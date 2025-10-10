Galeria
‘Treta’ entre noivo de Marina Ruy Barbosa e o pai ganha novo capítulo na Justiça
Segundo o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, uma ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que Abdul é um dos seis herdeiros legítimos que serão donos da empresa LP Bens. Foto: Reprodução/Instagram
A decisão rejeita a tentativa dos irmãos Jamel e Nasser Fares de anular o negócio realizado em 2011. Foto: Arquivo pessoal
A Justiça reconheceu o negócio como um projeto sucessório legítimo, e não uma simulação para fraudar o fisco, como alegavam os fundadores Jamel e Nasser Fares. Foto: Reprodução
O relator Sérgio Shimura destacou a contradição dos fundadores, que negaram ser sócios da empresa quando investigados pela Receita Federal, mas depois afirmaram o contrário para tentar anular o negócio. Foto: Flickr Iguaí Mix
O conflito familiar teve início em 2011, quando as cotas da LP Bens foram transferidas aos filhos a fim de proteger o patrimônio das dívidas fiscais. Foto: Freepik - jcomp
A relação começou a ruir em 2022, quando os pais acusaram os filhos de conspirar contra eles. Foto: Reprodução/Flickr
Além dessa disputa, Abdul também protagonizou um embate com o pai ao pedir sua interdição judicial — alegando incapacidade de gestão —, em um processo envolvendo um patrimônio de cerca de R$ 1 bilhão. Foto: Freepik
O caso teve episódios de acusações mútuas, incluindo menções a gastos milionários de Abdul, como um anel de noivado avaliado em R$ 6 milhões dado a Marina Ruy Barbosa. Foto: Reprodução
Em agosto, Marina Ruy Barbosa foi às redes sociais desmentir boatos de que havia se separado de Abdul Fares. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Os rumores surgiram após internautas notarem que ela não o seguia no Instagram. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
A atriz explicou que Abdul nunca teve uma conta ativa na rede social, e sua assessoria confirmou que o casal continua junto e sem crises. Foto: Reprodução/Instagram
"Nunca segui aquele perfil. Era um perfil morto. Tanto problema real na vida e já vão querer meter o meu relacionamento pra gerar mais caos", rebateu a atriz na ocasião. Foto: Reprodução/@marinaruybarbosa
Marina e Abdul estão juntos desde 2023 e ficaram noivos em outubro daquele ano. Foto: Reprodução/Instagram
Natural de São Paulo, Abdul Fares é formado em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado e tem ascendência libanesa. Foto: Reprodução/Instagram
Ele é um empresário do setor varejista, pertencente à tradicional família fundadora da rede de móveis Marabraz. Foto: Reprodução
Atualmente, Abdul é diretor financeiro da Marabraz — que tem faturamento anual estimado em R$ 1 bilhão —, cofundador da Blue Group Digital, e sócio da LP Real Estate. Foto: Reprodução/Redes Sociais
