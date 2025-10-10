Assine
Pra quem não viu: Aposentado sai na mão com canguru para salvar cachorro

  • A situação inusitada foi toda gravada por ele em um vídeo e compartilhada nas redes sociais.
  • Mick Moloney é um policial aposentado da cidade de Mildura e dono do cachorro que aparece nas imagens.
  • O australiano estava fazendo exercícios matinais quando percebeu que o cão havia desaparecido.
  • Em certo momento, dá para o ouvir o homem gritando “vou dar um murro na sua cabeça, larga o meu cachorro!”.
  • Ele chega a dar um soco nas patas do canguru que segurava seu animal de estimação em uma área profunda do rio. Graças ao golpe, o cão conseguiu se libertar.
  • Quando achou que tinha acabado, o tutor do cachorro recebeu uma investida do canguru e acaba deixando seu celular cair no rio.
  • Após recuperar o telefone, Mick começa a filmar a ação do canguru, que continua agressivo.
  • Para tentar se proteger, ele joga água no animal, mas isso parece piorar a situação. O canguru avança novamente em sua direção, exibindo suas garras afiadas.
  • Quando Mick percebe que seu cão já está seguro perto da margem, ele se afasta do canguru em direção à margem e chega a rir da situação.
  • Passado o susto, o australiano chega a mostrar os ferimentos na mão, decorrentes da briga.
  • “Os músculos dessa coisa eram enormes. Parecia alguém que tinha acabado de sair da prisão ou algo assim. Foi uma enrascada”, disse o ex-policial, em entrevista à TV ABC Austrália.
  • “Basicamente, dei um tapa na cabeça dele, ele pulou em mim e acabamos brigando na água. Ele parecia prestes a chutar minhas pernas, então eu joguei um pouco de água em seu rosto e tentei fugir, mas ele tentou me agredir novamente quando eu estava saindo
  • À mesma emissora, uma especialista em mundo animal disse que os cangurus são animais selvagens que enxergam os humanos e cachorros como predadores.
  • Segundo ela, provavelmente o cachorro tentou atacar o canguru e, por isso, o animal revidou como instinto de sobrevivência.
  • Em junho, um homem norte-americano foi flagrado “lutando” com um canguru no parque Cohunu Koala, em Perth, na Austrália. Ele estava tentando ajudar uma mulher que estava sendo perseguida pelo animal.
  • As imagens, que chegaram a bater mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, mostravam o homem tentando dar chutes para se livrar do canguru selvagem.
  • “Ele começou a arranhar meus sapatos e então eu e meu filho começamos a nos afastar dele. Felizmente, o turista americano me ouviu gritar e veio ajudar”, contou a mulher que estava sendo perseguida pelo bicho.
  • Os cangurus são nativos da Austrália e da Nova Guiné e são o maior mamífero marsupial do mundo.
  • O fato de serem marsupiais significa que as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa até que eles estejam prontos para viver por conta própria.
  • Existem mais de 60 espécies de cangurus, que variam em tamanho de 30 centímetros a 3 metros de comprimento. Os cangurus vermelhos são as espécies mais comuns e são encontrados em toda a Austrália.
  • Os cangurus-wallaby são menores e têm pernas mais curtas, o que os torna mais adequados para viver em florestas.
  • Os cangurus são herbívoros e se alimentam de uma variedade de plantas, incluindo grama, folhas e frutas. Eles são animais sociais e vivem em grupos chamados de
  • Além disso, os cangurus são bons de pulo e podem saltar até 10 metros de comprimento e 3 metros de altura. Eles também são bons nadadores e podem atravessar rios e lagos.
  • Os cangurus são importantes para o ecossistema australiano. Eles ajudam a controlar a população de plantas e são uma fonte de alimento para outros animais, como dingos e aves.
