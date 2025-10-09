Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Criança pede tudo? Educação financeira infantil é desafio para os pais

LA
Lance
  • O primeiro passo é explicar de forma simples e direta o que é o dinheiro. Ressaltando que, para ganhá-lo, é preciso trabalhar para que o rendimento seja fruto de honestidade.
    O primeiro passo é explicar de forma simples e direta o que é o dinheiro. Ressaltando que, para ganhá-lo, é preciso trabalhar para que o rendimento seja fruto de honestidade. Foto: reprodução/tv band
  • Também é importante mostrar a relação do estudo com o futuro trabalho, de modo que a criança entenda que, ao ter êxito na escola, amplia sua chance de ter dinheiro para gastar.
    Também é importante mostrar a relação do estudo com o futuro trabalho, de modo que a criança entenda que, ao ter êxito na escola, amplia sua chance de ter dinheiro para gastar. Foto: Image by jcomp on Freepik
  • Quando levar a criança para uma compra no mercado, ensine quanto valem alguns produtos e mostre quantas notas ou moedas são necessárias para fazer o pagamento. Explique o limite. Se tem R$ 20 para gastar, o que pode ser comprado com esse valor?
    Quando levar a criança para uma compra no mercado, ensine quanto valem alguns produtos e mostre quantas notas ou moedas são necessárias para fazer o pagamento. Explique o limite. Se tem R$ 20 para gastar, o que pode ser comprado com esse valor? Foto: João Geraldo Borges Júnior/Pixabay
  • Varie a forma de pagamento quando estiver com a criança, para que ela entenda que existem bancos e os cartões podem ser usados como dinheiro, dentro de certos limites. De forma simples, sem detalhes que são incompreensíveis para os pequenos, dá pra explicar que o cartão faz com que o dinheiro saia de uma conta.
    Varie a forma de pagamento quando estiver com a criança, para que ela entenda que existem bancos e os cartões podem ser usados como dinheiro, dentro de certos limites. De forma simples, sem detalhes que são incompreensíveis para os pequenos, dá pra explicar que o cartão faz com que o dinheiro saia de uma conta. Foto: Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay
  • É importante que a criança compreenda que o limite do dinheiro faz com que as escolhas sejam necessárias. Então, na hora de comprar um doce, dê um valor e peça que ela escolha: um chocolate ou um doce de leite.
    É importante que a criança compreenda que o limite do dinheiro faz com que as escolhas sejam necessárias. Então, na hora de comprar um doce, dê um valor e peça que ela escolha: um chocolate ou um doce de leite. Foto: Pexels/Fernanda De Freitas
  • Mesma coisa na compra de um brinquedo: um carrinho ou um avião; uma boneca ou uma cozinha de brinquedo; um trenzinho ou um helicóptero. Ela vai perceber que agora vai comprar algo enquanto outro brinquedo ficará para depois.
    Mesma coisa na compra de um brinquedo: um carrinho ou um avião; uma boneca ou uma cozinha de brinquedo; um trenzinho ou um helicóptero. Ela vai perceber que agora vai comprar algo enquanto outro brinquedo ficará para depois. Foto: Imagem Freepik
  • Os populares cofrinhos são úteis ainda hoje para que as crianças tenham a sensação de poupar para o futuro. Elas podem colocar ali uma parte da mesada e, no fim de um período, tirar o dinheiro e contar.
    Os populares cofrinhos são úteis ainda hoje para que as crianças tenham a sensação de poupar para o futuro. Elas podem colocar ali uma parte da mesada e, no fim de um período, tirar o dinheiro e contar. Foto: Kevin Schneider por Pixabay
  • É importante, então, que o dinheiro do cofrinho possa ser usado para algo que deixe a criança feliz, como um brinquedo novo ou um passeio (cinema, teatrinho, parque de diversão).
    É importante, então, que o dinheiro do cofrinho possa ser usado para algo que deixe a criança feliz, como um brinquedo novo ou um passeio (cinema, teatrinho, parque de diversão). Foto: Divulgação
  • As mesadas , por sinal, podem ser dadas em idades variadas. Alguns consideram que o ideal é começar a dar mesada aos 6 anos. Mas alguns pais preferem dar antes ou depois. Depende de cada família. O importante é que a criança comece desde cedo a valorizar o dinheiro.
    As mesadas , por sinal, podem ser dadas em idades variadas. Alguns consideram que o ideal é começar a dar mesada aos 6 anos. Mas alguns pais preferem dar antes ou depois. Depende de cada família. O importante é que a criança comece desde cedo a valorizar o dinheiro. Foto: Youtube/ Canal Rei dos Cofres
  • Outra forma de educar a criança é deixar que ela participe de uma decisão. Por exemplo, antes da assinatura de um plano de TV, ela pode olhar as opções de canais infantis. Junto com os pais, a criança pode dizer sua preferência e perceber que o acesso depende de pagamento. Portanto, se não usar não vale a pena manter.
    Outra forma de educar a criança é deixar que ela participe de uma decisão. Por exemplo, antes da assinatura de um plano de TV, ela pode olhar as opções de canais infantis. Junto com os pais, a criança pode dizer sua preferência e perceber que o acesso depende de pagamento. Portanto, se não usar não vale a pena manter. Foto: Imagem de yousafbhutta por Pixabay
  • A educação financeira também deve incluir uma responsabilidade social. Ensine a criança a ser solidária. Uma parte do que ela recebe pode ser doado, de vez em quando. Mas é importante que ela mesma, a partir da educação, queira doar algo a alguém. E se sinta bem com isso.
    A educação financeira também deve incluir uma responsabilidade social. Ensine a criança a ser solidária. Uma parte do que ela recebe pode ser doado, de vez em quando. Mas é importante que ela mesma, a partir da educação, queira doar algo a alguém. E se sinta bem com isso. Foto: jcomp freepik
  • Pessoas que trabalham em cargos executivos lidam com um desafio ao se tornarem pais. Muitos esperam que os filhos sigam a carreira. Diretor da Henvix Ambiental, Vinícius Oliveira planeja o futuro do filho Vicente.
    Pessoas que trabalham em cargos executivos lidam com um desafio ao se tornarem pais. Muitos esperam que os filhos sigam a carreira. Diretor da Henvix Ambiental, Vinícius Oliveira planeja o futuro do filho Vicente. "Vamos ensinar gestão financeira desde a época em que ele receber mesada. Isso é para vida", diz o pai. Foto: Arquivo pessoal
  • Uma dose de humor ajuda a tornar mais leve o desafio de criar a criança com um olhar voltado para a educação financeira e a expectativa de um futuro no ramo empresarial. Aos 4 meses, Vicente já tem um crachá da empresa, como
    Uma dose de humor ajuda a tornar mais leve o desafio de criar a criança com um olhar voltado para a educação financeira e a expectativa de um futuro no ramo empresarial. Aos 4 meses, Vicente já tem um crachá da empresa, como "herdeiro". Foto: Arquivo pessoal
  • Existem livros que dão noções de educação financeira para crianças e ajudam os pais na tarefa. Um deles é
    Existem livros que dão noções de educação financeira para crianças e ajudam os pais na tarefa. Um deles é "Educando Filhos para Empreender", de João Kepler Braga. Foto: Divulgação
  • O autor Gustavo Cerbasi, que escreveu vários livros sobre finanças para adultos, também percebeu que as crianças precisam de orientação nessa área e lançou
    O autor Gustavo Cerbasi, que escreveu vários livros sobre finanças para adultos, também percebeu que as crianças precisam de orientação nessa área e lançou "Pais Inteligentes Enriquecem seus Filhos", com informações para um futuro promissor. Foto: Divulgação
  • Eillen Gallo e Jon Gallo adotam a mesma linha, orientando os pais a uma educação financeira adequada das crianças no livro
    Eillen Gallo e Jon Gallo adotam a mesma linha, orientando os pais a uma educação financeira adequada das crianças no livro "Como Criar Filhos Financeiramente Inteligentes". Foto: Divulgação
  • E até a Turma da Mônica, popular entre a garotada, entrou nesse empenho para que as crianças saibam usar o cofrinho. O livro
    E até a Turma da Mônica, popular entre a garotada, entrou nesse empenho para que as crianças saibam usar o cofrinho. O livro "Como Cuidar do Seu Dinheiro" foi feito por Mauricio de Souza, criador da turma, em parceria com Thiago Nigro. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay