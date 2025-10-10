Galeria
Após a morte de todos os envolvidos, livro revela romance de atriz de Hollywood com enteado
O livro, intutilado “Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me”, foi escrito por Anthony Ray, que era enteado de Grahame. Foto: Reprodução/Amazon
Segundo a obra, a atriz e o enteado viveram um relacionamento quando ele tinha apenas 13 anos e ela era casada com seu pai, o diretor Nicholas Ray. Foto: Reprodução
Na época, Gloria tinha por volta de 28 anos e já havia estrelado filmes como "A Felicidade Não Se Compra", de 1946, e tinha sido indicada ao Oscar por "Rancor", de 1947. Foto: Reprodução
A filha de Tony, Kelsey Ray, foi a responsável por publicar o livro décadas depois, destacando no prefácio os traumas profundos que seu pai enfrentou ao longo da vida. Foto: Reprodução
Tudo começou em 1950, quando Tony Ray foi morar com o pai e Gloria Grahame. Foto: Reprodução
O livro revela que, na época, a atriz começou a se aproximar de forma inapropriada do adolescente, iniciando um relacionamento abusivo que durou anos. Foto: Domínio Público
O caso contribuiu para o divórcio de Gloria e Nicholas em 1952. Foto: Domínio Público
Surpreendentemente, Tony acabou se casando com a ex-madrasta em 1960. Foto: Reprodução
Tony descreve no livro que o matrimônio foi marcado por conflitos, vícios e até surtos psicóticos da atriz. Foto: Reprodução
Em um episódio, Gloria apontou uma arma para Tony e chamou a polícia, alegando que ele a havia assediado. Depois, admitiu ter exagerado por raiva. Foto: Reprodução
Em 1965, após o nascimento do segundo filho do casal, Gloria tentou suicídio, e a justiça concedeu a guarda das crianças a Tony, considerando-o o "menos instável" dos dois. Foto: Domínio Público
Embora tenha sido escrito em 1958, o livro foi mantido em sigilo até a morte de todos os envolvidos. Foto: Reprodução
Nascida em 28 de novembro de 1923, em Los Angeles, Califórnia, Gloria Hallward adotou o sobrenome artístico "Grahame" inspirado por sua mãe, Jean Grahame, que também era atriz. Foto: Reprodução
Ela começou a carreira no teatro, mas logo chamou a atenção dos estúdios de Hollywood, assinando contrato com a MGM nos anos 1940. Foto: Reprodução
Grahame rapidamente se destacou por sua beleza marcante, voz aveludada e por interpretar mulheres sensuais, ambíguas e emocionalmente complexas. Foto: Reprodução
Nos anos 1950, sua carreira atingiu o auge. Ela brilhou em filmes como "No Silêncio da Noite", de 1950, ao lado de Humphrey Bogart, e "Os Corruptos", de 1953, dirigido por Fritz Lang. Foto: Divulgação/Columbia Pictures
Em 1953, Grahame venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "Assim Estava Escrito", dirigido por Vincente Minnelli. Foto: Reprodução
Gloria Grahame morreu em 1981, aos 57 anos, vítima de câncer. Tony Ray faleceu em 2018, quando tinha 80 anos. Foto: Divulgação