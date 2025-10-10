Galeria
Pioneirismo e talento: Laura Cardoso esbanja carisma e vitalidade aos 98 anos
Para celebrar os 30 anos dos Estúdios Globo, um dos maiores complexos de produção audiovisual do mundo, a emissora inaugurou uma Calçada da Fama e trouxe alguns artistas para a comemoração, como a carismática Laura Cardoso. Foto: Reprodução do instagram @carasbrasil
Entre os nomes escolhidos estavam Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, Lima Duarte, Walcyr Carrasco, Renato Aragão, Neusa Borges, Denis Carvalho, Laura Cardoso, Bete Faria, Ari Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho Nathália Timberg e Serginho Groisman. Foto: Reprodução do instagram @sitesodapop
Um dos momentos mais emocionantes do evento foi justamente a chegada de Laura Cardoso. A experiente atriz marcou a inauguração da Calçada da Fama e encantou quem estava presente com sua vitalidade e carisma, aos 98 anos. Foto: Reprodução do instagram @sitesodapop
Uma das atrizes pioneiras do Brasil, Laura Cardoso iniciou sua carreira no rádio nos anos 1940, porém migrou para o televisão e depois consolidou seu sucesso também no teatro e cinema. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
Filha de imigrantes portugueses e natural de São Paulo, no bairro da Bela Vista, ela destacou-se em novelas e espetáculos ao longo da carreira. Laura nasceu em 13 de setembro de 1927 e desde a infância, entre 6 aos 7 anos, brincava de teatro com amigos do bairro. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A carreira profissional da atriz começou aos 15 anos, em 1942, nas radionovelas da Rádio Cosmos. Por lá, Laurinda de Jesus Cardoso aprendeu a usar a voz e ganhou o nome artístico "Laura Cardoso". Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A transição do rádio para a televisão ocorreu nos anos 1950, na TV Tupi. Participou do programa "Tribunal do Coração", em 1952, escrito por Vida Alves, que lhe rendeu um papel de destaque e foi um grande sucesso na época. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
É uma das atrizes que mais atuou no país, com mais de 100 trabalhos em seu currículo, incluindo mais de 60 novelas. Também fez 30 longas-metragens para o cinema. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
É viúva do ator, roteirista, diretor e produtor de televisão Fernando Balleroni, com quem se casou em 1949 e teve três filhos: Fátima, José, que faleceu com três dias de vida, e Fernanda. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A atuação na televisão fez a atriz se destacar e ser nacionalmente conhecida. Ainda na Tupi, fez trabalhos como "Os Miseráveis", em 1958, e "Um Lugar ao Sol", no ano seguinte, além de diversas outras novelas e programas, como "Grande Teatro Tupi", entre 1957 e 1964. Foto: Dvivulgação
Ao longo da emblemática carreira, a atriz contracenou com Ivan Mesquita em "Algemas de Ouro", na Record, em 1968. A novela era escrita por Benedito Ruy Barbosa e contava com um elenco de peso que incluía nomes como Susana Vieira, Lolita Rodrigues e Fúlvio Stefanini. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A transição de Laura Cardoso para a TV Globo começou em 1981, com a novela "Brilhante", de Gilberto Braga. Ela se consolidou com a amizade e parceria com o autor Walther Negrão, que a convidou para diversas obras a partir de 1983, como "Pão-Pão, Beijo-Beijo". Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
A parceria entre Laura Cardoso e Walther Negrão se estendeu por várias novelas ao longo dos anos, como "Livre para Voar", "Fera Radical", "Vila Madalena", "Araguaia" e "Flor do Caribe". Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
Em 1985, protagonizou o texto de Henry James “A Herdeira”, com direção de Flávio Rangel. Um ano depois, esteve em “Divinas Palavras”, em 1986, de Ramón Del Valle Inclan. Foto: - Divulgação Rede Globo
Na sequência, apresentou o espetáculo “A Cerimônia do Adeus”, de Mauro Rasi, em um requintado teatro de Lisboa, o Trindade, antes de voltar às telinhas. Foto: Reprodução do Flickr arquivo Nacional Brasileiro
Em "Mulheres de Areia", de 1993, Laura Cardoso interpretou Isaura, a mãe das irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires. A personagem se tornou uma figura central na trama de Ivani Ribeiro ao guardar o segredo das irmãs. Foto: Dvivulgação
No ano seguinte, em "A Viagem", da mesma autora, interpretou Dona Guiomar, personagem que foi assombrada pelo espírito de Alexandre, de Guilherme Fontes, e se tornou um tormento para o genro, Raul, de Miguel Falabella. Foto: Dvivulgação
Laura Cardoso interpretou Sinhana Coragem na versão da novela "Irmãos Coragem" de 1995. Ela era a mãe dos três irmãos: João, Jerônimo e Duda. Foto: Dvivulgação
A atriz interpretou a personagem Dona Carmem em "Chocolate com Pimenta", que foi ao ar em 2003. Ela era a avó de Timóteo, vivido por Marcello Novaes, e a matriarca de uma família considerada "caipira" na cidade fictícia de Ventura. Foto: Dvivulgação
Em "Caminho das Índias", de Glória Perez, Laura interpretou a personagem Laksmi, matriarca autoritária e tradicional da família Ananda. Assim, a personagem era respeitada por todos os seus filhos e netos, e seguia rigidamente os rituais e costumes hindus. Foto: Dvivulgação
Laura também atuou em diversos filmes, incluindo "Dona Rosinha", de 2025, "De Perto Ela Não é Normal", de 2020, "O Crime da Cabra", de 2016, "Copacabana", de 2001 e "A Casa da Mãe Joana", de 2008. Foto: Dvivulgação
Laura Cardoso atuou em diversas peças de teatro importantes ao longo de sua carreira, incluindo "Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu" e "Vereda da Salvação", pelas quais recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz. Foto: Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso
Outros trabalhos de destaque da atriz no teatro incluem "A Última Sessão", "Helena de Troia", "Bodas de Casamento", "As Criadas", "Volpone" e "A Bela e a Fera". Foto: Dvivulgação
Interpretou a personagem Dorotéia na novela Gabriela de 2012, uma senhora dominadora e puritana que impunha sua moral em Ilhéus, mas que tinha um passado desconhecido do grande público. Uma atuação que chamou a atenção da crítica especializada. Foto: Reprodução do Flickr MARCELO S. CAMARGO/