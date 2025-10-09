Galeria
Atrativos de Liechtenstein, país europeu pouco visitado
Inicialmente, era um protetorado do Império Austríaco e, mais tarde, obteve reconhecimento da soberania. Com uma área de apenas 160 km², Liechtenstein é o sexto menor país do mundo, só perdendo, nesta ordem, para as seguintes nações que são minúsculas: Vaticano (o menor de todos), Mônaco, San Marino, Tuvalu e Nauru. Foto: Pixabay
Liechtenstein tem apenas 40 mil habitantes e possui atrações interessantes para os visitantes, inclusive castelos medievais. Na capital, Vaduz, a antiga residência da família real é imponente. E a cidade tem o Museu de Arte com rico acervo cultural. Em Balzers, o Castelo de Gutenberg é uma fortaleza medieval bem preservada. Foto: Reprodução do site Pixabay
O país também tem belas paisagens. Malbun possui um resort de esqui popular para atividades de inverno e trilhas para caminhadas no verão. E as montanhas oferecem trilhas para caminhadas em cenários espetaculares. Apesar disso, Liechtenstein está na lista dos países que geralmente são esquecidos pelos turistas. Foto: Fbieger wikimedia commons
Veja alguns outros que também costumam ser ignorados. E a gente começa com o trio de países do Báltico que se libertaram dos soviéticos no início da década de 90: Estônia, Letônia e Lituânia. Foto: reprodução brasilescola.com.br
Estônia - Com mais de 1.500 ilhas, tem florestas primitivas, praias rochosas e lagos. Há castelos e fortalezas no alto de colinas. E a cidade antiga, na capital Tallin, tem museus e uma torre de TV de 314m de altura com plataforma para observação. Foto: pixabay
Letônia - A capital Riga tem uma notável arquitetura de art noveau, praias, florestas e uma Cidade Medieval com belas construções e importantes museus. Foto: Reprodução do site Pixabay
Lituânia - É um país com belas construções góticas, barrocas e renascentistas. A Torre de Gediminas (foto), no alto de uma colina, fornece visão panorâmica da capital Vilnius. Foto: Ken Eckert wikimedia commons
Bielorrússia - Este país do Leste Europeu não tem saída para o mar. Seus atrativos são históricos, como a sede da KGB e o Museu da Grande Guerra, na capital Minsk, além de muitas igrejas em estilo neorromânico. Foto: neufal54 pixabay
Moldávia - País do Leste Europeu, entre a Romênia e a Ucrânia. A capital Chisinau tem arquitetura em estilo soviético. As regiões de Nistreana e Codru têm vinícolas e grandes adegas. Foto: Reprodução do site Pixabay
San Marino - Terceiro menor país da Europa, é um enclave no centro da Itália. Tem cidadelas fortificadas nos Montes Apeninos, e seu ponto mais alto é o Monte Titano, a 749m de altitude, Patrimônio da Humanidade. Foto: Carus commonswiki wikimedia commons
Butão - É um reino budista no extremo leste do Himalaia. Tem fortalezas, montanhas íngremes, vales e mosteiros. Entre eles, o mosteiro de Taktsang (o "Ninho do Tigre" - foto), nos penhascos acima do Vale de Paro. Foto: Douglas J. McLaughlin wikimedia commons
Djibouti - Localizado no Chifre da África, tem matas, formações vulcânicas, praias e um dos corpos de água mais salgados do mundo: o lago Assal (foto), abaixo do nível do mar. Foto: Fishercd wikimedia commons
Serra Leoa - País da África Ocidental, faz fronteira com Guiné e Libéria, e é banhado pelo Oceano Atlântico. Tem belas praias e santuários ecológicos, além de museus que preservam a cultura do país. Foto: Reprodução do site duallin.com.br
Ilhas Salomão - São centenas de ilhas na Oceania. Tem diversos locais da II Guerra Mundial. A província de Guadalcanal homenageia os Aliados num Memorial. A capital Honiara tem um mercado movimentado com artesanato e produtos agrícolas regionais. Foto: Divulgação google.com/travel
Dominica - País insular montanhoso, no Caribe, tem florestas e fontes térmicas. O Lago Boiling tem vulcão e é coberto de vapor, no Parque Morne Trois Pitons. A capital Roseau tem casas coloridas de madeira e jardins botânicos. Foto: Rufus TeleStrat wikimedia commons
São Tomé e Príncipe - País insular africano perto da linha do equador, tem uma cadeia vulcânica com formações rochosas e corais. Uma das atrações é a Lagoa Azul (foto). O Parque Natural Ôbo tem outra atração: o Pico Cão Grande. Foto: Chuck Moravec wikimedia commons
Nauru - Menor país insular do mundo (21 km²). Rodeado de arrecife que fica exposto com a maré baixa do Oceano Pacífico, ao sul das Ilhas Marshall. A maior parte da população vive em estreito cinturão costeiro. Foto: Wawirck Biggs - Flickr
Guiné Equatorial - País da África Central com uma parte continental e 5 ilhas vulcânicas. A indústria petrolífera, ponto alto da economia do país, se concentra na capital Malabo. O Parque Nacional de Monte Alen preserva uma biodiversidade de fauna e flora. Foto: Reprodução do site gauchazh.click.rbscom.br/colunistas
Timor Leste - País do sudeste asiático, cercado por recifes de corais. Ocupa metade da ilha de Timor. A estátua do Cristo Rei (foto), com 22m de altura, fica no alto de uma colina na capital Díli. Foto: Domínio Público
