Badfinger - Morreu em 24/4/1975 - Suicídio. Foto: Reprodução do facebook.com
-
Chris Bell - Cantor americano, vocalista da banda Big Star - Morreu em 27/12/1978 - Acidente de carro. Foto: Reprodução do Twitter @chrisbell_story
-
Jacob Miller - Cantor jamaicano, vocalista da banda Inner Circle - Morreu em 23/3/1980 - Acidente de carro. Foto: Los Toros - Flickr
-
-
D, Boon - Guitarrista americano da banda Minuteman - Morreu em 22/12/1985 - Acidente de carro. Foto: UCLA - Flickr
-
AndrÃ© Pretorius - Guitarrista sul-africano da banda Aborto ElÃ©trico, que deu origem Ã banda LegiÃ£o Urbana - Morreu em 13/10/1988 - Overdose de heroÃna. Foto: ReproduÃ§Ã£o do facebook.com/ArquivoLegiao
-
Mia Zapata - Cantora americana, vocalista da banda grunge The Gits - Morreu em 7/7/1993 - Assassinada. Foto: ReproduÃ§Ã£o do twitter.com/ThatEricAlper
-
-
Kristen Pfaff - Baixista americana da banda Hole (de Courtney Love, mulher de Kurt Cobain) - Morreu em 16/6/1994 - Overdose de heroína. Foto: Raymundo Jiménez - Flickr
-
Skunk - Rapper brasileiro da banda Planet Hemp - Morreu em 8/7/1994 - Aids. Foto: Divulgação do site /revistatrip.uol.com.br
-
Richey Edwards - Guitarrista galês da banda Manic Street Preachers - Morreu em 1/2/1995 - Suicídio. Foto: Masao Nakagami wikimedia commons
-
-
Fat Pat - Rapper americano - Morreu em 3/2/1998 - Assassinado. Foto: Reprodução do twitter.com/steady_leanin
-
Anton Yelchin - Cantor russo da banda Hammerheads (e ator da série Star Trek) - Morreu em 19/6/2016 - Acidente de carro. Foto: Philippe Berdalle - Wikimédia Commons
-
Fredo Santana - Rapper americano - Morreu em 19/1/2018 - Overdose de drogas. Foto: Adam cribbin - Flickr
-
-
Leandro Breda - Cantor da dupla sertaneja Andres e Leandro - Morreu em 12/4/2020 - Dengue hemorrágica. Foto: reprodução instagram