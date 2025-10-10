Galeria
Jared Padalecki abre jogo sobre saúde mental e confessa que mentia nos grandes eventos
-
Na história, um astro de cinema começa a ser perseguido e contrata uma guarda-costas, vivida por Leighton Meester, para garantir sua segurança. Ao decidir passar as festas de fim de ano com a família em Montana, ele precisa fingir estar em um relacionamento com sua protetora para disfarçar o real motivo de sua presença. Foto: Divulgação
-
O ator Jared Padalecki, que interpretou o personagem Sam na série "Supernatural", abriu o jogo em uma entrevista e falou sobre um momento delicado envolvendo sua saúde mental. Foto: divulgação
-
Durante uma participação no podcast "I've Never Said This Before", o astro contou que precisou ficar internado em uma clínica psiquiátrica para superar um período difícil. Foto: reprodução instagram
-
"Foi em 2015. Tive um momento muito ruim. Eu estava deixando meus pensamentos assumirem o controle e me levarem a ter ideias suicidas", relatou o ator. Foto: reprodução
-
-
Padalecki contou que, em um desses episódios, ligou para a esposa pedindo ajuda e, ao chegar em casa, ele decidiu ir atrás de auxílio profissional: "Passei duas semanas em uma clínica e não tive pensamentos suicidas desde então, nenhuma vez". Foto: reprodução
-
Segundo o ator, a pressão da indústria televisiva foi um dos motivos que o levaram a ter uma crise. "Eu precisava de um recomeço completo", explicou. Foto: reprodução
-
"Passei 15 anos nessa indústria. Quando você vai para um teste ou um tapete vermelho e perguntam: 'Jared, como você está hoje?', as pessoas não querem ouvir: 'Hoje foi um dia difícil, não consegui dormir'. Elas querem: 'Estou ótimo. Empolgado por estar aqui'". Foto: divulgação/cw
-
-
"Fiz isso por muito tempo, focando no que é melhor para a pessoa falando comigo em vez de simplesmente ser honesto", explicou Padalecki. Foto: divulgação
-
Em outro momento da entrevista, o ator destacou a importância de eliminar os estigmas associados ao tratamento psicológico: "Eu não tenho vergonha de dizer que fui a um psicólogo e a uma clínica". Foto: divulgação/cw
-
E ele continua: "Digo com orgulho a todos. Se você não precisa dessa ajuda, não procure. Mas eu precisava de um 'cirurgião' — não literalmente — e aqui estou". Foto: flickr Gage Skidmore
-
-
Essas revelações surgem em um momento complicado para o ator, já que a série "Walker", da qual era protagonista, foi cancelada no fim de maio. Foto: divulgação
-
"Você é humano, eu sou humano. Ainda há altos e baixos. E hoje é um dia ruim. Estou bem, nada para se preocupar, mas estou muito triste com 'Walker'", comunicou o ator. A série teve quatro temporadas. Foto: reprodução
-
Jared Tristan Padalecki nasceu em 19 de julho de 1982, em San Antonio, Texas. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
-
-
Ele iniciou sua carreira de ator ainda jovem, aos 12 anos, participando de diversas peças escolares. Em 1999, Padalecki venceu uma competição chamada "Claim to Fame", organizada pelo "Teen Choice Awards" e patrocinada pela FOX. Foto: reprodução
-
Embora já tivesse feito um filme um ano antes, sua grande vitrine veio em 2000, quando foi escalado para o papel de Dean Forester na série de sucesso "Gilmore Girls". Foto: divulgação/warner bros.
-
Em 2005, Padalecki alcançou o auge da fama ao interpretar Sam Winchester na série de fantasia "Supernatural". Foto: divulgação/cw
-
-
Ao lado de Jensen Ackles, ele deu vida aos irmãos caçadores de monstros que conquistaram o público por 15 temporadas, e se tornou uma das séries mais longevas da história da televisão americana. Foto: divulgação/cw
-
Entretanto, com 15 temporadas e gravações que o mantinham em Vancouver por cerca de nove meses ao ano, o ator precisou recusar diversos trabalhos, entre eles, o protagonismo de “G.I. Joe: A Origem de Cobra” em 2009. Foto: Divulgação
-
Padalecki reconheceu o dilema: “Toda escolha é uma renúncia [...] Não pude fazer o filme porque estava em Supernatural, mas talvez nem tivesse recebido o convite se não fosse por ela”. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
-
-
A partir daí, Padalecki começou a ficar conhecido por seus papéis em filmes de terror. Ainda em 2005, ele estrelou dois: "A Casa de Cera" e "Cry Wolf: O Jogo da Mentira". Foto: reprodução/a casa de cera
-
Em 2009, o ator de "Supernatural" foi protagonista do reboot do clássico "Sexta-feira 13", mas o filme acabou indo muito mal nas críticas. Foto: reprodução
-
Padalecki também se aventurou na produção cinematográfica, atuando como produtor executivo na própria "Walker" e no spin-off "Walker: Independence". Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
-
-
Padalecki é casado com a atriz Genevieve Cortese desde 2010, com quem tem três filhos. Eles se conheceram na produção de "Cry Wolf". Foto: Reprodução Instagram /@jaredpadalecki
-
Surgiram rumores de que Padalecki poderia se juntar ao elenco da série de sucesso "The Boys", do Prime Video. Foto: reprodução instagram
-
O ator revelou em entrevista ao Deadline que chegou a conversar com o criador da série, Eric Kripke, que também foi o responsável por "Supernatural": "A resposta é sim", afirmou. "Nós já falamos [sobre um papel]". Foto: flickr Gage Skidmore
-
-
Os rumores são para uma participação na 5ª e última temporada da série, que é baseada em uma história em quadrinhos. Foto: Divulgação
-
Em 2022, seu parceiro de "Supernatural", Jensen Ackles, também teve uma participação na 3ª temporada de "The Boys" ao viver o personagem Soldier Boy. Foto: divulgação