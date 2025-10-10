Galeria
Brendan Fraser protagoniza novo filme após reviravolta na carreira
A trama se passa na Tóquio contemporânea, onde Fraser interpreta um ator americano, que enfrenta uma crise pessoal e profissional. Ele aceita um trabalho inusitado em uma agência de “família substituta”, fenômeno real no Japão, em que atores representam parentes ou parceiros para clientes que buscam companhia. Foto: Divulgação
O elenco de apoio inclui Takehiro Hira (Xógum: A Gloriosa Saga do Japão), Mari Yamamoto (Pachinko, Monarch: Legado de Monstros), Akira Emoto (Shin Gojira) e a estreante Shannon Gorman. Foto: Divulgação
Nem parece que até pouco tempo atrás, Brendan Fraser estava praticamente esquecido em Hollywood. Foto: wikimedia commons cdnmusicdiva
Com uma trajetória marcada por um hiato, sua performance arrebatadora em "A Baleia" lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 2023 e marcou seu retorno triunfante à indústria cinematográfica. Foto: montagem reprodução
No filme, ele interpretou Charlie, um professor de inglês que vive recluso e precisa lidar com uma grave compulsão alimentar, ao mesmo tempo em que é assombrado por más escolhas do passado. Foto: reprodução a baleia
Pelo papel, Fraser ganhou outros dois prêmios importantes de Melhor Ator: o Critics Choice Awards e o SAG Awards. Foto: reprodução youtube
E foi na cerimônia do Oscar em 2023 que o ator Dwayne Johnson postou um vídeo em seu Instagram mostrando o encontro que ele teve com Brendan. Foto: Reprodução instagram
Dwyane recordou do início de sua carreira, quando foi alvo de críticas por sua atuação em "O Retorno da Múmia", e destacou o apoio e a amizade de Fraser, protagonista do filme. Foto: Divulgação
"Nunca me esqueço das pessoas gentis", disse Dwayne. Foto: Divulgação
Nascido em Indianápolis, Estados Unidos, em 3 de dezembro de 1968, Fraser passou a infância e a adolescência se mudando e chegou a morar nos Estados Unidos, na Itália e na Inglaterra, onde começou a se interessar por atuação. Foto: wikimedia commons David Shankbone
No entanto, foi apenas com o papel principal no filme "George, o Rei da Floresta", de 1997, que Fraser se tornou conhecido do grande público. Foto: reprodução / George o Rei da Floresta
Foi com “A Múmia”, em 1999, que o ator se consagrou como um dos grandes astros de Hollywood. Foto: Reprodução/A Múmia
O filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares e rendeu duas sequências: "O Retorno da Múmia" e "A Múmia: Tumba do Imperador Dragão". Foto: reprodução / O Retorno da Múmia
Mas, apesar da carreira meteórica, Fraser enfrentou um período difícil no início dos anos 2000, com projetos que não tiveram o mesmo impacto de seus trabalhos anteriores. Foto: reprodução / A múmia
No período, Fraser atuou em filmes como "Endiabrado", "Crash: No Limite", "Coração de Tinta: O Livro Mágico” e “Viagem ao Centro da Terra”. Foto: wikimedia commons Santacruzsurf
Assim como Tom Cruise, Fraser era conhecido por dispensar o uso de dublês em algumas de suas cenas de ação, o que acabou lhe causou várias lesões. Foto: reprodução a múmia
Após concluir as filmagens do terceiro "A Múmia”, por exemplo, o ator precisou passar por uma série de cirurgias que incluíram intervenções em seus joelhos, vértebras e até uma reparação em suas cordas vocais. Foto: reprodução a múmia
Os procedimentos precisaram ser repetidos diversas vezes ao longo de quase uma década, o que afetou a carreira do astro. Foto: reprodução youtube
Além dos muitos problemas de saúde, Fraser passou por um divórcio, em 2007. Ele e a atriz Afton Smith foram casados por nove anos. Depois do fim do relacionamento, ele atuou em pequenos papéis. Foto: reprodução / coração de tinta: o livro mágico
Em 2018, o ator revelou ter sido vítima de assédio pelo jornalista e ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, Philip Berk, responsável pelo Globo de Ouro. O incidente teria ocorrido em 2003. Foto: reprodução youtube
Segundo Fraser, Berk teria tocado e apalpado suas nádegas sem o seu consentimento. “Eu me senti como se fosse uma criança. Como se tivesse uma bola na garganta. Pensei que fosse chorar”, contou o ator. Foto: reprodução youtube
Na época, o jornalista negou a acusação e disse se tratar de uma “invenção total” do astro. Foto: reprodução youtube
Ainda em 2018, Fraser começou a ensaiar uma retomada com participação nas séries "Condor", "Titãs" e "Patrulha do Destino". Foto: reprodução / condor
Em 2021, a notícia da escalação de Brendan Fraser para interpretar o personagem “Vagalume”, o vilão do filme "Batgirl", causou grande comoção nas redes sociais. Finalmente, o ator estaria de volta em um grande filme baseado em quadrinhos. Foto: reprodução uma dupla genial
No entanto, em agosto daquele ano, a nova gestão da Warner Bros. cancelou o projeto, mesmo com o projeto em fase de pós-produção. Foto: reprodução youtube
O ator recebeu então o convite para o filme "A Baleia", lançado em 2022. Esse longa, junto com "Nem um Passo em Falso", no qual Fraser contracena com estrelas como Benicio Del Toro, marcou a volta por cima do ator. Foto: Divulgação
Com uma trajetória que inclui altos e baixos, Brendan Fraser ressurgiu com força e se tornou um exemplo de perseverança e dedicação na indústria cinematográfica. Foto: reprodução endiabrado
