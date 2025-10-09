Galeria
Relógio astronômico do século 15 ainda é atração na Europa
Chamado pelos locais de Orloj, ele foi construído pelo relojoeiro Mikulas Kadan e possui três ponteiros que indicam as horas e também as posições do sol e da lua. Foto: Jorge Royan/Wikimedia Commons
Outras duas partes complementam o Orloj: uma esfera com medalhões que estampam os signos do Zodíaco e um dispositivo que acompanha a procissão dos Doze Apóstolos a cada hora. Foto: Uoae/i1Wikimedia Commons
A história dos relógios é longa e fascinante, com suas raízes nos primórdios da civilização humana. Foto: Imagem Freepik
Desde os primeiros instrumentos rudimentares que mediam o tempo por meio da observação do sol e das estrelas, até os relógios de hoje, luxuosos ou tecnológicos, a busca pela medição precisa do tempo tem sido uma constante na história da humanidade. Foto: Jon Tyson/Unsplash
Na Era Pré-Histórica, os relógios de Sol foram os primeiros instrumentos de medição do tempo, utilizando a posição do sol no céu para marcar as horas do dia. Foto: Hoffmann Albin - Wikimédia Commons
Existiam também os relógios de água (Clepsidras), que consistiam em vasos com água que escoavam por um orifício, medindo intervalos de tempo. Foto: wikimedia commons S N Barid
Por fim, os relógios de areia (ampulhetas), que eram ampolas de vidro com areia que fluía de um compartimento para outro, medindo intervalos de tempo curtos. Foto: pexels Jordan Benton
Na Idade Média, surgiram os relógios de velas (velas graduadas que marcavam o tempo pela quantidade de cera queimada) e os relógios de fogo (incensos com marcas que indicavam o tempo pela quantidade queimada). Foto: wikimedia commons AlejandroLinaresGarcia
A invenção do relógio mecânico data apenas no século 13, uma mudança revolucionária na medição do tempo, utilizando engrenagens e molas para mover ponteiros e indicar as horas. Foto: Bild von Wilfried Pohnke auf Pixabay
Nessa mesma época, os "relógios de torre" ganharam popularidade. Eles eram grandes e pesados, instalados em torres de igrejas e edifícios públicos, marcando as horas para a comunidade local. Foto: Imagem de Giada Turola por Pixabay
No século 17, Galileu Galilei inventou o pêndulo, que aumentou significativamente a precisão dos relógios mecânicos. Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
Foi também nesse período que surgiram os primeiros relógios de bolso, uma miniaturização dos relógios, permitindo que as pessoas carregassem as horas o tempo todo. Foto: Isabelle Grosjean - Wikimédia Commons
Os relógios de pulso começaram a se popularizar no fim do século 19, especialmente entre os militares, que os achavam mais práticos do que os relógios de bolso. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Na década de 1970, a introdução dos relógios elétricos revolucionou a indústria relojoeira. Eles usam eletricidade para funcionar, em vez de engrenagens mecânicas. Foto: Flickr kitchener.lord
Mais recentemente, os relógios inteligentes, ou smartwatches, surgiram como uma fusão entre a tecnologia digital e os relógios tradicionais, oferecendo uma variedade de recursos além de simplesmente mostrar a hora. Foto: Imagem de fancycrave1 por Pixabay
Algumas funções avançadas, como GPS, monitores de frequência cardíaca e conectividade com smartphones foram introduzidas. Foto: Imagem de fancycrave1 por Pixabay
Com o tempo, além da função prática, os relógios também passaram a ser considerados objetos de desejo e símbolos de status e estilo. Foto: Jonathan Francisca Unsplash