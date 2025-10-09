Galeria
Renée Zellweger quer quinto filme de “O Diário de Bridget Jones”
O último longa, "Bridget Jones: Louca Pelo Garoto", lançado em 2025, adapta o livro homônimo de 2013 e contou com o retorno de Renee Zellweger no papel principal. Michael Morris dirigiu e Helen Fielding assinou o roteiro. Foto: Divulgação
No filme, Bridget Jones navega enfrenta novos constrangimentos, enquanto lida com luto pela perda do marido e o desafio de ser mãe viúva. Soma-se a isso um relacionamento com um homem 20 anos mais novo. Foto: Divulgação
O amante jovem da protagonista foi vivido pelo ator Leo Woodall, astro das séries ‘The White Lotus’ e ‘One Day’. Foto: Instagram
Renée Kathleen Zellweger nasceu no Texas, em 25 de abril de 1969, e é atriz, cantora e produtora norte-americana. Ao longo de sua carreira, ela recebeu vários prêmios, incluindo dois Oscars, quatro Globos de Ouro, dois BAFTAs e quatro SAG Awards. Foto: Instagram @renee__zellweger
A atriz é filha do imigrante suíço Emil Eric Zellweger e da imigrante norueguesa Kjellfrid Iren Andreassen. Ela concluiu o ensino médio na Katy High, em Katy, um subúrbio de Houston, em 1987. Nessa época foi líder de torcida, ginasta e atriz de teatro amador. Foto: Instagram @renee__zellweger
Estudou Língua Inglesa na Universidade do Texas, em Austin, onde se sustentou trabalhando em vários empregos como garçonete. Nas aulas de interpretação, ela descobriu paixão pela atuação e naquela época nascia uma atriz que teria uma carreira consolidada em Hollywood anos depois. Foto: Instagram @renee__zellweger
Enquanto ainda estava no Texas, Zellweger apareceu em vários filmes independentes e de baixo orçamento. Um deles foi "Amigos até a Morte" de 1992, seguido de um papel na minissérie da ABC, "Assassinato em Nebraska" de 1993. Foto: Instagram @renee__zellweger
Depois de aparecer em "Caindo na Real", de Ben Stiller, em 1994, e no filme biográfico "8 Segundos", dirigido por John G. Avildsen, fez seu primeiro papel principal. Foi em "O Massacre da Serra Elétrica - O Retorno", ao lado de Matthew McConaughey. Foto: Instagram @renee__zellweger
A virada na sua carreira veio com o filme "Jerry Maguire: A Grande Virada em 1996", no qual interpreta a namorada do personagem de Tom Cruise, Dorothy Boyd. Foto: Divulgação
Por esse filme, ela foi indicada ao Screen Actors Guild Award de Melhor Atriz Coadjuvante e esbanjou química com Tom Cruise. Foto: Divulgação
Apesar do fracasso de "Um Preço Acima dos Rubis", Zellweger foi elogiada por alguns críticos. Ela também estrelou o drama de 1998 chamado "Um Amor Verdadeiro", ao lado de William Hurt e Meryl Streep, como uma mulher forçada a colocar sua vida de lado para cuidar de sua mãe que está morrendo de câncer. Foto: Reprodução/@renee__zellweger
Depois de protagonizar ao lado de Chris O'Donnell a comédia romântica "Procura-se uma Noiva", Zellweger estrelou "Eu, Eu Mesmo e Irene" com Jim Carrey. O filme foi um sucesso comercial, arrecadando US$ 149 milhões em todo o mundo. Foto: Instagram @renee__zellweger
Em "Enfermeira Betty", dirigido por Neil LaBute e ao lado de Morgan Freeman, Zellweger vive uma garçonete do Kansas que, ao testemunhar o assassinato do marido, decide se tornar enfermeira. Pelo papel, ela conquistou seu primeiro Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. Foto: Divulgação
A aclamação veio com a atuação em "O Diário de Bridget Jones", baseada no romance de 1996 de mesmo nome escrito por Helen Fielding. Este papel lhe rendeu uma segunda indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical, e suas primeiras indicações ao Oscar e BAFTA de melhor atriz. Foto: Divulgação
Zellweger atuou como uma ex-atriz e mãe adotiva, ao lado de Michelle Pfeiffer, no drama "Deixe-me Viver" em 2002, pelo qual recebeu uma indicação ao Satellite Award como Melhor Atriz Coadjuvante - Drama. Foto: Instagram @renee__zellweger
Ela também interpretou Roxie Hart no filme musical de 2002 "Chicago", dirigido por Rob Marshall e co-estrelado por Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah e John C. Reilly. Foto: Divulgação
Renée Zellweger ganhou sua segunda indicação ao Oscar e ao BAFTA, ganhando seu segundo Globo de Ouro e o Screen Actors Guild de melhor atriz principal. Foto: Instagram @renee__zellweger
Após o sucesso de "Chicago", Zellweger estrelou com Ewan McGregor a comédia romântica "Abaixo o Amor". Com "Cold Mountain", ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar, Globo de Ouro, Screen Actors Guild Awards e British Academy Film Awards. Foto: Instagram @renee__zellweger
Como dubladora, deu sua voz à animação da DreamWorks "O Espanta Tubarões". Também emprestou a sua voz na comédia animada "Bee Movie - A História de uma Abelha". Foto: Instagram @renee__zellweger
Renee reprisou seu papel-título em "Bridget Jones: No Limite da Razão", que faturou US$ 262 milhões e lhe rendeu um quarto Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. Foto: Divulgação
Em 2005, ela interpretou a esposa do campeão mundial de boxe James J. Braddock no drama de Ron Howard, "A Luta pela Esperança", ao lado de Russell Crowe e Paul Giamatti. Em 24 de maio do mesmo ano, Zellweger recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Foto: Instagram @renee__zellweger
Zellweger interpretou a aclamada autora Beatrix Potter em "Miss Potter", tendo a sexta indicação ao Globo de Ouro (e quinta na categoria de Melhor Atriz - Musical ou Comédia). Foto: Instagram @renee__zellweger
Em "O Amor não tem Regras", de George Clooney, Zellweger interpreta uma repórter do jornal Chicago Tribune. Na sequência, atuou em "Appaloosa, uma cidade sem lei", como uma viúva sedutora, e produziu o longa-metragem "Uma Chance para Viver". Foto: Instagram @renee__zellweger
Atuou na comédia "Recém Chegada" e também deu a voz a um personagem coadjuvante no longa-metragem da DreamWorks, "Monsters vs. Aliens" Estrelou como mãe do ator George Hamilton em "Tudo por Você", que, apesar de ter tido um lançamento limitado nos Estados Unidos, foi aclamada pelos críticos. Foto: Divulgação
Zellweger interpretou uma assistente social designada para cuidar de uma garota misteriosa em "Caso 39", um thriller sobrenatural. No filme "A Minha Canção de Amor", fez uma ex-cantora que sofria de paralisia. O filme foi exibido no Festival de Cinema de Tribeca de 2010. Foto: Instagram @renee__zellweger
Depois que "My Own Love Song" foi lançado, Zellweger se afastou por seis anos do cinema. Em 2013, ela co-criou e produziu um piloto de "Cinnamon Girl", uma série de drama para a rede Lifetime. Foto: Instagram @renee__zellweger
Após seis anos afastada do cinema, Zellweger fez seu retorno ao lado de Colin Firth e Patrick Dempsey na comédia romântica "O Bebê de Bridget Jones" em 2016, o terceiro filme da franquia. Foto: Divulgação
No drama criminal "Versões de um Crime", dirigido por Courtney Hunt e ao lado de Keanu Reeves, Zellweger assumiu o papel de Loretta Lassiter, mãe de um adolescente suspeito de assassinar seu pai rico. Foto: Instagram @renee__zellweger
Em "Somos Todos Iguais", uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de mesmo nome, Zellweger estrelou com Djimon Hounsou, Olivia Holt e Jon Voight. Foto: Divulgação
Em 2019, estrelou como Judy Garland na cinebiografia Judy: "Muito Além do Arco-Íris". Baseado na peça End of the Rainbow, o filme narra os últimos anos da vida de Garland, pouco antes de sua morte em 1969. Foto: Divulgação
Por sua atuação em "Judy", ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Esta vitória fez de Zellweger a segunda pessoa, depois de Daniel Day-Lewis, e a primeira atriz a ganhar os cinco principais prêmios do cinema: Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, SAG e Critics Choice Awards. Foto: Divulgação
Em 2021, Zellweger foi indicada ao Grammy na categoria Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional pela trilha sonora do filme "Judy". Isso fez dela a primeira pessoa, desde Jennifer Hudson em "Dreamgirls", a receber uma indicação ao Grammy por um filme pelo qual ganhou um Oscar nas categorias de atuação. Foto: Divulgação
Em 2022, Zellweger assumiu seu primeiro papel de protagonista na televisão aberta com a minissérie de drama policial da "The Thing About Pam" da NBC. Foto: Divulgação
Na vida pessoal, de 1999 a 2000, Zellweger foi comprometida com Jim Carrey. Já em 2003, ela teve um breve relacionamento com o músico Jack White. Foto: Instagram @renee__zellweger
Em maio de 2005, Zellweger se casou com o cantor Kenny Chesney. Meses depois, o casal pediu a anulação do matrimônio. Quatro anos depois, começou a namorar Bradley Cooper, depois de conhecê-lo nas gravações de "Case 39", em 2009 e se separaram em 2011. Foto: wikimedia commons Siebbi / Raph_PH
Por fim, de 2012 a 2019, ela teve um relacionamento com Doyle Bramhall II, que é músico, compositor e produtor. Em junho de 2021, começou um namoro o apresentador de televisão inglês Ant Anstead. Foto: Instagram @renee__zellweger