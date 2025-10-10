Galeria
Jack Black revela rivalidade com Philip Seymour Hoffman e admite: “Ele era melhor”
"Ele me atormentou por anos porque nós temos um tipo de corpo parecido, mas ele sempre foi um pouquinho melhor do que eu. Eu nunca o vi fazendo teste; eu só via ele direto no filme. Eu queria o papel dele em ‘Boogie Nights: Prazer sem Limites’ (1997); eu queria o papel dele em ‘Happiness’ (1998). Eu sou um grande fã dele", destacou. Foto: Reprodução
Hoje consagrado, o astro vê com humor o passado competitivo - e segue trilhando uma trajetória admirada no cinema e na música. Foto: Reprodução
Assim, sendo uma das personalidades mais carismáticas e queridas do mundo do entretenimento, Jack Black encanta há anos por grandes papéis. Conheça tudo sobre ele! Foto: Divulgação/Paramount Pictures
Thomas Jacob Black nasceu em Santa Mônica, nos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1969. Além de ator, ele é comediante, músico, compositor, dublador e Youtuber. Foto: Instagram @jackblack
Conhecido por seu carisma e pelos diversos papéis em filmes de comédia, o artista é a voz do panda Po da franquia "Kung Fu Panda". Foto: Youtube/ Nickelodeon em Português
Além disso, ele também é vocalista da banda de rock cômico Tenacious D e tem um canal no Youtube, o Jablinski Games. Foto: Reprodução / YouTube
Por seu trabalho nos filmes "Escola de Rock" (2003) e "Bernie: Quase um Anjo" (2011), Black recebeu indicações ao Globo de Ouro e também ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em 2018. Foto: Instagram @jackblack
Com a Tenacious D, o ator também ganhou um Grammy e lançou os álbuns "Tenacious D" (2001), "The Pick of Destiny" (2006), "Rize of the Fenix" (2012) e "Post-Apocalypto" (2018). Foto: Reprodução / Escola de Rock
Filho de Thomas W. Black e Judith Love Cohen, engenheiros e membros de um grupo naturista, ele encontrou na atuação uma forma de superar a separação dos pais. Sua primeira aparição foi em um comercial do jogo Pitfal, do Atari. Foto: Instagram @jackblack
Aos 14 anos, Jack lutou contra o vício em cocaína e se recuperou com terapia e o foco na arte, inclusive na música. O irmão de Black, Howard, morreu de AIDS em 1989, aos 31 anos. Foto: Instagram @jackblack
O artista frequentou a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Por lá, foi colega do também ator Tim Robbins, que mais tarde o escalou para seu primeiro papel em um filme, "Bob Roberts". Foto: Instagram @jackblack
Depois de vários anos com papéis secundários, Black conseguiu destaque em "Alta Fidelidade" (2000), no qual viveu um balconista e músico que atormentava seu patrão. Foto: reprodução
Desde então, acumulou vários papéis principais, como em "O Amor é cego" (2001) e foi protagonista em "Escola de Rock", onde mostrou seu talento musical. A partir dali, deslanchou de vez na carreira e passou a ser um nome querido pelo público. Foto: Divulgação
Jack também se destacou em "King Kong" (2005), no qual interpretou um vilão. Em "Jumanji: Bem-Vindo à Selva" (2017), atuou ao lado de Dwayne Jonhson e Kevin Hart. Foto: Instagram @jackblack
Outros filmes marcantes na carreira de Jack Black são: "O Pentelho" (1996), com Jim Carrey, e "O Amor Não Tira Férias" (2006), com Cameron Diaz, Jude Law e Kate Winslet. Foto: Instagram @jackblack
Em "Nacho Libre: Tudo pela Crianças" (2006), interpretou um frade de um monastério mexicano. Na trama, um dia ele decide, às escondidas, tornar-se um competidor de lucha libre para melhor alimentar as crianças que ali vivem e conseguir glória. Foto: Divulgação
Jack Black também participou de filmes como "A Inveja Mata" (2004), "Tenacious D - Uma Dupla Infernal" (2006) , "Goosebumps - Monstros e Arrepios" (2015) e "O Mistério do Relógio de Parede" (2018). Foto: Wikimedia Commons Renan Katayama
Em "As viagens de Gulliver (2010)", interpretou um jornalista que é enviado para realizar uma matéria no Triângulo das Bermudas, mas uma tempestade o leva à cidade de Lillipute, onde as pessoas são bem pequenas. Foto: Divulgação
Jack Black também participou de alguns clipes musicais, como "Learn to Fly" e "Low", do Foo Fighters, assim como "Push", da banda Dio, de Ronnie James Dio; e ganhou um Grammy com a música "The Last in Line do Dio". Em "Super Mario Bros" (2023), interpretou o vilão Bowser e ficou marcado pela gloriosa cena em que canta a música "Peaches". Foto: reprodução
Em 2024, Black deu voz ao sarcástico robô Claptrap no filme "Borderlands: O Destino Do Universo Está Em Jogo", adaptação cinematográfica da popular franquia dos games. Foto: Reprodução/Lionsgate Movies
Além de Borderlands, Jack Black fez outro filme baseado em um game absurdamente popular: "Minecraft", que estreou em 2025 e já pode até ganhar continuação. Foto: Divulgação
"Apenas introduzindo-o no universo de Minecraft. Voltando a ele, porque eu joguei anos atrás, porque meus filhos gostavam muito disso e eu queria falar a língua deles", disse à IGN. Foto: Instagram @jackblack
"Então, estudei muito e aprendi, e estava realmente me interessando, construindo casas e escavando túneis. E agora estou voltando ao assunto. É muito legal.", frisou, ao citar o game, que foi lançado em 2011 e tornou-se um fenômeno global. Foto: Instagram @jackblack
Desde 2006, o ator é casado com Tanya Haden, filha do baixista de jazz Charlie Haden. Eles tiveram dois filhos juntos. Foto: Instagram @jackblack