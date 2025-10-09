Entenda a importância das conchas para o ecossistema no mar

No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) proíbe o comércio de corais e artesanato com corais (Art. 33), com pena de um a três anos de detenção. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) também orienta que a coleta de conchas, pedras, estrelas do mar e ouriços seja evitada em todas as praias do país. Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay