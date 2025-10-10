Galeria
Exposição inédita traz 69 gravuras originais de Rembrandt para o Rio de Janeiro
É a primeira vez que essas obras chegam ao Brasil, reunidas na mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, que celebra o talento técnico e a sensibilidade do artista holandês do século 17. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Todas as obras são autênticas e pertencem a colecionadores internacionais de diversos países. Elas já passaram por países como Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, China e México. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
No Rio de Janeiro, elas estão distribuídas em duas salas de atmosfera intimista, onde a iluminação foi cuidadosamente planejada para destacar o jogo de contrastes - uma marca registrada da obra de Rembrandt. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Segundo o diretor artístico da exposição, Marcelo Lages, a proposta foi criar um ambiente que aproximasse o visitante da experiência visual concebida pelo artista. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
As gravuras em exibição no Centro Cultural dos Correios revelam o refinado domínio técnico do artista holandês. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Segundo o curador Luca Baroni, diretor da Rede dos Museus da Região Marche Nord, na Itália, a mostra foi pensada para ampliar o acesso e a experiência sensorial do público. Foto: -Domínio Publioco/Wikimédia Commons
“Rembrandt é um artista universal, que emociona pessoas de qualquer tempo e lugar. Essa exposição busca mostrar a força de seu trabalho com obras significativas, num projeto verdadeiramente inclusivo”, afirma Baroni. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Além de gratuita, a exposição aposta em acessibilidade. Há plaquetas em braile, textos em libras, lupas para observação de detalhes e até um autorretrato tátil em 3D, que permite ao visitante “sentir” o rosto do artista. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
A mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” fica em cartaz no Rio de Janeiro até 8 de novembro de 2025. Depois, segue para a Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte, a partir de 18 de novembro, e, sem seguida, para o Palácio Anchieta, em Vitória, no Espírito Santo, em janeiro de 2026. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Rembrandt Harmenszoon van Rijn viveu entre 1606 e 1669. Nascido em Leiden, em 1606, o artista destacou-se ainda jovem e consolidou sua fama em Amsterdã durante o período barroco. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
O holandês revolucionou a arte ao unir técnica refinada e uma sensibilidade rara para representar a condição humana. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Suas gravuras exploram com maestria o contraste entre luz e sombra - o famoso chiaroscuro -, criando atmosferas intensas e carregadas de emoção. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Ele retratou com igual profundidade reis e mendigos, cenas bíblicas e o cotidiano de sua época, sempre revelando as emoções mais sutis e contraditórias da alma humana. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Ao longo da carreira, Rembrandt produziu cerca de 300 quadros, 300 gravuras e mais de 2.000 desenhos. Sua influÃªncia atravessou sÃ©culos, inspirando movimentos como o Impressionismo e cineastas que exploraram a luz com o mesmo rigor dramÃ¡tico. Foto: DomÃnio Publioco/WikimÃ©dia Commons
A produção artística de Rembrandt é geralmente dividida em duas fases. Na primeira, influenciado por Pieter Lastman, destacam-se as obras de temáticas bíblicas e mitológicas. Na segunda fase, a partir de 1640, Rembrandt intensifica o uso de tons dourados e do chiaroscuro, criando cenas mais introspectivas, com luz como elemento emocional e espiritual, aproximando-se da técnica de mestres como o italiano Ticiano. Foto: -Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Os mais de 100 autorretratos traçam leituras psicológicas profundas, comparáveis às de Van Gogh. Até sua época, nenhum artista havia produzido uma quantidade tão grande de obras do tipo. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Entre os retratos de grupos, destacam-se "A Aula de Anatomia do Dr. Tulp" e "A Ronda Noturna", que representam marcos na arte holandesa do século XVII. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
Como gravador, ele produziu obras entre 1626 e 1660, utilizando a técnica de água-forte sobre placas de metal, que permitia multiplicar impressões com alta fidelidade. Foto: -Domínio Publioco/Wikimédia Commons
O Museu Rembrandt, inaugurado em 1906 na antiga residência do artista na capital holandesa Amsterdã, preserva obras do artista e de seus pupilos, além de cômodos originais, incluindo seu atelier. Foto: Bysmon/Wikimedia Commons
