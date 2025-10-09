Assine
Novos sabores de hambúrgueres conquistam novos clientes

  • Hambúrguer trufado, desenvolvido por Rubaiyat Rio
    Hambúrguer trufado, desenvolvido por Rubaiyat Rio Foto: Youtube/GO DEB!
  • O hambúrguer trufado é feito com Baby Beef e folha de rúcula, queijo manchego, cebola caramelizada e molho béarnaise.
    O hambúrguer trufado é feito com Baby Beef e folha de rúcula, queijo manchego, cebola caramelizada e molho béarnaise. Foto: Divulgação/Rubaya Rio
  • Aqui cabe explicar como é o molho béarnaise. Ele é feito de manteiga clarificada emulsionada em gema de ovo e vinagre de vinho branco e aromatizado com ervas.
    Aqui cabe explicar como é o molho béarnaise. Ele é feito de manteiga clarificada emulsionada em gema de ovo e vinagre de vinho branco e aromatizado com ervas. Foto: Sacha47 - wikimedia commons
  • Hambúrguer Funcional. Desenvolvido pelo Blog da Mimis
    Hambúrguer Funcional. Desenvolvido pelo Blog da Mimis Foto: Divulgação/Blog da Mimis
  • O Hambúrguer Funcional tem ingredientes mais saudáveis. A carne é magra, como o patinho. Leva linhaça e chia, sementes ricas em fibras e minerais.
    O Hambúrguer Funcional tem ingredientes mais saudáveis. A carne é magra, como o patinho. Leva linhaça e chia, sementes ricas em fibras e minerais. Foto: Divulgação/Blog da Mimis
  • Hambúrguer de porco com maionese de jalapeño. Desenvolvido por Blue Sandwich Market
    Hambúrguer de porco com maionese de jalapeño. Desenvolvido por Blue Sandwich Market Foto: Divulgação/Blue Sandwich Market
  • Esse hambúrguer leva blend de fraldinha com pernil ou costela e ainda acompanha uma picante maionese de jalapeño.
    Esse hambúrguer leva blend de fraldinha com pernil ou costela e ainda acompanha uma picante maionese de jalapeño. Foto: Reprodução/@bluesandwichmarket
  • O jalapeño é uma pimenta originária do México, valorizada pela sua forte ardência na degustação. A maionese de Jalapeño fica picante.
    O jalapeño é uma pimenta originária do México, valorizada pela sua forte ardência na degustação. A maionese de Jalapeño fica picante. Foto: Geo Lightspeed7 - wikimedia commons
  • Hambúrguer com mel de bacon e três queijos. Desenvolvido por Gustavo Scatigna para o Burguer Lab Experience
    Hambúrguer com mel de bacon e três queijos. Desenvolvido por Gustavo Scatigna para o Burguer Lab Experience Foto: Divulgação/The 3 Sauce Trip
  • Esse hambúrguer gourmetizado leva ingredientes como mel de bacon, três queijos e molho chipotle (picante).
    Esse hambúrguer gourmetizado leva ingredientes como mel de bacon, três queijos e molho chipotle (picante). Foto: Youtube/Coisas de Comer
  • Hambúrguer com rolinhos de bacon e molho especial. Desenvolvido pelo chef Donato Galvez para o Stunt Burger.
    Hambúrguer com rolinhos de bacon e molho especial. Desenvolvido pelo chef Donato Galvez para o Stunt Burger. Foto: Divulgação/ Stunt Burger
  • Batizado de
    Batizado de "Destruidor", ele leva queijo cheddar, rolinhos de bacon crocante e molho especial. Foto: Divulgação/ Stunt Burger
  • Hambúrguer de salmão com maionese temperada. desenvolvido pelo site Receitas de Minuto
    Hambúrguer de salmão com maionese temperada. desenvolvido pelo site Receitas de Minuto Foto: Divulgação/Gastrolândia
  • Esse hambúrguer de peixe tem gosto mais suave. Pensando nisso, a maionese temperada com limão vem complementando o sabor.
    Esse hambúrguer de peixe tem gosto mais suave. Pensando nisso, a maionese temperada com limão vem complementando o sabor. Foto: Youtube/Band Receitas
  • Hambúrguer de costela suína. Desenvolvido pelo restaurante Vinno Tinto.
    Hambúrguer de costela suína. Desenvolvido pelo restaurante Vinno Tinto. Foto: Youtube/Tastemade Brasil
  • O hambúrguer
    O hambúrguer "Porco Feliz" contém costela suína e panceta, levando queijo cheddar, cebola caramelizada e purê de maçã. A cor do pão é diferente, puxada para um vermelho alaranjado. Foto: Divulgação/Vinno Tinto
  • Hambúrguer de siri. Desenvolvido pelo site Sem Medida.
    Hambúrguer de siri. Desenvolvido pelo site Sem Medida. Foto: Youtube/Tastemade Brasil
  • A receita do desenho Bob Esponja Ã© uma Ã³tima pedida pra quem gosta de frutos do mar.
    A receita do desenho Bob Esponja Ã© uma Ã³tima pedida pra quem gosta de frutos do mar. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Semmedida
  • Hambúrguer de soja. Desenvolvido pelo site Feito a Dois.
    Hambúrguer de soja. Desenvolvido pelo site Feito a Dois. Foto: Youtube/Gourmet a Dois
  • É uma receita vegana e um hambúrguer fácil de ser feito. Ele contém a proteína da soja, além de molho shoyo e legumes
    É uma receita vegana e um hambúrguer fácil de ser feito. Ele contém a proteína da soja, além de molho shoyo e legumes Foto: Youtube/Gourmet a Dois
  • Hambúrguer de batata doce com quinoa. Desenvolvido no programa
    Hambúrguer de batata doce com quinoa. Desenvolvido no programa "Prato do Dia" do Canal TLC da Discovery Foto: Divulgação/Cozinha da Matilde
  • Esse é outro hambúrguer saudável. Embora não seja tão rápido de fazer, contém saborosos ingredientes típicos do Brasil. A massa do pão é feita de batata doce.
    Esse é outro hambúrguer saudável. Embora não seja tão rápido de fazer, contém saborosos ingredientes típicos do Brasil. A massa do pão é feita de batata doce. Foto: Divulgação/Cozinha da Matilde
