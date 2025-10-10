Galeria
Maior youtuber do mundo aponta lugar ‘mais mortal’ do planeta; e fica no Brasil
-
A ilha é considerada um dos lugares mais perigosos do mundo devido à alta concentração de cobras venenosas, incluindo a jararaca-ilhoa. Foto: Nayeryouakim/wikimedia commons
-
Ele passou uma noite no local e auxiliou um cientista na captura de algumas serpentes. Foto: montagem/reprodução youtube
-
O acesso à ilha é restrito a pesquisas e atividades jornalísticas, com autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Foto: Gabriel Schulz/ICMBio
-
Com cerca de 45 cobras por hectare (10 mil m²), a ilha é considerada a 2ª com maior densidade populacional de cobras no mundo. Foto: Facebook Acontece Sacramento
-
-
O acesso à Ilha da Queimada Grande exige planejamento detalhado e a presença de profissionais capacitados, especialmente em resgates e primeiros socorros. Foto: Prefeitura de Itanhaém - Flickr
-
Os visitantes devem seguir um plano de contingência com equipamentos de resgate, comunicação e monitoramento climático. Foto: Reprodução de vídeo do facebook.com/Travel-Space
-
A ilha é um ambiente selvagem e inóspito, sem infraestrutura como trilhas ou abrigos. O terreno é íngreme e coberto por vegetação espinhosa. Foto: reprodução/youtube
-
-
Até esta sexta-feira (28/03), o vídeo da aventura já havia ultrapassado 58 milhões de visualizações. Foto: reprodução/youtube
-
O youtuber acampou na Ilha das Cobras com amigos e cientistas, usando proteções especiais nas pernas contra as investidas das serpentes. Foto: reprodução/youtube
-
Um receio era de que o perigo não poderia vir apenas do solo, pois as serpentes também podem atacar das árvores. Foto: reprodução/youtube
-
-
No vídeo, MrBeast compartilhou curiosidades sobre a ilha, ressaltando que a mordida de uma serpente pode ser fatal em menos de uma hora. Foto: reprodução/youtube
-
Durante a experiência, o influenciador destacou que o veneno extraído das serpentes pode ser usado na produção de antídotos que tratam 90% das picadas no Brasil. Foto: reprodução/youtube
-
À noite, o grupo montou um acampamento improvisado, preocupado com a possibilidade de as cobras invadirem as barracas. No dia seguinte, a prioridade foi deixar a ilha o mais rápido possível. Foto: reprodução/youtube
-
-
"Sobrevivemos à Ilha das Cobras e ninguém morreu", celebrou o youtuber no fim da aventura. Foto: reprodução/youtube
-
O influenciador tambÃ©m explicou que as cobras nÃ£o ficam expostas no solo porque jÃ¡ extinguiram os animais terrestres da ilha, restando apenas aves como presas. Confira os outros quatro lugares eleitos pelo youtuber como "os mais mortais do mundo"! Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
-
Safári na África: O youtuber dormiu numa jaula em meio a leões, guepardos e hipopótamos. Para aumentar a tensão, ele espalhou pedaços de carne ao redor do local. Foto: montagem/reprodução/youtube
-
-
Cachoeira congelada: O influenciador e seus amigos foram deixados de helicóptero para escalar uma enorme cachoeira de gelo na Europa (o local exato não foi revelado). Um deles acabou desistindo no meio do caminho. Foto: montagem/reprodução /youtube
-
"Estrada da Morte": Na Bolívia, o influenciador dirigiu na beira de um penhasco de 300 metros de altura. Essa estrada foi fechada há dez anos devido ao grande número de acidentes fatais. Nesse caso, o próprio governo local autorizou sua gravação. Foto: reprodução/youtube
-
Cataratas de Gocta: Localizada no Peru, essa cachoeira foi classificada como o segundo lugar mais perigoso do planeta. A trilha é muito íngreme e escorregadia por causa da água. Se alguém escorregar, pode cair de uma altura de 300 metros. Foto: montagem/reprodução/youtube
-
-
Reconhecido pela Forbes como o maior influenciador do mundo, Jimmy "MrBeast" é famoso por vídeos onde distribui prêmios em dinheiro e realiza ações de caridade. Foto: Divulgação