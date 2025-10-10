Galeria
Ator de ‘O Fantasma da Ópera’ morre aos 46 anos
Lewis lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em fevereiro de 2024 e considerado incurável. Foto: Instagram/Todd Woodbridge
Sua morte foi confirmada pelo amigo Todd Woodbridge, que o descreveu nas redes sociais como "uma estrela no palco" e "um mentor maravilhoso para todas as pessoas com quem ele trabalhou". Foto: Reprodução/Instagram
Lewis era filho de músicos líricos e tinha formação em escolas prestigiadas, como a Royal College of Music, de Londres, e na Western Australian Academy of Performing Arts. Foto: Reprodução/Instagram
Ao longo dos anos 2000, ele se destacou no teatro australiano ao estrelar peças como "Urinetown", "A Little Night Music" e "Priscilla, a Rainha do Deserto". Foto: Reprodução/YouTube
O musical "O Fantasma da Ópera" é um marco na história do teatro, sendo o espetáculo de maior longevidade na Broadway, em Nova York, onde ficou em cartaz por 35 anos. Foto: Ahmad Ardity/Pixabay
O musical foi baseado no romance homônimo de Gaston Leroux, publicado originalmente em 1910. Foto: Domínio Público
A obra ganhou sua versão mais famosa em 1986, com música de Andrew Lloyd Webber, letras de Charles Hart e Richard Stilgoe. Foto: Domínio Público
A estreia aconteceu no Her Majesty’s Theatre, em Londres, sob direção de Harold Prince, e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Foto: Flickr - Seth Anderson
A peça tinha uma combinação magistral de romance, terror, música lírica e elementos de ópera, todos entrelaçados em uma trama complexa. Foto: Domínio Público
A história se passa na Ópera de Paris, no fim do século 19, e gira em torno de Erik, o misterioso “Fantasma”, um gênio musical deformado que vive escondido nos subterrâneos do teatro. Foto: Domínio Público
Ele se apaixona pela jovem soprano Christine Daaé, a quem ensina a cantar e tenta transformar em uma estrela, enquanto é consumido pelo ciúme quando ela se aproxima de seu antigo amor, Raoul. Foto: Domínio Público
O musical é celebrado por suas músicas poderosas, como “The Music of the Night”, “All I Ask of You” e o tema principal “The Phantom of the Opera”, além de sua cenografia impressionante. Foto: Domínio Público
Desde sua estreia, o espetáculo se tornou um marco do teatro musical, vencendo o Tony Award de Melhor Musical em 1988 e sendo montado em mais de 145 cidades e 24 países. Foto: Domínio Público
A obra consolidou Andrew Lloyd Webber como um dos maiores compositores teatrais de todos os tempos e redefiniu o padrÃ£o de produÃ§Ã£o de grandes musicais. Foto: Wikimedia Commons/ Daniel Kruczynski
Ao longo das décadas, diversos atores renomados deram vida ao Fantasma, cada um imprimindo seu estilo ao personagem. Foto: Osama Madlom/Unsplash
O primeiro e mais icônico foi Michael Crawford, vencedor do Tony Award por sua performance original em Londres e Nova York. Foto: Reprodução
Outros nomes importantes incluem Colm Wilkinson, Ramin Karimloo e Norm Lewis – primeiro ator negro a interpretar o Fantasma na Broadway. Foto: Reprodução
Hugh Panaro foi outro nome marcante por ter se tornado um dos Fantasmas mais duradouros da Broadway. Foto: Reprodução
No Brasil, a máscara do Fantasma já foi vestida por artistas como Saulo Vasconcelos e Thiago Arancam. Foto: Divulgação/Pedro Dimitrow
No cinema, o papel ganhou uma nova geração de fãs com Gerard Butler, que interpretou o Fantasma na adaptação de 2004, dirigida por Joel Schumacher. Foto: Reprodução