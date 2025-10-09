Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Clóvis Bornay: a história do rei dos desfiles de fantasias do carnaval carioca

LA
Lance
  • Figura emblemática da folia, ele se destacou como carnavalesco, museólogo e criador de fantasias luxuosas que marcaram época.
    Figura emblemática da folia, ele se destacou como carnavalesco, museólogo e criador de fantasias luxuosas que marcaram época. Foto: Reprodução do Youtube
  • Sua trajetória foi símbolo do esplendor e da criatividade que transformaram o carnaval em espetáculo de arte e beleza.
    Sua trajetória foi símbolo do esplendor e da criatividade que transformaram o carnaval em espetáculo de arte e beleza. Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • Nascido em 10 de janeiro de 1916, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Clóvis era filho de pai suíço e mãe espanhola, sendo o caçula de doze irmãos.
    Nascido em 10 de janeiro de 1916, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Clóvis era filho de pai suíço e mãe espanhola, sendo o caçula de doze irmãos. Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • Desde cedo, ele demonstrou fascínio pelo brilho e pelas cores dos bailes de gala, e foi justamente nesse ambiente que iniciou seu caminho artístico.
    Desde cedo, ele demonstrou fascínio pelo brilho e pelas cores dos bailes de gala, e foi justamente nesse ambiente que iniciou seu caminho artístico. Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • Em 1937, Clóvis Bornay convenceu o diretor do Theatro Municipal do Rio de Janeiro a criar bailes de gala com concursos de fantasia - inspirados nas festas de máscaras de Veneza.
    Em 1937, Clóvis Bornay convenceu o diretor do Theatro Municipal do Rio de Janeiro a criar bailes de gala com concursos de fantasia - inspirados nas festas de máscaras de Veneza. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • Naquela estreia, apresentou a fantasia “Príncipe Hindu”, conquistando o primeiro lugar e iniciando uma carreira de vitórias e aclamação.
    Naquela estreia, apresentou a fantasia “Príncipe Hindu”, conquistando o primeiro lugar e iniciando uma carreira de vitórias e aclamação. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • Ao longo das décadas seguintes, Bornay se consolidou como ícone dos concursos de fantasia, arrebatando prêmios e se tornando uma celebridade do carnaval carioca.
    Ao longo das décadas seguintes, Bornay se consolidou como ícone dos concursos de fantasia, arrebatando prêmios e se tornando uma celebridade do carnaval carioca. Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • Por seis décadas, ele participou dos concursos. Aos 84 anos, foi proibido de competir ao ser declarado “hors-concours” - expressão francesa que atribui a alguém qualidades excepcionais acima de competição.
    Por seis décadas, ele participou dos concursos. Aos 84 anos, foi proibido de competir ao ser declarado “hors-concours” - expressão francesa que atribui a alguém qualidades excepcionais acima de competição. Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • O luxo e a inventividade de suas criações influenciaram gerações de artistas e estilistas, estabelecendo um novo padrão de requinte para o carnaval.
    O luxo e a inventividade de suas criações influenciaram gerações de artistas e estilistas, estabelecendo um novo padrão de requinte para o carnaval. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • Sua ligação com as escolas de samba começou nos anos 1960. Ele trabalhou como carnavalesco em grandes agremiações, entre elas Salgueiro, Unidos de Lucas, Portela, a Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca.
    Sua ligação com as escolas de samba começou nos anos 1960. Ele trabalhou como carnavalesco em grandes agremiações, entre elas Salgueiro, Unidos de Lucas, Portela, a Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • O auge veio em 1970, quando conquistou o título do carnaval com a Portela com o enredo “Lendas e Mistérios da Amazônia”, considerado um marco de criatividade e exuberância estética.
    O auge veio em 1970, quando conquistou o título do carnaval com a Portela com o enredo “Lendas e Mistérios da Amazônia”, considerado um marco de criatividade e exuberância estética. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • Paralelamente à carreira carnavalesca, Bornay também se dedicou à museologia, atuando no Museu Histórico Nacional e em outras instituições culturais.
    Paralelamente à carreira carnavalesca, Bornay também se dedicou à museologia, atuando no Museu Histórico Nacional e em outras instituições culturais. Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • Ele foi responsável por preservar parte importante da memória artística do país, reforçando o diálogo entre o carnaval e o patrimônio histórico brasileiro.
    Ele foi responsável por preservar parte importante da memória artística do país, reforçando o diálogo entre o carnaval e o patrimônio histórico brasileiro. Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • A presença carismática e extravagante de Clóvis Bornay também o levou à televisão e ao cinema.
    A presença carismática e extravagante de Clóvis Bornay também o levou à televisão e ao cinema. Foto:
  • Ele participou de filmes como “Terra em Transe”, de 1967, clássico de Glauber Rocha, e Independência ou Morte, de 1972.
    Ele participou de filmes como “Terra em Transe”, de 1967, clássico de Glauber Rocha, e Independência ou Morte, de 1972. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • Bornay ainda integrou júris de programas de auditório, como os de Chacrinha e Silvio Santos, onde sempre aparecia com trajes luxuosos e coloridos.
    Bornay ainda integrou júris de programas de auditório, como os de Chacrinha e Silvio Santos, onde sempre aparecia com trajes luxuosos e coloridos. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • No fim da vida, ele enfrentou problemas de saúde. Em 9 de outubro de 2005, deu entrada no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, debilitado por desidratação e infecção intestinal. Clóvis sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 89 anos.
    No fim da vida, ele enfrentou problemas de saúde. Em 9 de outubro de 2005, deu entrada no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, debilitado por desidratação e infecção intestinal. Clóvis sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 89 anos. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
  • Seu cortejo fúnebre foi marcado por homenagens emocionadas e acompanhado pela marchinha “Ó abre-alas”, de Chiquinha Gonzaga
    Seu cortejo fúnebre foi marcado por homenagens emocionadas e acompanhado pela marchinha “Ó abre-alas”, de Chiquinha Gonzaga Foto: Reprodução do Youtube Caanal Focus Brasil
  • Duas décadas após sua morte, Clóvis Bornay segue representando o esplendor de uma era romântica e inventiva do carnaval.
    Duas décadas após sua morte, Clóvis Bornay segue representando o esplendor de uma era romântica e inventiva do carnaval. Foto: Reprodução do Instagram @clovisbornay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay