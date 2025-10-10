Galeria
Comentário de Barack Obama sobre ketchup chama a atenção
-
Isso mesmo! Segundo o ex-presidente, adultos não devem colocar ketchup como condimento nas comidas. "Na minha opinião, e isso é controverso na minha família, você não deve comer ketchup depois dos 8 anos". Foto: Reprodução de vídeo / YouTube IMO
-
O político, dos nomes mais carismáticos do século XXI, entrou para a história por ser o primeiro afro-americano a ocupar o cargo máximo da Casa Branca, aliás. Foto: - Flickr Matt Johnson
-
Barack Hussein Obama II nasceu em 4 de agosto de 1961 em Honolulu, Havaí. Sua mãe, Ann Dunham, era branca, de ascendência principalmente inglesa e nascida em Wichita, Kansas. Já seu pai, Barack Obama, Sr., nasceu em Nyang’oma Kogelo, distrito de Siaya, Quênia, e era da etnia luo. Foto: Flickr Matt Johnson
-
Quando garoto, passou parte da infância no Havaí e na Indonésia. Ann Dunham mudou-se com o filho recém-nascido para estudar na Universidade de Washington, em Seattle, após de divorciar do pai do futuro presidente dos Estados Unidos Foto: autor Desconhecido/Wikimédia Commons
-
-
Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, sendo o primeiro negro a ocupar o cargo. Nascido em Honolulu, no Havaí, o político é graduado em ciência política pela Universidade Columbia e em direito pela Universidade de Harvard, onde foi presidente da Harvard Law Review. Foto: Flickr Lauren Victoria Burke
-
-
-
-
Em 2004, após vencer a primária democrata da eleição para o Senado em Illinois, Obama foi convidado para fazer o discurso principal da Convenção Nacional Democrata. No fim daquele ano, em novembro, foi eleito Senador com quase 70% dos votos. Foto: Flickr U.S. Department of State
-
Dessa forma, Obama começou sua campanha presidencial em 2007, e em 2008, depois de uma acirrada disputa nas primárias do partido com Hillary Clinton, conseguiu apoio suficiente para ganhar a nomeação do Partido Democrata para a presidência dos Estados Unidos. Foto: Flickr Christopher Dilts
-
A campanha de Obama era formada por três pilares e foi construída em cima do slogan “Yes, We Can” (Sim, Nós Podemos): o fim da guerra no Iraque, a autossuficiência energética dos Estados Unidos e a universalização dos serviços de saúde no país. Foto: Flickr Christopher Dilts
-
-
Ele derrotou o candidato republicano John McCain na eleição geral de novembro, tendo sido empossado presidente em 20 de janeiro de 2009. Nove meses depois, ganhou o Nobel da Paz. Foto: Flickr MC2 Kevin S. O'Brien
-
Durante seu primeiro mandato, Obama sancionou propostas de estímulo econômico e outras iniciativas em resposta à Grande Recessão e à crise financeira. Foto: Instagram @barackobama
-
Além disso, apresentou iniciativas nacionais, que incluem a aprovação e sanção da Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente. Um projeto que passou a ser chamado de Obamacare, e revogou a política "Não pergunte, não conte". Foto: Instagram @barackobama
-
-
Na política externa, Obama ordenou o fim do envolvimento norte-americano na Guerra do Iraque, aumentou a quantidade de tropas no Afeganistão e assinou tratados de controle de armas com a Rússia. Foto: Instagram @barackobama
-
O político autorizou uma intervenção armada na Guerra Civil Líbia e ordenou uma operação militar no Paquistão que resultou na morte de Osama bin Laden. Foto: Instagram @barackobama
-
Obama foi reeleito presidente em novembro de 2012, derrotando o republicano Mitt Romney, e foi empossado para um segundo mandato em 20 de janeiro de 2013. Foto: Instagram @barackobama
-
-
Durante seu segundo mandato, Obama promoveu políticas internas relacionadas ao controle de armas, em resposta ao tiroteio na escola primária de Sandy Hook e outros massacres, assim como defendeu a igualdade LGBT. Foto: Instagram @barackobama
-
Em seu discurso de posse, em 2013, ele pediu plena igualdade para os gays norte-americanos. Foi a primeira vez que um presidente mencionou tais direitos ou a palavra “gay” em um discurso de posse. Foto: Instagram @barackobama
-
No âmbito externo, a fim de conter a ameaça do grupo Estado Islâmico na região do Sudeste Asiático, ordenou a volta de tropas militares ao Iraque e autorizou ataques aéreos e navais na Síria. Foto: Master Sgt./Wikimédia Commons
-
-
Ele também continuou o plano de encerramento das operações de combate norte-americanas no Afeganistão, promoveu discussões que levaram ao Acordo de Paris de 2015 sobre mudanças climáticas globais e firmou um acordo nuclear com o Irã. Foto: Instagram @barackobama
-
Obama iniciou o processo de normalização das relações entre Cuba e Estados Unidos. Ao deixar a presidência, em janeiro de 2017, chegou a ter um índice de aprovação de 60% entre o povo americano. Foto: - Instagram @barackobama
-
O programa "Obamacare" foi aprovado em março de 2010 e tinha como objetivo garantir que todos os cidadãos norte-americanos tivessem acesso a atendimento de saúde "quando fosse necessário." Foto: Instagram @barackobama
-
-
Obama recebeu críticas pela sua falta de ações mais enérgicas contra o surgimento do Estado Islâmico. Em 2013, informações vazadas apontaram que o serviço de inteligência dos Estados Unidos, a NSA, espionava uma série de países, incluindo o Brasil. Foto: Chuck Kennedy - Wikimédia Commons
-
Obama conheceu Michelle Robinson, formada em direito por Harvard e nascida em 1964. Foi atribuído a ela a função de ser a mentora do político na empresa. Eles ficaram noivos em 1991 e se casaram em 3 de outubro de 1992. Foto: Reprodução do site metropoles.com/colunas/pipocando Reprodução/Instagram
-
A primeira filha do casal, Malia Ann, nasceu em 4 julho de 1998, seguida por uma segunda filha, Natasha, em 10 de junho de 2001. Foto: Instagram @barackobama
-