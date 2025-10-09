Mussum: ‘Saudadis’ do comediante que criou um estilo único de fazer humor

Na vida pessoal, se casou pela primeira vez com Leny Castro dos Santos, moça da Mangueira, entre 1965 e 1969, e com ela teve um filho, Augusto Cezar. O segundo casamento foi com Neila da Costa Bernardes Gomes, que conheceu em 1972 e com quem permaneceu junto até o fim da vida. Eles tiveram um filho chamado Santos. Foto: Reprodução/TV Globo