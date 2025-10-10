Assine
Ator de ‘O Fantasma da Ópera’ morre aos 46 anos

LA
Lance
  • Lewis lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em fevereiro de 2024 e considerado incurável.
    Lewis lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em fevereiro de 2024 e considerado incurável. Foto: Instagram/Todd Woodbridge
  • Sua morte foi confirmada pelo amigo Todd Woodbridge, que o descreveu nas redes sociais como
    Sua morte foi confirmada pelo amigo Todd Woodbridge, que o descreveu nas redes sociais como "uma estrela no palco" e "um mentor maravilhoso para todas as pessoas com quem ele trabalhou". Foto: Reprodução/Instagram
  • Lewis era filho de músicos líricos e tinha formação em escolas prestigiadas, como a Royal College of Music, de Londres, e na Western Australian Academy of Performing Arts.
    Lewis era filho de músicos líricos e tinha formação em escolas prestigiadas, como a Royal College of Music, de Londres, e na Western Australian Academy of Performing Arts. Foto: Reprodução/Instagram
  • Ao longo dos anos 2000, ele se destacou no teatro australiano ao estrelar peças como
    Ao longo dos anos 2000, ele se destacou no teatro australiano ao estrelar peças como "Urinetown", "A Little Night Music" e "Priscilla, a Rainha do Deserto". Foto: Reprodução/YouTube
  • O musical
    O musical "O Fantasma da Ópera" é um marco na história do teatro, sendo o espetáculo de maior longevidade na Broadway, em Nova York, onde ficou em cartaz por 35 anos. Foto: Ahmad Ardity/Pixabay
  • O musical foi baseado no romance homônimo de Gaston Leroux, publicado originalmente em 1910.
    O musical foi baseado no romance homônimo de Gaston Leroux, publicado originalmente em 1910. Foto: Domínio Público
  • A obra ganhou sua versão mais famosa em 1986, com música de Andrew Lloyd Webber, letras de Charles Hart e Richard Stilgoe.
    A obra ganhou sua versão mais famosa em 1986, com música de Andrew Lloyd Webber, letras de Charles Hart e Richard Stilgoe. Foto: Domínio Público
  • A estreia aconteceu no Her Majesty’s Theatre, em Londres, sob direção de Harold Prince, e rapidamente se tornou um fenômeno cultural.
    A estreia aconteceu no Her Majesty’s Theatre, em Londres, sob direção de Harold Prince, e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Foto: Flickr - Seth Anderson
  • A peça tinha uma combinação magistral de romance, terror, música lírica e elementos de ópera, todos entrelaçados em uma trama complexa.
    A peça tinha uma combinação magistral de romance, terror, música lírica e elementos de ópera, todos entrelaçados em uma trama complexa. Foto: Domínio Público
  • A história se passa na Ópera de Paris, no fim do século 19, e gira em torno de Erik, o misterioso “Fantasma”, um gênio musical deformado que vive escondido nos subterrâneos do teatro.
    A história se passa na Ópera de Paris, no fim do século 19, e gira em torno de Erik, o misterioso “Fantasma”, um gênio musical deformado que vive escondido nos subterrâneos do teatro. Foto: Domínio Público
  • Ele se apaixona pela jovem soprano Christine Daaé, a quem ensina a cantar e tenta transformar em uma estrela, enquanto é consumido pelo ciúme quando ela se aproxima de seu antigo amor, Raoul.
    Ele se apaixona pela jovem soprano Christine Daaé, a quem ensina a cantar e tenta transformar em uma estrela, enquanto é consumido pelo ciúme quando ela se aproxima de seu antigo amor, Raoul. Foto: Domínio Público
  • O musical é celebrado por suas músicas poderosas, como “The Music of the Night”, “All I Ask of You” e o tema principal “The Phantom of the Opera”, além de sua cenografia impressionante.
    O musical é celebrado por suas músicas poderosas, como “The Music of the Night”, “All I Ask of You” e o tema principal “The Phantom of the Opera”, além de sua cenografia impressionante. Foto: Domínio Público
  • Desde sua estreia, o espetáculo se tornou um marco do teatro musical, vencendo o Tony Award de Melhor Musical em 1988 e sendo montado em mais de 145 cidades e 24 países.
    Desde sua estreia, o espetáculo se tornou um marco do teatro musical, vencendo o Tony Award de Melhor Musical em 1988 e sendo montado em mais de 145 cidades e 24 países. Foto: Domínio Público
  • A obra consolidou Andrew Lloyd Webber como um dos maiores compositores teatrais de todos os tempos e redefiniu o padrÃ£o de produÃ§Ã£o de grandes musicais.
    A obra consolidou Andrew Lloyd Webber como um dos maiores compositores teatrais de todos os tempos e redefiniu o padrÃ£o de produÃ§Ã£o de grandes musicais. Foto: Wikimedia Commons/ Daniel Kruczynski
  • Ao longo das décadas, diversos atores renomados deram vida ao Fantasma, cada um imprimindo seu estilo ao personagem.
    Ao longo das décadas, diversos atores renomados deram vida ao Fantasma, cada um imprimindo seu estilo ao personagem. Foto: Osama Madlom/Unsplash
  • O primeiro e mais icônico foi Michael Crawford, vencedor do Tony Award por sua performance original em Londres e Nova York.
    O primeiro e mais icônico foi Michael Crawford, vencedor do Tony Award por sua performance original em Londres e Nova York. Foto: Reprodução
  • Outros nomes importantes incluem Colm Wilkinson, Ramin Karimloo e Norm Lewis – primeiro ator negro a interpretar o Fantasma na Broadway.
    Outros nomes importantes incluem Colm Wilkinson, Ramin Karimloo e Norm Lewis – primeiro ator negro a interpretar o Fantasma na Broadway. Foto: Reprodução
  • Hugh Panaro foi outro nome marcante por ter se tornado um dos Fantasmas mais duradouros da Broadway.
    Hugh Panaro foi outro nome marcante por ter se tornado um dos Fantasmas mais duradouros da Broadway. Foto: Reprodução
  • No Brasil, a máscara do Fantasma já foi vestida por artistas como Saulo Vasconcelos e Thiago Arancam.
    No Brasil, a máscara do Fantasma já foi vestida por artistas como Saulo Vasconcelos e Thiago Arancam. Foto: Divulgação/Pedro Dimitrow
  • No cinema, o papel ganhou uma nova geração de fãs com Gerard Butler, que interpretou o Fantasma na adaptação de 2004, dirigida por Joel Schumacher.
    No cinema, o papel ganhou uma nova geração de fãs com Gerard Butler, que interpretou o Fantasma na adaptação de 2004, dirigida por Joel Schumacher. Foto: Reprodução
