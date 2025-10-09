Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Não pode errar: Tatuadora tem que indenizar cliente por falha na grafia de tatuagem

LA
Lance
  • A decisão foi da da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou indenização por danos morais e materiais à adolescente que foi tatuada.
    A decisão foi da da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou indenização por danos morais e materiais à adolescente que foi tatuada. Foto: rosana magri/tjmg
  • Conforme relato do tribunal, a cliente buscou o estúdio de tatuagem com o intuito de prestar uma homenagem à sua irmã falecida.
    Conforme relato do tribunal, a cliente buscou o estúdio de tatuagem com o intuito de prestar uma homenagem à sua irmã falecida. Foto: Felix/Pixabay
  • Acompanhada da mãe, a jovem então teria apresentado o desenho da tatuagem desejada, que deveria conter a palavra
    Acompanhada da mãe, a jovem então teria apresentado o desenho da tatuagem desejada, que deveria conter a palavra "lembrança". Foto: Niek Verlaan por Pixabay
  • No entanto, quando o procedimento terminou, ela notou que a palavra havia sido escrita incorretamente como
    No entanto, quando o procedimento terminou, ela notou que a palavra havia sido escrita incorretamente como "lembraça". Foto: freepik
  • Ao retornarem ao local para esclarecer a situação, mãe e filha foram informadas pela tatuadora de que poderiam receber de volta metade do valor pago e que havia a possibilidade de corrigir o erro.
    Ao retornarem ao local para esclarecer a situação, mãe e filha foram informadas pela tatuadora de que poderiam receber de volta metade do valor pago e que havia a possibilidade de corrigir o erro. Foto: Maxim Hopman Unsplash
  • Mas, não foi o que aconteceu. Em vez disso, a família recorreu à Justiça, alegando que a jovem enfrentou
    Mas, não foi o que aconteceu. Em vez disso, a família recorreu à Justiça, alegando que a jovem enfrentou "constrangimento" em seu ambiente social devido à falha na grafia. Foto: Jonathan Cooper Unsplash
  • A tatuadora afirmou que o desenho foi mostrado tanto à cliente quanto à sua mãe antes de ser realizado, e que a única alteração solicitada por elas foi em relação ao estilo da fonte.
    A tatuadora afirmou que o desenho foi mostrado tanto à cliente quanto à sua mãe antes de ser realizado, e que a única alteração solicitada por elas foi em relação ao estilo da fonte. Foto: Aamir Mohd Khan/Pixabay
  • A tatuadora também alegou que só foi procurada pelas duas cerca de duas semanas e meia após a tatuagem ter sido feita, ocasião em que ofereceu sessões gratuitas para corrigir a palavra.
    A tatuadora também alegou que só foi procurada pelas duas cerca de duas semanas e meia após a tatuagem ter sido feita, ocasião em que ofereceu sessões gratuitas para corrigir a palavra. Foto: Dean Moriarty/Pixabay
  • O relator do caso, desembargador Marcelo Pereira da Silva, manteve a sentença original, apesar das alegações da tatuadora.
    O relator do caso, desembargador Marcelo Pereira da Silva, manteve a sentença original, apesar das alegações da tatuadora. Foto: Anna Varsányi por Pixabay
  • "Pela frustração de justa expectativa e os percalços a serem enfrentados para retificação da falha, a compreensão a que se chega é de que não se qualifica como excessiva a indenização moral arbitrada na soma de R$ 3 mil", disse um trecho da decisão. Foto: Freepik - jcomp
  • A história da tatuagem remonta a milhares de anos. A prática de marcar o corpo com tinta tem sido registrada em várias culturas ao redor do mundo, desde tempos pré-históricos.
    A história da tatuagem remonta a milhares de anos. A prática de marcar o corpo com tinta tem sido registrada em várias culturas ao redor do mundo, desde tempos pré-históricos. Foto: pexels Dan Prado
  • As primeiras evidências de tatuagem datam de 5 mil anos atrás, com a descoberta da múmia de Ötzi, que tinha mais de 60 tatuagens. Essa descoberta sugere que a tatuagem era utilizada com fins ritualísticos ou terapêuticos.
    As primeiras evidências de tatuagem datam de 5 mil anos atrás, com a descoberta da múmia de Ötzi, que tinha mais de 60 tatuagens. Essa descoberta sugere que a tatuagem era utilizada com fins ritualísticos ou terapêuticos. Foto: Gino Castillo Unsplash
  • O termo
    O termo "tatuagem" tem suas raízes na palavra "tatau", de origem polinésia, que descreve o ato de marcar a pele. Foto: James Douglas/Unsplash
  • Nas culturas antigas, as tatuagens tinham significados variados. As mulheres egípcias, por exemplo, tatuavam diversas partes do corpo, como coxas, abdômen e peito, acreditando que isso traria sorte e proteção durante o parto.
    Nas culturas antigas, as tatuagens tinham significados variados. As mulheres egípcias, por exemplo, tatuavam diversas partes do corpo, como coxas, abdômen e peito, acreditando que isso traria sorte e proteção durante o parto. Foto: Wikimedia Commons/Lina Tawfik
  • Na Grécia e na Roma, inicialmente as tatuagens eram vistas como marca de escravos, criminosos ou bárbaros.
    Na Grécia e na Roma, inicialmente as tatuagens eram vistas como marca de escravos, criminosos ou bárbaros. Foto: Ingela Skullman por Pixabay
  • Entre os povos polinésios, especialmente os samoanos e maoris, as tatuagens têm um papel central na identidade pessoal e na conexão com os antepassados, sendo um símbolo de bravura e hierarquia.
    Entre os povos polinésios, especialmente os samoanos e maoris, as tatuagens têm um papel central na identidade pessoal e na conexão com os antepassados, sendo um símbolo de bravura e hierarquia. Foto: Robert Stokoe/Pexels
  • Na Ásia, particularmente no Japão, a tatuagem tem uma longa tradição, inicialmente associada a punições criminais, mas depois transformada em uma forma de arte sofisticada e simbólica.
    Na Ásia, particularmente no Japão, a tatuagem tem uma longa tradição, inicialmente associada a punições criminais, mas depois transformada em uma forma de arte sofisticada e simbólica. Foto: Pexels/TH Team
  • As tatuagens japonesas, conhecidas como
    As tatuagens japonesas, conhecidas como "irezumi", costumam ter temas como dragões e carpas, e eram historicamente associadas a guerreiros e membros de organizações clandestinas. Foto: flickr - stekler
  • A partir do século 18, os marinheiros europeus começaram a se tatuar em suas viagens, adotando desenhos que representavam seus feitos e lugares visitados. Essa prática popularizou a tatuagem no Ocidente.
    A partir do século 18, os marinheiros europeus começaram a se tatuar em suas viagens, adotando desenhos que representavam seus feitos e lugares visitados. Essa prática popularizou a tatuagem no Ocidente. Foto: freepik
  • Ao longo dos séculos 19 e 20, as tatuagens ganharam popularidade entre militares, esportistas, criminosos e, eventualmente, entre artistas e a população em geral, tornando-se uma forma de expressão pessoal.
    Ao longo dos séculos 19 e 20, as tatuagens ganharam popularidade entre militares, esportistas, criminosos e, eventualmente, entre artistas e a população em geral, tornando-se uma forma de expressão pessoal. Foto: Keith Allison/Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay