Royal Caribbean antecipa estreia do Legend of the Seas, novo maior navio do mundo
Com isso, foram adicionados três novos cruzeiros de sete noites pelo Mediterrâneo, partindo de Civitavecchia, em Roma, e passando por Nápoles, Barcelona, Palma de Mallorca e Marselha. Terceiro navio da classe Icon, o Legend mede 365 metros e comporta até 9,3 mil pessoas entre passageiros e tripulantes. Foto: Divulgação
Recentemente, aliás, concurso da World Cruise Awards 2024 elegeu o Icon of the Seas, também do Royal Caribbean, o melhor navio de cruzeiro do mundo. A premiação teve várias categorias. Foto: divulgação / royal caribbean
Quase 100 metros mais longo que o icônico Titanic, o Icon of the Seas inaugurou suas atividades em 2024. A embarcação conta com 7 piscinas, 9 hidromassagens, 20 deques e o maior parque aquático marítimo do mundo. Foto: Divulgação/Royal Caribbean
Uma das atrações mais famosas do navio é a "Borda da Coroa", uma plataforma suspensa diretamente sobre o mar, que proporciona uma experiência de adrenalina aos aventureiros. Foto: Divulgação/Royal Caribbean
Na América Latina, o Brasil também foi premiado e venceu categorias como Melhor Terminal de Cruzeiros (Pier Mauá, no Rio, que aparece na foto), Melhor Destino de Cruzeiro Fluvial e Melhor Agência de Viagens de Cruzeiros (R11 Travel). Foto: divulgação
Esta foi a quarta edição do prêmio. O vencedor foi escolhido a partir de uma mescla entre votos do público e de profissionais do setor de turismo. Foto: Divulgação
Confira a seguir os outros cruzeiros que chegaram à final ao lado do Icon of the Seas na categoria Melhor Grande Navio de Cruzeiro! Foto: divulgação / royal caribbean
AIDAnova: Lançado em 2018, navio tem capacidade para acomodar até 6.600 passageiros e oferece 2.626 cabines. Ele pertence à frota da Aida Cruises, uma empresa alemã que está presente em várias partes do mundo. Foto: Divulgação/Aida Cruises
Carnival Jubilee: Recebe até 6.500 passageiros que têm acesso a teatro, spa, clube de comédia e um extenso playground com atividades como mini-golf, basquete, futebol e uma pista de corrida. Foto: divulgação
O navio da Carnival Cruise Line tem como grande destaque a "Bolt", a primeira montanha-russa instalada a bordo de um cruzeiro. A própria pessoa consegue controlar a velocidade do carrinho durante o passeio, que tem vista de 360º do oceano! Foto: divulgação/Carnival Cruise Line
Costa Toscana: Pertencente à Costa Cruzeiros, o navio italiano acomoda até 6.554 passageiros em mais de 2.660 cabines. São 13 restaurantes, 19 bares e salões, além de 13 piscinas e dezenas de banheiras de hidromassagem. Foto: Divulgação/Costa Cruzeiros
O navio também conta com uma vasta área externa, projetada para simular uma espécie de "cidade inteligente", integrando tecnologia de ponta com o máximo de conforto para os viajantes. Foto: divulgação/Costa Cruzeiros
MSC Euríbia: Acomoda até 6.300 passageiros e conta com um dos maiores parques aquáticos em alto-mar, incluindo 5 piscinas, sendo a principal com 1.700m². É um dos modelos mais avançados da frota da MSC Cruzeiros. Foto: divulgação/msc
A bordo, os hóspedes podem desfrutar de 21 bares e salões, 10 restaurantes, spas e áreas de recreação infantil. O navio também conta com tecnologias modernas que ajudam a reduzir os impactos no ecossistema marinho. Foto: divulgação/msc
MSC World Europa: Lançado em 2022, é outro navio da MSC Cruzeiros. Acomoda até 6 mil passageiros em 2.626 cabines. Um dos destaques é uma experiência exclusiva no "Yacht Club", que oferece diversas opções de bares e lounges. Foto: divulgação/msc
Outra atração que chama a atenção a bordo é o Venon Drop, o maior tobogã seco em alto-mar, com 11 andares de altura! Foto: divulgação/msc
Norwegian Bliss: Construído em 2018 e renovado em 2021, o Norwegian Bliss tem capacidade para 3.958 passageiros. São muitas opções de lazer, como spas com águas termais, 28 restaurantes e jogos interativos, como a Roda da Fortuna. Foto: Divulgação/Norwegian Cruise Line
Embora não acomode tantas pessoas quanto outros navios da lista, o Norwegian Bliss se destaca por sua pista de kart de dois níveis, uma atração considerada rara em cruzeiros. Foto: Divulgação/Norwegian Cruise Line
Symphony of the Seas (Royal Caribbean): Ganhador do World Cruise Awards em 2022, o Symphony of the Seas acomoda quase 7 mil passageiros e é conhecido pelo seu Bionic Bar, onde os drinques são preparados por robôs. Foto: Divulgação/Royal Caribbean
O navio também oferece uma variedade de atividades, como um simulador de surfe, um enorme tobogã, laser tag, além de 20 restaurantes, 4 piscinas, 9 jacuzzis, dois spas e uma zona esportiva que inclui minigolfe e uma quadra de basquete. Foto: Divulgação/Royal Caribbean
Além do prêmio principal, o concurso ainda contou com outras 71 categorias. Dessas, só 16 foram de nível global. Foto: High On Life - Flickr
