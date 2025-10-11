Assine
Fenômeno do Pop, Banda RBD marcou toda uma geração; relembre

LA
Lance
  • O grupo RBD (sigla para Rebelde) surgiu em 2004. No Brasil, eles começaram ganhar popularidade a partir da novela “Rebelde”, exibida no Brasil pelo SBT, de agosto de 2005 a dezembro de 2006.
    O grupo RBD (sigla para Rebelde) surgiu em 2004. No Brasil, eles começaram ganhar popularidade a partir da novela “Rebelde”, exibida no Brasil pelo SBT, de agosto de 2005 a dezembro de 2006. Foto: divulgação
  • Composto originalmente por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o RBD se tornou um fenômeno mundial, conquistando milhões de fãs, principalmente entre o público jovem.
    Composto originalmente por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o RBD se tornou um fenômeno mundial, conquistando milhões de fãs, principalmente entre o público jovem. Foto: divulgação
  • O grupo lançou seis álbuns de estúdio, sendo o último deles em 2009, intitulado
    O grupo lançou seis álbuns de estúdio, sendo o último deles em 2009, intitulado "Para Olvidarte de Mí". Foto: divulgação
  • Entre seus maiores sucessos estão as músicas
    Entre seus maiores sucessos estão as músicas "Rebelde", "Ser o Parecer", "Sálvame", "Un Poco de Ti", "Tu Amor" e "Nuestro Amor". Foto: divulgação/spotify
  • O RBD também ficou marcado por suas apresentações ao vivo contagiantes, que misturavam música, dança e coreografias elaboradas.
    O RBD também ficou marcado por suas apresentações ao vivo contagiantes, que misturavam música, dança e coreografias elaboradas. Foto: flickr/Hector Sanchez
  • Ao longo de quatro anos de atividades, a banda realizou quatro turnês pelo mundo, sendo a última delas em 2008. Foram mais de 23 países e 116 cidades.
    Ao longo de quatro anos de atividades, a banda realizou quatro turnês pelo mundo, sendo a última delas em 2008. Foram mais de 23 países e 116 cidades. Foto: wikimedia commons Sérgio Savarese
  • No Brasil, a banda esteve presente em sete oportunidades e uma delas foi cercada de polêmicas.
    No Brasil, a banda esteve presente em sete oportunidades e uma delas foi cercada de polêmicas. Foto: reprodução youtube
  • Em 2006, o grupo iria oferecer uma sessão de autógrafos em um estacionamento do supermercado Extra, em São Paulo, mas por conta da superlotação e de confusões registradas, a organização optou por cancelar o contato com os fãs.
    Em 2006, o grupo iria oferecer uma sessão de autógrafos em um estacionamento do supermercado Extra, em São Paulo, mas por conta da superlotação e de confusões registradas, a organização optou por cancelar o contato com os fãs. Foto: reprodução Record TV
  • Depois de muita revolta, três pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. Depois, o grupo ainda cancelou a participação que estava agendada para acontecer no programa “Domingo Legal”, do SBT.
    Depois de muita revolta, três pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. Depois, o grupo ainda cancelou a participação que estava agendada para acontecer no programa “Domingo Legal”, do SBT. Foto: reprodução Record TV
  • Polêmicas à parte, a banda se tornou um dos maiores fenômenos pop do México, com mais de 15 milhões de discos vendidos mundialmente!
    Polêmicas à parte, a banda se tornou um dos maiores fenômenos pop do México, com mais de 15 milhões de discos vendidos mundialmente! Foto: divulgação
  • A marca “RBD” já estampou cadernos, bonecas, gomas de mascar e até produtos de higiene e alimentos!
    A marca “RBD” já estampou cadernos, bonecas, gomas de mascar e até produtos de higiene e alimentos! Foto: reprodução
  • Em 2023, a banda retornou aos palcos apÃ³s um hiato de 15 anos com a turnÃª â??Soy Rebelde Tourâ?, que tambÃ©m teve passagem pelo Brasil.
    Em 2023, a banda retornou aos palcos apÃ³s um hiato de 15 anos com a turnÃª â??Soy Rebelde Tourâ?, que tambÃ©m teve passagem pelo Brasil. Foto: Iris Alves/Live Nation/RBD
  • Ao todo, foram oito shows realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, marcados por vários momentos emocionantes e icônicos para os fãs.
    Ao todo, foram oito shows realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, marcados por vários momentos emocionantes e icônicos para os fãs. Foto: Iris Alves/Live Nation/RBD
  • Em um dos shows, o cantor Christian Chávez surpreendeu o público e cantou um trecho da música “Voando pro Pará” (do refrão
    Em um dos shows, o cantor Christian Chávez surpreendeu o público e cantou um trecho da música “Voando pro Pará” (do refrão "Eu vou tomar um tacacá"), que viralizou na internet na voz da Joelma. Foto: reprodução/redes sociais
  • Nem tudo foi perfeito mais uma vez e em um dos shows, realizado no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, houve correria e momentos de apreensão após uma tentativa de arrastão no momento da saída.
    Nem tudo foi perfeito mais uma vez e em um dos shows, realizado no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, houve correria e momentos de apreensão após uma tentativa de arrastão no momento da saída. Foto: reprodução
  • Para a nova turnê, apenas Alfonso não retornou. Ele também é ator e optou por se dedicar à carreira longe dos palcos.
    Para a nova turnê, apenas Alfonso não retornou. Ele também é ator e optou por se dedicar à carreira longe dos palcos. Foto: reprodução instagram
  • A turnê chegou ao fim em dezembro de 2023 com uma apresentação no Estádio Azteca, na Cidade do México, depois de mais de 30 shows em diversos países.
    A turnê chegou ao fim em dezembro de 2023 com uma apresentação no Estádio Azteca, na Cidade do México, depois de mais de 30 shows em diversos países. Foto: reprodução
  • Um dos integrantes mais
    Um dos integrantes mais "conectados" com o Brasil, Christian Chávez tem presença confirmada no evento "Imagineland", que está previsto para o fim de julho no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba. Foto: divulgação/Edwin Rodriguez
  • Segundo a organização, os ingressos para a sessão de fotos com o mexicano se esgotaram em três dias.
    Segundo a organização, os ingressos para a sessão de fotos com o mexicano se esgotaram em três dias. Foto: reprodução/instagram
