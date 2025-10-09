Galeria
Não pode errar: Tatuadora tem que indenizar cliente por falha na grafia de tatuagem
-
A decisão foi da da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou indenização por danos morais e materiais à adolescente que foi tatuada. Foto: rosana magri/tjmg
-
Conforme relato do tribunal, a cliente buscou o estúdio de tatuagem com o intuito de prestar uma homenagem à sua irmã falecida. Foto: Felix/Pixabay
-
Acompanhada da mãe, a jovem então teria apresentado o desenho da tatuagem desejada, que deveria conter a palavra "lembrança". Foto: Niek Verlaan por Pixabay
-
No entanto, quando o procedimento terminou, ela notou que a palavra havia sido escrita incorretamente como "lembraça". Foto: freepik
-
-
Ao retornarem ao local para esclarecer a situação, mãe e filha foram informadas pela tatuadora de que poderiam receber de volta metade do valor pago e que havia a possibilidade de corrigir o erro. Foto: Maxim Hopman Unsplash
-
Mas, não foi o que aconteceu. Em vez disso, a família recorreu à Justiça, alegando que a jovem enfrentou "constrangimento" em seu ambiente social devido à falha na grafia. Foto: Jonathan Cooper Unsplash
-
A tatuadora afirmou que o desenho foi mostrado tanto à cliente quanto à sua mãe antes de ser realizado, e que a única alteração solicitada por elas foi em relação ao estilo da fonte. Foto: Aamir Mohd Khan/Pixabay
-
-
A tatuadora também alegou que só foi procurada pelas duas cerca de duas semanas e meia após a tatuagem ter sido feita, ocasião em que ofereceu sessões gratuitas para corrigir a palavra. Foto: Dean Moriarty/Pixabay
-
O relator do caso, desembargador Marcelo Pereira da Silva, manteve a sentença original, apesar das alegações da tatuadora. Foto: Anna Varsányi por Pixabay
-
"Pela frustração de justa expectativa e os percalços a serem enfrentados para retificação da falha, a compreensão a que se chega é de que não se qualifica como excessiva a indenização moral arbitrada na soma de R$ 3 mil", disse um trecho da decisão. Foto: Freepik - jcomp
-
-
A história da tatuagem remonta a milhares de anos. A prática de marcar o corpo com tinta tem sido registrada em várias culturas ao redor do mundo, desde tempos pré-históricos. Foto: pexels Dan Prado
-
As primeiras evidências de tatuagem datam de 5 mil anos atrás, com a descoberta da múmia de Ötzi, que tinha mais de 60 tatuagens. Essa descoberta sugere que a tatuagem era utilizada com fins ritualísticos ou terapêuticos. Foto: Gino Castillo Unsplash
-
O termo "tatuagem" tem suas raízes na palavra "tatau", de origem polinésia, que descreve o ato de marcar a pele. Foto: James Douglas/Unsplash
-
-
Nas culturas antigas, as tatuagens tinham significados variados. As mulheres egípcias, por exemplo, tatuavam diversas partes do corpo, como coxas, abdômen e peito, acreditando que isso traria sorte e proteção durante o parto. Foto: Wikimedia Commons/Lina Tawfik
-
Na Grécia e na Roma, inicialmente as tatuagens eram vistas como marca de escravos, criminosos ou bárbaros. Foto: Ingela Skullman por Pixabay
-
Entre os povos polinésios, especialmente os samoanos e maoris, as tatuagens têm um papel central na identidade pessoal e na conexão com os antepassados, sendo um símbolo de bravura e hierarquia. Foto: Robert Stokoe/Pexels
-
-
Na Ásia, particularmente no Japão, a tatuagem tem uma longa tradição, inicialmente associada a punições criminais, mas depois transformada em uma forma de arte sofisticada e simbólica. Foto: Pexels/TH Team
-
As tatuagens japonesas, conhecidas como "irezumi", costumam ter temas como dragões e carpas, e eram historicamente associadas a guerreiros e membros de organizações clandestinas. Foto: flickr - stekler
-
A partir do século 18, os marinheiros europeus começaram a se tatuar em suas viagens, adotando desenhos que representavam seus feitos e lugares visitados. Essa prática popularizou a tatuagem no Ocidente. Foto: freepik
-
-
Ao longo dos séculos 19 e 20, as tatuagens ganharam popularidade entre militares, esportistas, criminosos e, eventualmente, entre artistas e a população em geral, tornando-se uma forma de expressão pessoal. Foto: Keith Allison/Wikimedia Commons