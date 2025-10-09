Galeria
Isabelle Adjani fez tratamento psiquiátrico após filme traumatizante
Isabelle Adjani nasceu em Paris. E começou a carreira ainda na adolescência. Estreou aos 14 anos e tem carreira prestigiada na Europa. Ganhou 5 prêmios César. Foto: Reprodução dos sites purepeople.com/media/isabelle-adjani br.pinterest.com/pin
Entre outros filmes, Isabelle Adjani atuou em "Camille Claudel" e "A História de Adèle H". Em 1975, graças à sua elogiada personificação de Adèle Hugo, foi indicada ao Oscar de melhor atriz aos 19 anos: a mulher mais jovem a ser nomeada para o prêmio, recorde que se manteve três décadas. Foto: reprodução instagram @isabelleadjaniofficiel
Mas foi pela atuação em "Possessão", dirigido por Andrezj Zulawski em 1981, que Isabelle Adjani precisou fazer tratamento psiquitátrico. Foto: Divulgação
Ela se sentiu perturbada ao interpretar uma professora de escola que, apesar dos momentos de doçura, também era uma ex-esposa maníaca. Uma das cenas era de um aborto espontâneo e deixou a atriz traumatizada. Foto: Divulgação
Para piorar, o diretor tentava ao máximo deixar a atriz angustiada, de modo a envolvê-la visceralmente na personagem. E chegou a pedir ao ator Sam Neill que desse um tapa de verdade na colega durante uma cena. Ele negou. Mas a própria Isabelle aceitou e pediu que ele fizesse isso. Foto: Divulgação
O cinema francês, um dos mais prestigiados do mundo, tem diversas atrizes de talento - algumas pouco conhecidas no Brasil, outras famosas mundialmente - que se destacaram, ou ainda se destacam, no cenário artístico. E que deixam também uma marca de beleza. Vamos a elas. Foto: pixabay - Montagem Flipar
JULIETTE BINOCHE - Nascida em 9/3/1964 em Paris, ela tem 40 anos de carreira e, entre outros prêmios, recebeu 2 Oscars: A Liberdade é Azul (1994) e O Paciente Inglês (1997). Foto: Reprodução do site melhoresfilmes.com.br/actors/juliette-binoche
MARION COTTILARD- Nascida em Paris em 30/9/1975, é a única a ganhar um Oscar por filme em língua francesa (pela atuação em "Piaf - Um Hino ao Amor" em 2008). Em 2015, foi a primeira atriz indicada ao Oscar por um filme belga ("Dois Dias, Uma Noite"). Foto: Reprodução do site f5.folha.uol.com.br/celebridades
EVA GREEN - Nascida em Paris, em 6/7/1980, é atriz e modelo. Começou a carreira em 2001 e ficou conhecida ao interpretar Vanessa Inves na série "Penny Dreadful". Ganhou destaque como Vesper em "007 Cassino Royale" (2006), quando recebeu o prêmio Bafta de Atriz em Ascensão. Foto: Reprodução do site adorocinema.com/personalidades/personalidade
AUDREY TAUTOU - Nascida em Beaumont, em 9/8/1976, ganhou reconhecimento por sua atuação em "Vénus beauté" (1999), que lhe rendeu o César de Atriz Revelação. Ficou mundialmente famosa pelo filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" (2001) e ampliou sua projeção no sucesso "O Código da Vinci" (2006). Foto: Siebbi - Wikimédia Commons
ANOUK AYMÉE - Nascida em Paris em 27/4/1932, seu maior sucesso foi "Um Homem, Uma Mulher", de Claude Lelouch, pelo qual recebeu o Globo de Ouro e o Bafta. Em 2003, recebeu o Urso de Ouro honorário no Festival de Berlim pelo conjunto da obra. Foto: Reprodução dos sites cinemarcoblog.net/2021/04/27/anouk-aimee limaomecanico.com.br/celebridade/anouk-aimee
FANNY ARDANT - Nascida em Saumur, em 22/3/1949, alcançou fama mundial em 1981 em "A Mulher Ao Lado", de François Truffaut. Pelo filme, foi indicada ao César, o mais importante prêmio do cinema francês. Em Hollywood, estreou em 1995 em "Sabrina", de Sydney Pollack. Foto: Reprodução dos sites facebook.com/EclecticDJLadies/photos francedimanche.fr/actualites/fanny-ardant
ISABELLE HUPPERT - Nascida em 16/3/1953 em Paris, estreou em teatro no fim dos anos 60. Sua primeira atuação relevante no cinema foi em 1978, no papel título de "Violette Nozière". Ela foi uma das presidentes do júri do Festival de Cannes. Foto: reprodução adorocinema / Montagem Flipar
LÉA SEYDOUX - Nascida em Paris em 1/7/1985, dividiu a Palma de Ouro em Cannes (2013) por "La Vie d'Adèle"com a atriz Adèle Exarchopoulos. Pela 1ª vez no festival, atrizes ganharam o prêmio junto com o diretor. Léa atuou em "Bastardos Inglórios", "Meia-Noite em Paris" e no último 007 "Sem Tempo para Morrer" (2021). Foto: Reprodução do site jamesbond.fandom.com/fr/wiki/Léa_Seydoux
ADÈLE EXARCHOPOULOS - Nascida em Paris, em 22/11/1993, tem ascendência grega. Começou a carreira ainda na infância, aos 8 anos. Em 2014, aos 11 anos, recebeu o prêmio César de Atriz Revelação, pela atuação em "La Vie d'Adèle". Pelo mesmo filme, ganhou a Palma de Ouro em Cannes (junto com Léa Seydoux). Foto: Georges Biard - Wikimédia Commons
SARA FORESTIER - Nascida em Copenhague (Dinamarca), em 4/10/1986, tem nacionalidade francesa. Estreou em 2001 em "Les Fantômes de Louba" e, 4 anos depois, ganhou o César de Atriz Revelação. Foto: Reprodução do site filmler.com/kimdir/sara-forestier/
MAGAAJYIA SILBERFELD - Nascida em Paris em 30/8/1996, começou a carreira em teatro, aos 11 anos. Estreou em cinema em 2011 em "La Lisière". Curadora do Festival de Cinema de Fribourg em 2019, ela apresentou um filme dirigido por sua mãe, a cineasta nigeriana Rahmatou Keïta. Foto: Reprodução do site purepeople.com/media/exclusif-magaajyia-silberfeld
SOPHIE MARCEAU - Nascida em Paris em 17/11/1966, ganhou popularidade quando ainda era adolescente em "La Bourn" (1980) e "La Bourn 2" (1982), recebendo o César de Melhor Atriz Revelação. Em Hollywood, ficou conhecida por "Coração Valente" e "007 - O Mundo É o Bastante". Foto: Reprodução do site mubi.com/cast/sophie-marceau
SONIA ROLLAND - Nascida em Kigali, capital da Ruanda, em 11/2/1981, tem nacionalidade francesa. Foi Miss França em 2000 (única africana de nascimento a vencer esse concurso). Estudou cinema com o famoso ator Alain Delon. Estreou em 2001. No filme "Meia-Noite em Paris", de Woody Allen, interpretou Josephine Baker. Foto: Reprodução do site gettotext.com/photo-sonia-rolland
CHARLOTTE GAINSBOURG - Nascida em Londres em 21/7/1971, tem nacionalidade francesa. Filha do cantor Serge Gainsbourg e da atriz Jane Birkin, cresceu no meio artístico. Em 2009, foi premiada como Melhor Atriz no Festival de Cannes por "Anticristo". Também é cantora. Foto: Reprodução do site elle.fr/People/La-vie-des-people/News/Charlotte-Gainsbourg
NORA ARNEZEDER - Nascida em Paris EM 8/5/1989, seu primeiro papel de peso no cinema foi em "Paris 36" (2008). Ela cantou "Loin de Paname", indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. Em 2009, ela foi o rosto da fragrância L'Idylle da marca Guerlain. Passou a fazer também televisão em 2014, na série "Zoo". Foto: Reprodução do site themoviedb.org/person/453272-nora-arnezeder
BRIGITTE BARDOT - Nascida em Paris em 28/9/1934, foi eleita em 2009 uma das 10 mais belas atrizes da história do cinema. Símbolo sexual nos anos 1950 e 1960. Estreou em 1954 e atuou até 1974, quando largou a carreira e dedicou-se ao ativismo em defesa de animais. Foto: Reprodução
Curiosidade: Bardot envolveu-se em escândalos e teve tantos relacionamentos que a mídia sensacionalista a apelidou de "devoradora de homens". Ela gosta do Brasil. Veio várias vezes, principalmente a Búzios, onde existe uma estátua em homenagem a ela (foto). Foto: Christina Motta - wikimedia commons
AÏSSA MAÏGA - Nascida no Senegal em 21/5/1975, tem nacionalidade francesa. Sua carreira começou em 1997 e ela já atuou em quase 50 filmes. Também fez teatro e TV. É ativista na luta pela inclusão de mais atores negros no cenário cinematográfico. Foto: Mireille Ampilhac - Wikimédia Commons
