Alegando “vício em heavy metal”, homem consegue aposentadoria por invalidez
Segundo informações do jornal "The Local", o homem tentou por anos conseguir uma pensão, alegando que sua obsessão pelo gênero musical dificultava sua capacidade de "viver uma vida normal". Foto: Reprodução de Instagram
O episódio, que aconteceu em 2015, foi lembrado recentemente pelo professor Francisco Trujillo, especialista em Direito Laboral e Previdenciário da Universidade Jaume I Castellón, em uma publicação no LinkedIn. Foto: pexels Airam Dato-on
Na postagem, o professor explicou que Tullgren buscava o reconhecimento de sua condição como uma deficiência, algo que levou cerca de uma década de batalhas legais para ser concretizado. Foto: Tingey Injury Law Firm/Unsplash
"Há dez anos que tento que a minha situação seja reconhecida como deficiência. Falei com vários psicólogos que constataram que sofro de uma situação de discriminação", alegou o homem. Foto: Reprodução de Instagram
Segundo os relatos, a obsessão de Roger Tullgren pelo gênero musical surgiu quando ele era bem jovem e isso dificultava sua vida profissional pois ele sentia uma "grande necessidade" de ir a shows. Foto: Fredrik Solli Wandem por Pixabay
"Sou tão teimoso que queria mostrar que o metal é a única coisa na minha vida, a maior e melhor coisa que já aconteceu comigo", afirmou. Foto: Reprodução de Instagram
Só no ano de 2006, Roger Tullgren foi a mais de 300 shows de Heavy Metal! Ele foi demitido várias vezes por conta dessa "condição". Foto: Luuk Wouters/Unsplash
"Tive que brigar muito com meu governo. E Ã© a primeira vez que isso Ã© feito. Ã? bastante difÃcil conseguir esse tipo de â??papelâ??, acho que tambÃ©m hÃ¡ muita luta com quem Ã© viciado em outros hobbies, como futebol, desporto", explicou. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram
As idas e vindas nos tribunais suecos deram resultado e Tullgren finalmente conseguiu o reconhecimento de sua condiÃ§Ã£o como deficiÃªncia, e passou a receber uma pensÃ£o por invalidez de 400 euros! Foto: Marta Posemuckel/Pixabay
Depois da "vitória", o homem passou a equilibrar sua paixão pelo Heavy Metal com um emprego de meio período como lavador de pratos em um restaurante. Foto: Reprodução de Instagram
"Vício" de Roger Tullgren, o gênero do Heavy Metal começou a se popularizar no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970, como uma ramificação do rock, marcada por sons mais pesados e agressivos. Foto: Jay Wennington Unsplash
O gênero é caracterizado por guitarras distorcidas, ritmo rápido, solos intensos e letras que frequentemente abordam temas sombrios, sociais e filosóficos. Foto: Hector Bermudez Unsplash
A banda que muitas vezes é creditada por fundar o estilo é o Black Sabbath, especialmente com o lançamento de seu álbum homônimo em 1970. Foto: Divulgação
Outras bandas como Led Zeppelin (foto), Deep Purple e Cream também desempenharam um papel importante na evolução do gênero, que se distanciava do rock psicodélico e do blues rock predominante na época. Foto: @ledzeppelin
O termo "Heavy Metal" foi inicialmente usado de forma pejorativa para descrever o tipo de som que essas bandas faziam, mas logo foi adotado com orgulho por fãs e músicos. Foto: Paul Hudson wikimedia commons
Nos anos 1970, o gênero cresceu em popularidade, e bandas como Judas Priest, Motörhead e Iron Maiden ajudaram a solidificar o estilo, introduzindo mais velocidade e técnica instrumental. Foto: Reprodução/@ironmaiden
Judas Priest, aliás, é frequentemente creditado por "limpar" o som, eliminando as influências de blues e criando um Heavy Metal mais puro, com riffs cortantes e vocais mais agudos. Foto: flickr - zoidberg photography
Iron Maiden, por outro lado, popularizou o "New Wave of British Heavy Metal" (NWOBHM) no fim da década de 1970 e início dos anos 1980, ajudando a disseminar o gênero pelo mundo. Foto: Divulgação
O heavy metal não se limitou a um único estilo musical. Ao longo dos anos, o gênero se cruzou com outros estilos, dando origem a híbridos como o nu metal, o metalcore e o gothic metal. Foto: wikimedia commons Debylish
Os anos 1980 viram o auge do Heavy Metal, com o surgimento de subgêneros como o Thrash Metal, Power Metal, e Speed Metal. Foto: wikimedia commons Stefan Bollmann
Além disso, o heavy metal influenciou diversos outros gêneros musicais que surgiram nos anos 1990, como o punk rock, o grunge e o rap. Foto: pexels Dmitrii Eremin
Nessa época, bandas como Korn, Slipknot e Linkin Park (foto) incorporaram elementos de outros gêneros, como rap, industrial e música eletrônica. Foto: Divulgação
