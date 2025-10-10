Sigourney Weaver faz 76 anos com nova franquia na carreira

Por isso, muitos fãs da franquia sentem falta da atriz na saga de terror alienígena. Na época da estreia de "Alien - Romulus" em 2024, questionaram sobre um possível retorno e ela respondeu: "Existem muitos jovens atores para esse tipo de papel. Um tempo atrás, eu e Neill Blomkamp tentamos fazer um filme de 'Alien' e eu me sentia muito animada, mas não aconteceu. Estou feliz com meus projetos atuais”. Foto: Divulgação