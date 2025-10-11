Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Café raro bate recorde: bebida custa R$ 3.600 e lote atinge R$ 3,3 milhões

LA
Lance
  • O feito foi registrado no Guinness World Records como a xícara de café mais cara do planeta. Preparado com grãos raros e premiados da variedade Geisha e cultivado na Hacienda La Esmeralda, no Panamá, o café é filtrado manualmente em coador V60. Notas florais e frutadas, somadas à raridade do grão, justificam o valor.
    O feito foi registrado no Guinness World Records como a xícara de café mais cara do planeta. Preparado com grãos raros e premiados da variedade Geisha e cultivado na Hacienda La Esmeralda, no Panamá, o café é filtrado manualmente em coador V60. Notas florais e frutadas, somadas à raridade do grão, justificam o valor. Foto: Divulgação/Guiness World Records
  • Além da xícara recordista, um lote de 20 quilos do mesmo café Geisha foi vendido por R$ 3,3 milhões. Isso equivale a cerca de R$ 165 mil por quilo — um marco no comércio de cafés de luxo. Dubai, assim, reforça sua imagem como capital global do consumo sofisticado com mais esse feito.
    Além da xícara recordista, um lote de 20 quilos do mesmo café Geisha foi vendido por R$ 3,3 milhões. Isso equivale a cerca de R$ 165 mil por quilo — um marco no comércio de cafés de luxo. Dubai, assim, reforça sua imagem como capital global do consumo sofisticado com mais esse feito. Foto: Unsplash / Meshaal Al Hajali
  • O café, aliás, é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Ele aparece tanto na parte da manhã, para ajudar a dar energia para o dia, como em momentos depois do almoço ou até mesmo no fim de tarde. Veja curiosidades sobre o tema:
    O café, aliás, é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Ele aparece tanto na parte da manhã, para ajudar a dar energia para o dia, como em momentos depois do almoço ou até mesmo no fim de tarde. Veja curiosidades sobre o tema: Foto: pixabay
  • Como tudo surgiu - Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna
    Como tudo surgiu - Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna". Foto: julius schorzman - wikimedia commons
  • Existem dois tipos - São dois os tipos de grãos do café: Arábica (Coffea arabica) e Robusta (Coffea canephora). Eles possuim características diferentes. Por exemplo, o café arábica possui doçura natural enquanto os grãos de Robusta são mais amargos. A escolha vai pelo gosto do consumidor.
    Existem dois tipos - São dois os tipos de grãos do café: Arábica (Coffea arabica) e Robusta (Coffea canephora). Eles possuim características diferentes. Por exemplo, o café arábica possui doçura natural enquanto os grãos de Robusta são mais amargos. A escolha vai pelo gosto do consumidor. Foto: xiaojie zhao - pixabay
  • Faz bem para saúde - É verdade que exagerar no café pode trazer complicações para o seu organismo. No entanto, um estudo publicado na revista acadêmica Annals of Internal Medicine indicou que tomar cerca de três xícaras de café por dia pode reduzir o risco de morte, além do fato de o café ter antioxidantes.
    Faz bem para saúde - É verdade que exagerar no café pode trazer complicações para o seu organismo. No entanto, um estudo publicado na revista acadêmica Annals of Internal Medicine indicou que tomar cerca de três xícaras de café por dia pode reduzir o risco de morte, além do fato de o café ter antioxidantes. Foto: Freepik
  • Também faz mal para a saúde - Como destacado anteriormente, o café também pode fazer mal caso seja consumido em grandes quantidades. Ele pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, além de nervosismo e também insônia. Já em mulheres gestantes, o consumo exagerado de café pode causar atraso na formação cerebral do feto.
    Também faz mal para a saúde - Como destacado anteriormente, o café também pode fazer mal caso seja consumido em grandes quantidades. Ele pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, além de nervosismo e também insônia. Já em mulheres gestantes, o consumo exagerado de café pode causar atraso na formação cerebral do feto. Foto: jcomp freepik
  • Primeiras cafeterias - Você já parou para pensar como surgiram os primeiros estabelecimentos que vendiam café no mundo? A resposta é Oriente Médio. Foi lá que surgiram as primeiras cafeterias, que eram ambientes muito populares e que se tornaram um espaço para interação social.
    Primeiras cafeterias - Você já parou para pensar como surgiram os primeiros estabelecimentos que vendiam café no mundo? A resposta é Oriente Médio. Foi lá que surgiram as primeiras cafeterias, que eram ambientes muito populares e que se tornaram um espaço para interação social. Foto: reprodução RPC
  • Os maiores consumidores - O natural é pensar que nós brasileiros são o povo que mais consome café no mundo, já que ele está incluso na vida de tantas pessoas. Porém, segundo a OIC, os maiores consumidores de café per capita no mundo são os finlandeses, pois lá cada pessoa bebe em média cerca de 12 kg de café por ano.
    Os maiores consumidores - O natural é pensar que nós brasileiros são o povo que mais consome café no mundo, já que ele está incluso na vida de tantas pessoas. Porém, segundo a OIC, os maiores consumidores de café per capita no mundo são os finlandeses, pois lá cada pessoa bebe em média cerca de 12 kg de café por ano. Foto: pixabay
  • Quem vem na sequência - Ainda de acordo com essa pesquisa, é a Noruega, com 9,9 kg por pessoa ao ano. Fechando o top 3 temos a Islândia, com 9 kg. Em quarto lugar está a Dinamarca, com 8,7 kg per capita e o top 5 é completado com a Suécia, com 8,2 kg.
    Quem vem na sequência - Ainda de acordo com essa pesquisa, é a Noruega, com 9,9 kg por pessoa ao ano. Fechando o top 3 temos a Islândia, com 9 kg. Em quarto lugar está a Dinamarca, com 8,7 kg per capita e o top 5 é completado com a Suécia, com 8,2 kg. Foto: Pixabay
  • Dicas para um bom café - Existem algumas maneiras de você preparar um bom café, seja para um amigo ou para consumo próprio. Uma dica valiosa é moer os grãos o mais próximo possível da hora de preparar o café. Isso deixará o seu café mais saboroso e cheiroso.
    Dicas para um bom café - Existem algumas maneiras de você preparar um bom café, seja para um amigo ou para consumo próprio. Uma dica valiosa é moer os grãos o mais próximo possível da hora de preparar o café. Isso deixará o seu café mais saboroso e cheiroso. Foto: Imagem (ilustrativa) de Karolina Grabowska por Pixabay
  • Outra dica importante na hora de fazer o café é verificar se o equipamento está limpo, sem qualquer sedimento antigo que possa deixar o café amargo e rançoso. Além disso, use água mineral ou filtrada, deixando-a na temperatura ideal 90 e 95°C, principalmente no momento em que você for colocar os grãos de café.
    Outra dica importante na hora de fazer o café é verificar se o equipamento está limpo, sem qualquer sedimento antigo que possa deixar o café amargo e rançoso. Além disso, use água mineral ou filtrada, deixando-a na temperatura ideal 90 e 95°C, principalmente no momento em que você for colocar os grãos de café. Foto: Freepik/Onlyyouqj
  • Segunda bebida mais popular do mundo - Uma curiosidade interessante sobre o café é que ele está no Top 2 de líquidos mais ingeridos no planeta Terra. Como já era de se esperar, o primeiro lugar ficou com a água, que é o líquido essencial para qualquer ser humano,
    Segunda bebida mais popular do mundo - Uma curiosidade interessante sobre o café é que ele está no Top 2 de líquidos mais ingeridos no planeta Terra. Como já era de se esperar, o primeiro lugar ficou com a água, que é o líquido essencial para qualquer ser humano, Foto: Alex Padurariu Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay