Milho: essencial na alimentação e na economia agrícola

Em 2024, a produção de milho no Brasil ficou em cerca de 115 milhões de toneladas, com uma queda de 12% em relação ao ano anterior. Essa redução foi influenciada por condições climáticas adversas, como excesso de chuvas no Sul do país, enchentes no Rio Grande do Sul e altas temperaturas com poucas chuvas na segunda safra, afetando negativamente a produtividade das lavouras. Foto: Imagem Pixabay