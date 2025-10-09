Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mitos, mentiras e verdades da Homeopatia

LA
Lance
  • A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), em 1779. Ele era químico, farmacêutico, professor e pesquisador da Universidade de Leipzig
    A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann (1755-1843), em 1779. Ele era químico, farmacêutico, professor e pesquisador da Universidade de Leipzig Foto: domínio público
  • Samuel Hahnemann se baseou no princípio da cura pelo semelhante, que havia sido preconizado em 460 a.C por Hipócrates, filósofo grego considerado o
    Samuel Hahnemann se baseou no princípio da cura pelo semelhante, que havia sido preconizado em 460 a.C por Hipócrates, filósofo grego considerado o "Pai da Medicina" Foto: Paul R. Burley wikimedia commons
  • Os intensos trabalhos de Hahnemann na pesquisa química foram publicados em diversos artigos de revistas especializadas.
    Os intensos trabalhos de Hahnemann na pesquisa química foram publicados em diversos artigos de revistas especializadas. Foto: Eugenio Hansen wikimedia commons
  • A Homeopatia considera que, mesmo antes do surgimento da doença, sintomas físicos ou mentais podem revelar um adoecimento do sujeito. O mal-estar já seria uma enfermidade a ser tratada, pois já teria quebrado o equilíbrio vital do indivíduo.
    A Homeopatia considera que, mesmo antes do surgimento da doença, sintomas físicos ou mentais podem revelar um adoecimento do sujeito. O mal-estar já seria uma enfermidade a ser tratada, pois já teria quebrado o equilíbrio vital do indivíduo. Foto: pisauikan - Pixabay
  • O método terapêutico da Homeopatia usa no tratamento das doenças as mesmas substâncias que provocam os sintomas.
    O método terapêutico da Homeopatia usa no tratamento das doenças as mesmas substâncias que provocam os sintomas. Foto: Dr. Moumita Sahana -- wikimedia commons
  • A linha de raciocínio é de que, com a ajuda da homeoterapia, o próprio organismo vai desenvolver a capacidade de se defender contra a doença.
    A linha de raciocínio é de que, com a ajuda da homeoterapia, o próprio organismo vai desenvolver a capacidade de se defender contra a doença. Foto: Gerd Altmann - pixabay
  • As substâncias - em quantidades extremamente pequenas - são diluídas em água ou álcool ou trituradas sucessivas vezes, agitadas e dinamizadas para produzir o remédio. Assim, a substância capaz de produzir alteração no corpo (sintoma) também poderia curar.
    As substâncias - em quantidades extremamente pequenas - são diluídas em água ou álcool ou trituradas sucessivas vezes, agitadas e dinamizadas para produzir o remédio. Assim, a substância capaz de produzir alteração no corpo (sintoma) também poderia curar. Foto: Javier Mediavilla Ezquibela- wikimedia commons
  • Por exemplo: o veneno de abelha (apitoxina) causa inchaço e irritação na pele e é usado homeopaticamente para tratar sintomas parecidos, como alergia.
    Por exemplo: o veneno de abelha (apitoxina) causa inchaço e irritação na pele e é usado homeopaticamente para tratar sintomas parecidos, como alergia. Foto: Erik Karits - pixabay
  • A Homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Mas, para ser homeopata, Ã© necessÃ¡rio ser ClÃ­nico Geral. E a homeopatia nÃ£o abre mÃ£o dos exames complementares e dos pareceres de outras especialidades, sempre que necessÃ¡rio.
    A Homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Mas, para ser homeopata, Ã© necessÃ¡rio ser ClÃ­nico Geral. E a homeopatia nÃ£o abre mÃ£o dos exames complementares e dos pareceres de outras especialidades, sempre que necessÃ¡rio. Foto: Chokniti Khongchum - pixabay
  • Entre as doenças mais comuns tratadas por homeopatas estão gripe, asma, bronquite, dengue e sinusite.
    Entre as doenças mais comuns tratadas por homeopatas estão gripe, asma, bronquite, dengue e sinusite. Foto: Mojpe/Pixabay
  • A homeopatia também tem sido aplicada para terapias contra problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade.
    A homeopatia também tem sido aplicada para terapias contra problemas emocionais, como a depressão e a ansiedade. Foto: Divulgação/Gov PE
  • Doenças graves não podem ser tratadas com homeopatia. O câncer, por exemplo. Assim como algumas patologias crônicas que exigem remédios alopáticos. Nada pode substituir a insulina para um diabético, por exemplo. Os casos devem ser avaliados antes do tratamento.
    Doenças graves não podem ser tratadas com homeopatia. O câncer, por exemplo. Assim como algumas patologias crônicas que exigem remédios alopáticos. Nada pode substituir a insulina para um diabético, por exemplo. Os casos devem ser avaliados antes do tratamento. Foto: Freepik Company S.L.
  • Uma cartilha do Ministério da Saúde explica que a Homeopatia considera o indivíduo de forma integral, investigando sinais, alterações fisiológicas, sintomas mentais, histórico familiar e de patologias
    Uma cartilha do Ministério da Saúde explica que a Homeopatia considera o indivíduo de forma integral, investigando sinais, alterações fisiológicas, sintomas mentais, histórico familiar e de patologias Foto: portal do Ministério da Saúde
  • Conhecer os hábitos do paciente - sono, sonhos, humor, reações emocionais, fatos marcantes da vida - faz parte da abordagem para que o tratamento seja individualizado.
    Conhecer os hábitos do paciente - sono, sonhos, humor, reações emocionais, fatos marcantes da vida - faz parte da abordagem para que o tratamento seja individualizado. Foto: Freepik/benzoix
  • Os medicamentos homeopáticos empregam substâncias animais, vegetais e minerais. E são fornecidos em forma líquida, em tabletes, glóbulos ou pó.
    Os medicamentos homeopáticos empregam substâncias animais, vegetais e minerais. E são fornecidos em forma líquida, em tabletes, glóbulos ou pó. Foto: Antonio Ntoumas - Pixabay
  • Há conceitos errôneos sobre a Homeopatia que os especialistas acham importante desmistificar. Um deles é sobre o uso de ervas e chás. Eles explicam que isso não é homeopatia, mas sim fitoterapia.
    Há conceitos errôneos sobre a Homeopatia que os especialistas acham importante desmistificar. Um deles é sobre o uso de ervas e chás. Eles explicam que isso não é homeopatia, mas sim fitoterapia. Foto: FinjaM - pixabay
  • Outro mito é de que a homeopatia emagrece. O tratamento só pode ajudar na perda de peso com a prescrição do especialista associada a hábitos saudáveis.
    Outro mito é de que a homeopatia emagrece. O tratamento só pode ajudar na perda de peso com a prescrição do especialista associada a hábitos saudáveis. Foto: Freepik
  • Também há quem pense que a homeopatia não pode provocar alergias. Mas, assim como em qualquer tratamento, é possível que o paciente tenha efeitos colaterais com reações alérgicas.
    Também há quem pense que a homeopatia não pode provocar alergias. Mas, assim como em qualquer tratamento, é possível que o paciente tenha efeitos colaterais com reações alérgicas. Foto: Anastasia Gepp - pixabay
  • Outro comentário falso é de que o toque as mãos interfere no efeito do remédio. A pessoa pode pegar no medicamento sem problema. Assim como o medicamento tradicional, o homeopático só não deve ser exposto ao calor, para não perder sua atividade biológica.
    Outro comentário falso é de que o toque as mãos interfere no efeito do remédio. A pessoa pode pegar no medicamento sem problema. Assim como o medicamento tradicional, o homeopático só não deve ser exposto ao calor, para não perder sua atividade biológica. Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
  • Os Florais de Bach não são remédios homeopáticos. Eles envolvem apenas substâncias vegetais, sem abranger elementos animais e minerais. Nas essências florais, há apenas um nível de diluição. Na Homeopatia, são vários.
    Os Florais de Bach não são remédios homeopáticos. Eles envolvem apenas substâncias vegetais, sem abranger elementos animais e minerais. Nas essências florais, há apenas um nível de diluição. Na Homeopatia, são vários. Foto: Karin Henseler - Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay