Renée Zellweger quer quinto filme de “O Diário de Bridget Jones”

Apesar do fracasso de "Um Preço Acima dos Rubis", Zellweger foi elogiada por alguns críticos. Ela também estrelou o drama de 1998 chamado "Um Amor Verdadeiro", ao lado de William Hurt e Meryl Streep, como uma mulher forçada a colocar sua vida de lado para cuidar de sua mãe que está morrendo de câncer. Foto: Reprodução/@renee__zellweger