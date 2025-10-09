Galeria
Novos sabores de hambúrgueres conquistam novos clientes
Hambúrguer trufado, desenvolvido por Rubaiyat Rio Foto: Youtube/GO DEB!
O hambúrguer trufado é feito com Baby Beef e folha de rúcula, queijo manchego, cebola caramelizada e molho béarnaise. Foto: Divulgação/Rubaya Rio
Aqui cabe explicar como é o molho béarnaise. Ele é feito de manteiga clarificada emulsionada em gema de ovo e vinagre de vinho branco e aromatizado com ervas. Foto: Sacha47 - wikimedia commons
Hambúrguer Funcional. Desenvolvido pelo Blog da Mimis Foto: Divulgação/Blog da Mimis
O Hambúrguer Funcional tem ingredientes mais saudáveis. A carne é magra, como o patinho. Leva linhaça e chia, sementes ricas em fibras e minerais. Foto: Divulgação/Blog da Mimis
Hambúrguer de porco com maionese de jalapeño. Desenvolvido por Blue Sandwich Market Foto: Divulgação/Blue Sandwich Market
Esse hambúrguer leva blend de fraldinha com pernil ou costela e ainda acompanha uma picante maionese de jalapeño. Foto: Reprodução/@bluesandwichmarket
O jalapeño é uma pimenta originária do México, valorizada pela sua forte ardência na degustação. A maionese de Jalapeño fica picante. Foto: Geo Lightspeed7 - wikimedia commons
Hambúrguer com mel de bacon e três queijos. Desenvolvido por Gustavo Scatigna para o Burguer Lab Experience Foto: Divulgação/The 3 Sauce Trip
Esse hambúrguer gourmetizado leva ingredientes como mel de bacon, três queijos e molho chipotle (picante). Foto: Youtube/Coisas de Comer
Hambúrguer com rolinhos de bacon e molho especial. Desenvolvido pelo chef Donato Galvez para o Stunt Burger. Foto: Divulgação/ Stunt Burger
Batizado de "Destruidor", ele leva queijo cheddar, rolinhos de bacon crocante e molho especial. Foto: Divulgação/ Stunt Burger
Hambúrguer de salmão com maionese temperada. desenvolvido pelo site Receitas de Minuto Foto: Divulgação/Gastrolândia
Esse hambúrguer de peixe tem gosto mais suave. Pensando nisso, a maionese temperada com limão vem complementando o sabor. Foto: Youtube/Band Receitas
Hambúrguer de costela suína. Desenvolvido pelo restaurante Vinno Tinto. Foto: Youtube/Tastemade Brasil
O hambúrguer "Porco Feliz" contém costela suína e panceta, levando queijo cheddar, cebola caramelizada e purê de maçã. A cor do pão é diferente, puxada para um vermelho alaranjado. Foto: Divulgação/Vinno Tinto
Hambúrguer de siri. Desenvolvido pelo site Sem Medida. Foto: Youtube/Tastemade Brasil
A receita do desenho Bob Esponja Ã© uma Ã³tima pedida pra quem gosta de frutos do mar. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Semmedida
Hambúrguer de soja. Desenvolvido pelo site Feito a Dois. Foto: Youtube/Gourmet a Dois
É uma receita vegana e um hambúrguer fácil de ser feito. Ele contém a proteína da soja, além de molho shoyo e legumes Foto: Youtube/Gourmet a Dois
Hambúrguer de batata doce com quinoa. Desenvolvido no programa "Prato do Dia" do Canal TLC da Discovery Foto: Divulgação/Cozinha da Matilde
Esse é outro hambúrguer saudável. Embora não seja tão rápido de fazer, contém saborosos ingredientes típicos do Brasil. A massa do pão é feita de batata doce. Foto: Divulgação/Cozinha da Matilde
