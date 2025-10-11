Galeria
Cor dos carros pode tornar cidades mais quentes; entenda
O fator não está nas emissões de carbono, mas na capacidade térmica e radiativa dos veículos. Foto: Freepik/wirestock
E a principal razão que define o quanto absorvem ou liberam calor é a cor dos carros. Foto: Freepik
De acordo com o estudo, os pedestres são os que mais sofrem, já que precisam circular em áreas onde a elevação da temperatura é sentida de forma imediata. Foto: mauro mora/Unsplash
Durante um dia de verão com 36 °C, o veículo escuro elevou o ar ao redor em até 3,8 °C em relação ao asfalto. Foto: Youtube Canal Meu Carro LifeStyle
Em contrapartida, o carro claro, por refletir a maior parte da radiação solar, não provocou um aumento térmico relevante. Foto: RLGNZLZ - Flickr
O contraste ocorre porque tintas escuras refletem apenas de 5% a 10% da luz solar. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Além disso, superfícies metálicas finas, como aço e alumínio presentes nos automóveis, aquecem rapidamente sob o sol. Foto: Thomas/Pixabay
Já o asfalto, por ser mais espesso, aquece de forma mais lenta. Foto: Freepik
De acordo com os cientistas, a situação é agravada pelo fato de os carros ocuparem até 10% da área de vias em grandes cidades. Foto: Wikimedia Commons/Mariordo
Em entrevista à revista New Scientist, Márcia Matias, coautora do estudo, propõe uma reflexão: "Imagine milhares de carros estacionados por toda a cidade, cada um agindo como uma pequena fonte de calor ou um escudo térmico." Foto: Reprodução/Freepik
Os cientistas ressaltam que o impacto dos carros sobre o aquecimento urbano deve ser considerado nas políticas de planejamento das cidades. Foto: Agência Brasil/EBC
Entre as medidas sugeridas, uma das mais simples seria substituir as cores escuras dos automóveis por tons claros com alto poder de reflexão. Foto: Freepik/topntp26
A prática já é comum em telhados, calçadas e pavimentos para reduzir a absorção de calor. Foto: Freepik/ededchechine
Tomando a cidade de Lisboa como exemplo — onde carros estacionados ocupam mais de 10% da via — a adoção dessa medida poderia até dobrar a taxa de reflexão de luz. Foto: Carlos Cantero/Unsplash
Além disso, os pesquisadores sugerem alternativas complementares, como limitar estacionamentos de acordo com a cor dos carros. Foto: Lucut Razvan/Unsplash
Outras opções seriam: instalar estruturas de sombreamento em estacionamentos ao ar livre e incentivar o uso de veículos elétricos, que liberam menos calor do que os modelos a combustão. Foto: Reprodução/Freepik