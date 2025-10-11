Descubra as cidades que ficam em maior altitude no Brasil

Bom Jardim da Serra(1.250m)- Localizada em Santa Catarina, fica a 210 km da capital, Florianópolis e tem cerca de 4.800 habitantes. É conhecida por ser a cidade mais alta do estado, onde já houve ocorrências de neve no inverno. A cidade se destaca pelas belezas naturais, como a Serra do Rio do Rastro, e pela produção de maçãs e vinhos. Foto: Tiago de Pellegrini Korb/Wikimédia Commons