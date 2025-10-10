Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Após a morte de todos os envolvidos, livro revela romance de atriz de Hollywood com enteado

LA
Lance
  • O livro, intutilado “Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me”, foi escrito por Anthony Ray, que era enteado de Grahame.
    O livro, intutilado “Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me”, foi escrito por Anthony Ray, que era enteado de Grahame. Foto: Reprodução/Amazon
  • Segundo a obra, a atriz e o enteado viveram um relacionamento quando ele tinha apenas 13 anos e ela era casada com seu pai, o diretor Nicholas Ray.
    Segundo a obra, a atriz e o enteado viveram um relacionamento quando ele tinha apenas 13 anos e ela era casada com seu pai, o diretor Nicholas Ray. Foto: Reprodução
  • Na época, Gloria tinha por volta de 28 anos e já havia estrelado filmes como
    Na época, Gloria tinha por volta de 28 anos e já havia estrelado filmes como "A Felicidade Não Se Compra", de 1946, e tinha sido indicada ao Oscar por "Rancor", de 1947. Foto: Reprodução
  • A filha de Tony, Kelsey Ray, foi a responsável por publicar o livro décadas depois, destacando no prefácio os traumas profundos que seu pai enfrentou ao longo da vida.
    A filha de Tony, Kelsey Ray, foi a responsável por publicar o livro décadas depois, destacando no prefácio os traumas profundos que seu pai enfrentou ao longo da vida. Foto: Reprodução
  • Tudo comeÃ§ou em 1950, quando Tony Ray foi morar com o pai e Gloria Grahame.
    Tudo comeÃ§ou em 1950, quando Tony Ray foi morar com o pai e Gloria Grahame. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • O livro revela que, na época, a atriz começou a se aproximar de forma inapropriada do adolescente, iniciando um relacionamento abusivo que durou anos.
    O livro revela que, na época, a atriz começou a se aproximar de forma inapropriada do adolescente, iniciando um relacionamento abusivo que durou anos. Foto: Domínio Público
  • O caso contribuiu para o divórcio de Gloria e Nicholas em 1952.
    O caso contribuiu para o divórcio de Gloria e Nicholas em 1952. Foto: Domínio Público
  • Surpreendentemente, Tony acabou se casando com a ex-madrasta em 1960.
    Surpreendentemente, Tony acabou se casando com a ex-madrasta em 1960. Foto: Reprodução
  • Tony descreve no livro que o matrimônio foi marcado por conflitos, vícios e até surtos psicóticos da atriz.
    Tony descreve no livro que o matrimônio foi marcado por conflitos, vícios e até surtos psicóticos da atriz. Foto: Reprodução
  • Em um episódio, Gloria apontou uma arma para Tony e chamou a polícia, alegando que ele a havia assediado. Depois, admitiu ter exagerado por raiva.
    Em um episódio, Gloria apontou uma arma para Tony e chamou a polícia, alegando que ele a havia assediado. Depois, admitiu ter exagerado por raiva. Foto: Reprodução
  • Em 1965, após o nascimento do segundo filho do casal, Gloria tentou suicídio, e a justiça concedeu a guarda das crianças a Tony, considerando-o o
    Em 1965, após o nascimento do segundo filho do casal, Gloria tentou suicídio, e a justiça concedeu a guarda das crianças a Tony, considerando-o o "menos instável" dos dois. Foto: Domínio Público
  • Embora tenha sido escrito em 1958, o livro foi mantido em sigilo atÃ© a morte de todos os envolvidos.
    Embora tenha sido escrito em 1958, o livro foi mantido em sigilo atÃ© a morte de todos os envolvidos. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • Nascida em 28 de novembro de 1923, em Los Angeles, Califórnia, Gloria Hallward adotou o sobrenome artístico
    Nascida em 28 de novembro de 1923, em Los Angeles, Califórnia, Gloria Hallward adotou o sobrenome artístico "Grahame" inspirado por sua mãe, Jean Grahame, que também era atriz. Foto: Reprodução
  • Ela começou a carreira no teatro, mas logo chamou a atenção dos estúdios de Hollywood, assinando contrato com a MGM nos anos 1940.
    Ela começou a carreira no teatro, mas logo chamou a atenção dos estúdios de Hollywood, assinando contrato com a MGM nos anos 1940. Foto: Reprodução
  • Grahame rapidamente se destacou por sua beleza marcante, voz aveludada e por interpretar mulheres sensuais, ambíguas e emocionalmente complexas.
    Grahame rapidamente se destacou por sua beleza marcante, voz aveludada e por interpretar mulheres sensuais, ambíguas e emocionalmente complexas. Foto: Reprodução
  • Nos anos 1950, sua carreira atingiu o auge. Ela brilhou em filmes como
    Nos anos 1950, sua carreira atingiu o auge. Ela brilhou em filmes como "No Silêncio da Noite", de 1950, ao lado de Humphrey Bogart, e "Os Corruptos", de 1953, dirigido por Fritz Lang. Foto: Divulgação/Columbia Pictures
  • Em 1953, Grahame venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em
    Em 1953, Grahame venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "Assim Estava Escrito", dirigido por Vincente Minnelli. Foto: Reprodução
  • Gloria Grahame morreu em 1981, aos 57 anos, vítima de câncer. Tony Ray faleceu em 2018, quando tinha 80 anos.
    Gloria Grahame morreu em 1981, aos 57 anos, vítima de câncer. Tony Ray faleceu em 2018, quando tinha 80 anos. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay