Galeria
Sigourney Weaver faz 76 anos com nova franquia na carreira
-
No filme, que ganhou seu primeiro trailer em setembro, ela dará vida a Coronel Bishop, uma oficial da Nova República enviada para o Cinturão Exterior em uma missão. O longa traz de volta o guerreiro solitário Din Djarin e seu aprendiz Grogu em uma nova jornada pela galáxia. Foto: Reprodução Youtube
-
A produção, que marca a continuação direta da série “The Mandalorian”, também conta com Jonny Coyne e Jeremy Allen White no elenco. A estreia está prevista para 21 de maio de 2026 nos cinemas. Foto: Divulgação
-
Mas antes, Weaver voltará às telonas no final de 2025, em mais um lançamento da franquia Avatar. O filme "Avatar: Fogo e Cinzas" vai estrear no dia 18 de dezembro de 2025 e Weaver será, mais uma vez, a personagem Kiri. Foto: Divulgação
-
Ela também vai aparecer em flashbacks como a Dra. Grace Augustine, a exobiologista humana que chefiava o programa Avatar, já que a personagem morreu no fim do primeiro filme da franquia. Foto: Divulgação
-
-
A partir do segundo filme da franquia, "Avatar - O Caminho de Água", em 2022, ela passou a interpretar Kiri, filha adotiva de Jake Sully e Neyriti, cuja mãe é o avatar de Grace. Foto: Divulgação
-
Weaver ainda fez parte da franquia “Alien”. Ela estrelou seus quatro filmes principais. O primeiro, “Alien – O Oitavo Passageiro” em 1979, marcou sua ascensão à fama no papel da icônica Ellen Ripley. Ela voltou a interpretar a personagem nas continuações “Aliens – O Resgate”, “Alien 3" e “Alien – A Ressurreição”. Foto: reprodução Aliens: O Resgate
-
Por isso, muitos fãs da franquia sentem falta da atriz na saga de terror alienígena. Na época da estreia de "Alien - Romulus" em 2024, questionaram sobre um possível retorno e ela respondeu: "Existem muitos jovens atores para esse tipo de papel. Um tempo atrás, eu e Neill Blomkamp tentamos fazer um filme de 'Alien' e eu me sentia muito animada, mas não aconteceu. Estou feliz com meus projetos atuais”. Foto: Divulgação
-
-
Nascida em Nova York em 1949, sua carreira no cinema já se estende por mais de quatro décadas e acumulou diversos prêmios e indicações às principais premiações da indústria. Foto: Reprodução Netflix
-
Weaver é filha de Sylvester L. Weaver, Jr., um executivo de televisão, e Elizabeth Inglis, uma atriz. Ela frequentou a Universidade de Stanford e se formou em Literatura Inglesa. Foto: Instagram @sigourney.weaver.242
-
Após terminar a faculdade, ela se mudou para Nova York para estudar atuação na prestigiada escola Actors Studio. Foto: Instagram @sigourney.weaver.242
-
-
Weaver iniciou a carreira no teatro, em produções off-Broadway e na Broadway. Em 1977, estreou no cinema com um pequeno papel no filme de Woody Allen “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”. Foto: Instagram @sigourney.weaver.242
-
Dois anos depois, ela virou destaque em Hollywood e ganhou fama mundial ao protagonizar "Alien". Foto: Divulgação
-
Sua atuação em "Aliens - O Resgate" em 1986, lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar como Melhor Atriz. Foto: Divulgação
-
-
Ela tambÃ©m estrelou o filme â??Os CaÃ§a-Fantasmasâ?, que se tornou um verdadeiro clÃ¡ssico da comÃ©dia no cinema. Foto: reproduÃ§Ã£o / os caÃ§a-fantasmas
-
A atriz atuou em outros filmes famosos, como "Doce Trapaça", “Tempestade de Gelo”, “Copycat: A Vida Imita a Morte” e "Sem Saída". Foto: Divulgação
-
Weaver conseguiu o feito de receber duas indicações ao Oscar em 1989 , ou seja, no mesmo ano, ela foi indica a Melhor Atriz por “Nas Montanhas dos Gorilas” e outra a Melhor Atriz Coadjuvante por “Uma Secretária de Futuro”. Foto: Divulgação
-
-
Em 2003, o "Channel 4" a elegeu como a "20ª maior estrela do cinema de todos os tempos". Foto: Instagram @sigourney.weaver.242
-
A atriz também teve uma carreira de sucesso no teatro e na televisão. Ela foi indicada ao Tony Award por sua atuação na peça "Hurlyburly" e estrelou a minissérie "Animais Políticos", pela qual recebeu uma indicação ao Emmy. Foto: reprodução / animais políticos
-
A atriz foi homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1996. Foto: reprodução youtube
-
-
Weaver é notadamente uma defensora de causas sociais, incluindo a defesa dos direitos dos animais e o combate à pobreza. Foto: flickr StatueLibrtyNPS
-
Ela é também uma ativista do meio ambiente, e membro do Conselho de Curadores do Fundo Mundial para a Natureza. Foto: Flickr Gage Skidmore
-
Em 2011 atuou no terror “O Segredo da Cabana”. E em 2016 retornou à franquia “Os Caça-Fantasmas. Foto: reprodução instagram
-
-
Um projeto recente de Sigourney Weaver foi na minissérie de drama “As Flores Perdidas de Alice Hart”, lançada em 2023. Foto: Instagram @sigourney.weaver.242
-
Na vida pessoal, Weaver é casada com o cineasta Jim Simpson desde 1984. Os dois têm uma filha juntos chamada Charlotte. Foto: Youtube Canal 25list Tk