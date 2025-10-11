Assine
Cor dos carros pode tornar cidades mais quentes; entenda

  • O fator não está nas emissões de carbono, mas na capacidade térmica e radiativa dos veículos.
    O fator não está nas emissões de carbono, mas na capacidade térmica e radiativa dos veículos. Foto: Freepik/wirestock
  • E a principal razão que define o quanto absorvem ou liberam calor é a cor dos carros.
    E a principal razão que define o quanto absorvem ou liberam calor é a cor dos carros. Foto: Freepik
  • De acordo com o estudo, os pedestres são os que mais sofrem, já que precisam circular em áreas onde a elevação da temperatura é sentida de forma imediata.
    De acordo com o estudo, os pedestres são os que mais sofrem, já que precisam circular em áreas onde a elevação da temperatura é sentida de forma imediata. Foto: mauro mora/Unsplash
  • Durante um dia de verão com 36 °C, o veículo escuro elevou o ar ao redor em até 3,8 °C em relação ao asfalto.
    Durante um dia de verão com 36 °C, o veículo escuro elevou o ar ao redor em até 3,8 °C em relação ao asfalto. Foto: Youtube Canal Meu Carro LifeStyle
  • Em contrapartida, o carro claro, por refletir a maior parte da radiação solar, não provocou um aumento térmico relevante.
    Em contrapartida, o carro claro, por refletir a maior parte da radiação solar, não provocou um aumento térmico relevante. Foto: RLGNZLZ - Flickr
  • O contraste ocorre porque tintas escuras refletem apenas de 5% a 10% da luz solar.
    O contraste ocorre porque tintas escuras refletem apenas de 5% a 10% da luz solar. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
  • Além disso, superfícies metálicas finas, como aço e alumínio presentes nos automóveis, aquecem rapidamente sob o sol.
    Além disso, superfícies metálicas finas, como aço e alumínio presentes nos automóveis, aquecem rapidamente sob o sol. Foto: Thomas/Pixabay
  • Já o asfalto, por ser mais espesso, aquece de forma mais lenta.
    Já o asfalto, por ser mais espesso, aquece de forma mais lenta. Foto: Freepik
  • De acordo com os cientistas, a situação é agravada pelo fato de os carros ocuparem até 10% da área de vias em grandes cidades.
    De acordo com os cientistas, a situação é agravada pelo fato de os carros ocuparem até 10% da área de vias em grandes cidades. Foto: Wikimedia Commons/Mariordo
  • Em entrevista à revista New Scientist, Márcia Matias, coautora do estudo, propõe uma reflexão:
    Em entrevista à revista New Scientist, Márcia Matias, coautora do estudo, propõe uma reflexão: "Imagine milhares de carros estacionados por toda a cidade, cada um agindo como uma pequena fonte de calor ou um escudo térmico." Foto: Reprodução/Freepik
  • Os cientistas ressaltam que o impacto dos carros sobre o aquecimento urbano deve ser considerado nas políticas de planejamento das cidades.
    Os cientistas ressaltam que o impacto dos carros sobre o aquecimento urbano deve ser considerado nas políticas de planejamento das cidades. Foto: Agência Brasil/EBC
  • Entre as medidas sugeridas, uma das mais simples seria substituir as cores escuras dos automóveis por tons claros com alto poder de reflexão.
    Entre as medidas sugeridas, uma das mais simples seria substituir as cores escuras dos automóveis por tons claros com alto poder de reflexão. Foto: Freepik/topntp26
  • A prática já é comum em telhados, calçadas e pavimentos para reduzir a absorção de calor.
    A prática já é comum em telhados, calçadas e pavimentos para reduzir a absorção de calor. Foto: Freepik/ededchechine
  • Tomando a cidade de Lisboa como exemplo — onde carros estacionados ocupam mais de 10% da via — a adoção dessa medida poderia até dobrar a taxa de reflexão de luz.
    Tomando a cidade de Lisboa como exemplo — onde carros estacionados ocupam mais de 10% da via — a adoção dessa medida poderia até dobrar a taxa de reflexão de luz. Foto: Carlos Cantero/Unsplash
  • Além disso, os pesquisadores sugerem alternativas complementares, como limitar estacionamentos de acordo com a cor dos carros.
    Além disso, os pesquisadores sugerem alternativas complementares, como limitar estacionamentos de acordo com a cor dos carros. Foto: Lucut Razvan/Unsplash
  • Outras opções seriam: instalar estruturas de sombreamento em estacionamentos ao ar livre e incentivar o uso de veículos elétricos, que liberam menos calor do que os modelos a combustão.
    Outras opções seriam: instalar estruturas de sombreamento em estacionamentos ao ar livre e incentivar o uso de veículos elétricos, que liberam menos calor do que os modelos a combustão. Foto: Reprodução/Freepik
