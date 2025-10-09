Galeria
“Vingança” sem violência: Irritada, moradora paga condomínio com 1.663 moedas
Ela pediu ajuda aos amigos para coletar moedas e pagou a taxa integral do condomínio usando apenas moedas. Ao todo, foram 1.663 moedas para fazer o pagamento de R$ 835. Foto: Reprodução TV Globo
E para causar maior perturbação, ela fez questão de incluir moedas de baixo valor, até mesmo as de 5 centavos. Só que, na prática, os funcionários da administradora é que se deram mal. Levaram duas horas para conferir o pagamento. Foto: Reprodução TV Globo
E já que o assunto é moeda, veja um levantamenro curioso: todas as moedas que o Brasil já teve ao longo da história, desde a época colonial. Foto: Banco Central do Brasil
Real Português (plural: Réis): ficou em circulação por 303 anos, do período colonial (entre o séc. XVI e XIX) até 7 de outubro de 1833. Era representado pelo símbolo “R”. Foto: wikimedia commons JFVP
Real Brasileiro (plural: Réis): ficou em circulação por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo símbolo “Rs”. Foto: - Reprodução / Casa da Moeda
Cruzeiro: permaneceu em circulação por 24 anos, de 1º de novembro de 1942 a 12 de fevereiro de 1967. Era representado pelo símbolo “Cr$”. Foto: Reprodução Casa da Moeda
Quando foi implementado, um cruzeiro equivalia a mil réis. A escolha do nome se deu por conta da constelação Cruzeiro do Sul, presente na bandeira e no Hino Nacional Brasileiro. Foto: Reprodução Casa da Moeda
Cruzeiro Novo: Ficou em circulação por três anos, de 13 de fevereiro de 1967 a 14 de maio de 1970. Foto: - Reprodução / Casa da Moeda
Cruzeiro: Ficou em circulação por 15 anos, de 15 de maio de 1970 a 27 de fevereiro de 1986. Foto: Domínio Público
Cruzado: ficou em circulação por dois anos, de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Era representado pelo símbolo “Cz$”. Foto: - Reprodução / Banco Central do Brasil
Essa moeda foi criada a partir do “Plano Cruzado”, que tinha como objetivo conter a alta inflação do país. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Cruzado Novo: ficou em circulação por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Era representado pelo símbolo “NCz$”. Foto: Reprodução Casa da Moeda
O Cruzado Novo veio em consequência do chamado “Plano Verão”, instituído pelo então Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, em 1989. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Cruzeiro: entrou em circulação novamente em 16 de março de 1990 e permaneceu por três anos, até 31 de julho de 1993. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Mais uma vez, entrou em prática um programa para tentar estabilizar a inflação que assolava o país. O “Plano Brasil Novo”, popularmente conhecido como “Plano Collor”, foi instituído em 16 de março de 1990 Foto: wikimedia commons Roosewelt Pinheiro
Cruzeiro Real: ficou em circulação por 10 meses, de 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. Era representado pelo símbolo “CR$”. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje. Foto: Daniel Dan/Pexels
O real é a 16ª moeda mais negociada do mundo e a segunda mais negociada da América Latina. Foto: Divulgação/Casa da Moeda
No dia 2 de setembro de 2020 entrou em vigor a cédula de 200 reais, maior valor já posto em circulação. Foto: Reprodução Banco Central do Brasil
Alguns especialistas apontam que o “Plano Real” mostrou-se um dos mais eficazes da história do país, pois conseguiu reduzir a inflação, além de ampliar o poder de compra da população. Foto: Daniel Dan/Pexels
