Alegando “vício em heavy metal”, homem consegue aposentadoria por invalidez

"Tive que brigar muito com meu governo. E Ã© a primeira vez que isso Ã© feito. Ã? bastante difÃ­cil conseguir esse tipo de â??papelâ??, acho que tambÃ©m hÃ¡ muita luta com quem Ã© viciado em outros hobbies, como futebol, desporto", explicou. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram