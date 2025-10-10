O boom do turismo no Uruguai: país se destaca em pioneirismos e tem atrativos irresistíveis

Em 2007, foi o primeiro paÃ­s sul-americano a legalizar uniÃµes civis entre pessoas do mesmo gÃªnero e a permitir a adoÃ§Ã£o homoparental. Seis anos depois, se tornou a segunda naÃ§Ã£o sul-americana a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo gÃªnero e o primeiro no mundo a legalizar o cultivo, venda e o consumo de cannabis. Foto: Imagem de Guillermo Aromando por Pixabay