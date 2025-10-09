Criança pede tudo? Educação financeira infantil é desafio para os pais

Outra forma de educar a criança é deixar que ela participe de uma decisão. Por exemplo, antes da assinatura de um plano de TV, ela pode olhar as opções de canais infantis. Junto com os pais, a criança pode dizer sua preferência e perceber que o acesso depende de pagamento. Portanto, se não usar não vale a pena manter. Foto: Imagem de yousafbhutta por Pixabay