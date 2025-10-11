Galeria
Pra quem não viu: Armeira de filme de Alec Baldwin, que causou morte com bala verdadeira em cena, sai da cadeia
Como condições, Reed terá de seguir recomendações de conduta e passar por avaliação de saúde mental. No momento, está proibida de ter contato com sua família e de possuir qualquer tipo de arma. Foto: Instagram
O trauma deixado pela morte da colega fez com que o ator Alec Baldwin, autor do disparo, declarasse que não pretende assistir a "Rust". Foto: Instagram
O filme Rust estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 2 de maio de 2025, por meio de um lançamento limitado em salas selecionadas . No mesmo dia, também foi disponibilizado em plataformas de vídeo sob demanda, como Prime Video e Apple TV . Foto: Divulgação
Ele não quer ver o filme para não 'reviver' a crise aberta pela morte de Halyna no set de gravações. Foi no dia 21/10/2021, nos Estados Unidos. Alec Baldwin atirou e a bala era de verdade. Ele teve que enfrentar um processo judicial, com risco de ir para a cadeia. Foto: Divulgação
Em 12/7, a juíza Mary Marlowe Sommer rejeitou as acusações, cancelou o julgamento de Baldwin e disse que a defesa do ator não teve acesso a informações que seriam relevantes no processo - como a existência de uma caixa de munição que teria ligação com o caso. O processo foi arquivado pro falta de provas. Foto: reprodução/instagram
Alec Baldwin atirou e matou a colega porque usou uma arma com bala de verdade, que estava sob responsabilidade justamente de Hannah Gutierrez, que cuidava de armas no set. Ela foi condenada em 15/4/2024 a 18 meses de prisão pelo crime. "Você transformou uma arma segura em uma arma letal", disse a juíza Mary Marlowe Sommer ao ler a sentença. Foto: Reprodução Instagram
Baldwin temia também receber uma condenação. O ator argumentou que não tinha como saber que a bala dentro da arma era verdadeira . Ele disse que confiou nos profissionais envolvidos na preparação do set para a gravação. Foto: reprodução Instagram
O crime ocorreu durante gravação do faroeste, no Bonanza Creek Ranch, nos arredores de Santa Fé, Novo México. Na imagem, carros de polícia que chegaram ao set para investigar a ocorrência. Foto: Reprodução de vídeo
A pena em caso de homicÃdio culposo nesse processo sobre a morte da diretora poderia chegar a seis anos de prisÃ£o, dependendo da avaliaÃ§Ã£o da JustiÃ§a. A mulher do astro, Hilaria Thomas, fez desabafos na internet sobre a acusaÃ§Ã£o enfrentada pelo marido. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram
“Tem sido um momento difícil para minha família e quero expressar a vocês (os seguidores) o quanto sou grata por seu apoio, sua gentileza e sua razão. Sinceramente, acho que sem isso nós desmoronaríamos", disse Hilaria durante o período de ação judicial. O casal tem 7 filhos. Foto: Reprodução INstagram
As gravações foram paralisadas por causa do episódio. Mas, em maio de 2023, a equipe retomou as gravações do filme. As filmagens envolveram cerca de 200 pessoas. Foto: Reprodução Instagram
Na volta das filmagens, o diretor fez um discurso emocionante: "Devemos trabalhar com alegria, como Halyna fazia". Representantes dos sindicatos do setor de entretenimento passaram a acompanhar as gravações das cenas de alto risco. Foto: reprodução youtube
O novo armeiro, Andrew Wert, responsável por todas as armas e munições utilizadas nas filmagens, destacou que até mesmo as munições fictícias são feitas de borracha e madeira, tingidas de dourado. Segundo o New York Times, Wert desativou os gatilhos e modificou os cilindros para inviabilizar o uso de qualquer munição. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
Wert é ex-soldado do exército dos EUA e usou seus conhecimentos para montar as armas fake a partir de peças muito parecidas com as das armas reais. O jornal New York Times divulgou que ele sempre enfatiza que tudo é réplica e não tem como disparar bala de verdade. Foto: Domínio público
Andrew Wert é especialista em lidar com armas em sets de filmagens há mais de 20 anos. Ele já participou de filmes famosos em Hollywood, inclusive “Clube de Compras Dallas”, em 2013, que rendeu Oscar de Melhor Ator a Matthew McConaughey (foto). Foto: reprodução / Clube de Compras Dallas
A diretora de fotografia Bianca Cline (foto) assumiu o lugar de Halyna Hutchins nas filmagens. A diretora que morreu tinha 42 anos. Foto: reprodução instagram
Dois dias antes do acidente, Halyna Hutchins publicou um vídeo cavalgando no local das gravações. Esta imagem é uma captura desse vídeo. Ela disse que um dos benefícios de gravar um filme de Velho Oeste era andar a cavalo na folga. Foto: Reprodução de vídeo
O diretor do filme, Joel Souza, também foi atingido pelo disparo da arma de Alec Baldwin, mas não morreu. Foto: Reprodução IMDb
Alec Baldwin é um dos nomes mais populares no cinema. Nascido em Amityville em 3/4/1958, ele tem vasta filmografia e é um ator premiado. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Sua carreira começou em 1987 e ele é um dos mais prolíficos do cinema, mantendo o ritmo de trabalho de forma praticamente incessante. Antes de "Rust", seu último filme tinha sido "Missão Impossível Fallout". Foto: Divulgação