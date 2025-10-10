Galeria
Angélica abre o coração sobre sentimento com distância do filho mais velho
-
Ela revelou que, surpreendentemente, está lidando bem com a distância. “Achei que o meu sofrimento fosse ser maior. Mas ele vem bastante para cá e ainda tenho dois filhos em casa, então o ninho não está tão vazio”, disse. Foto: Youtube Canal GIOH
-
Angélica é casada com o apresentador Luciano Huck desde 2004. O relacionamento de Angélica e Luciano Huck começou em 2003, quando ambos atuaram juntos no filme "Um Show de Verão". Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
O casal tem três filhos: Joaquim (nascido em 2005), Benício (nascido em 2007) e Eva (nascida em 2012). A família reside no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
Angélica destacou sobre a felicidade por poder oferecer esta experiência de estudo ao filho: “A verdade é que a gente quer que o filho cresça. A gente tem que saber deixar ir e estou lidando bem com essa falta. Entendo que aqui no Brasil é muito mais difícil ele ter essa liberdade toda. Então, estou feliz por ele ter essa oportunidade”. Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
-
Ela continuou: “Eu não tive essa oportunidade de morar fora, de ter essa liberdade de escolher... Comecei a trabalhar muito pequena. Então, eu poder proporcionar isso para ele acaba sendo um prazer para mim também. Me vejo um pouco ali também”. Foto: Instagram @angelicaksy
-
Aos 4 anos, Angélica venceu o concurso "A Criança Mais Bonita do Brasil" no programa "Buzina do Chacrinha". A partir daí, iniciou sua carreira como modelo infantil. Desde então, ela se tornou uma das figuras mais emblemáticas da TV brasileira, com uma carreira que atravessa gerações e continua a encantar o público com seu carisma e talento. Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
Angélica Ksyvickis Huck nasceu em 30 de novembro de 1973, em Santo André, São Paulo. Filha de Francisco Ksyvickis e Angelina Ksyvickis, foi criada em São Bernardo do Campo. Seu nome é uma homenagem à mãe, que enfrentou dificuldades para engravidar. Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
-
Ela estreou como apresentadora na Rede Manchete em 1987 ao comandar o programa infantil "Nave da Fantasia". Porém, o sucesso veio quando substituiu a apresentadora anterior no comando do "Clube da Criança" e se consolidou como uma das principais apresentadoras infantis do Brasil. Foto: Reprodução Instagram/ @jornaloglobo
-
Além da televisão, Angélica também se aventurou na música. Em 1988, lançou seu primeiro álbum, que fez grande sucesso com o hit "Vou de Táxi", que vendeu mais de 1,2 milhão de cópias. Ao longo de sua carreira musical, lançou 13 álbuns de estúdio. Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
Em 1993, Angélica foi para o SBT, onde apresentou os programas "Casa da Angélica" (1993-1996), "Passa ou Repassa" (1995-1996) e "TV Animal" (1995-1996). Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
-
Em 1996, migrou para a TV Globo, onde apresentou o programa "Angel Mix" (1996-2000) e atuou nas telenovelas infantis "Caça Talentos" (1996), "Flora Encantada" (1999) e "Bambuluá" (2000). Foto: Reprodução Instagram/ @jbboninho
-
Ao longo dos anos, Angélica consolidou sua carreira na televisão ao apresentar programas como "Vídeo Game" , "Fama" e "Estrelas" na TV Globo. Foto: Reprodução do Instagram @angelicaksy
-
Em 2021, assinou com a plataforma HBO Max e apresentou o programa "Jornada Astral", que, depois, foi retirado do catálogo. Foto: Divulgação
-
-
Em 2023, retornou à Rede Globo no programa "Angélica: 50 e Tanto", uma parceria entre Globoplay e GNT. Foto: Divulgação
-
AngÃ©lica irÃ¡ apresentar a 40Âª ediÃ§Ã£o â??CrianÃ§a EsperanÃ§aâ? em 2025 ao lado de outras duas icÃŽnicas apresentadoras da TV brasileira no dia 27 de outubro. Foto: DivulgaÃ§Ã£o / Alex Santana
-
Angélica também atuou em diversos filmes. Ela estreou no cinema em 1988 com "Heróis Trapalhões - Uma Aventura na Selva" e participou de outros filmes, como "Os Trapalhões na Terra dos Monstros" (1989), "Uma Escola Atrapalhada" (1990), "Um Show de Verão" (2004) e “De Perto ela não é Normal” (2020), entre outros. Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy
-
-
Além de sua carreira artística, Angélica também se dedica a empreendimentos empresariais, assim, licenciou várias linhas de produtos com sua marca e imagem ao longo dos anos na televisão brasileira. Foto: Reprodução Instagram/ @angelicaksy