Galeria
Quando a química é real: relembre 11 casais da ficção que ficaram juntos na vida real
MC Cabelinho e Bella Campos: Eles se conheceram e começaram a ficar juntos nos bastidores da novela das sete, “Vai na Fé”, ainda em 2022. Foto: Paulo Belote/Globo
O romance durou alguns meses e foi marcado por polêmicas e rumores de traição por parte do MC. Em agosto de 2023, a atriz anunciou o fim do namoro. Foto: Reprodução/TV Globo
Letícia Spiller e Marcello Novaes: Os atores interpretaram o casal Raí e Babalu na novela “Quatro por Quatro”, de 1994, e engataram um romance logo na sequência, que durou seis anos. Foto: Reprodução/Instagram
Os dois tiveram um filho, o menino Pedro. Eles ainda voltaram a viver outro par romântico 16 anos depois, dessa vez na novela “Sol Nascente”. Foto: Reprodução/Instagram
Adriana Esteves e Vladimir Brichta: Os dois interpretaram o casal Lola e Enrico na novela “Kubanacan”, em 2003. Eles se casaram em 2006 e tiveram um filho, o menino Vicente. Foto: Reprodução/Instagram
José Loreto e Débora Nascimento: Engataram um namoro quando atuaram juntos em “Avenida Brasil”, em 2012. Chegaram a se casar em 2015 e três anos depois tiveram uma filha, a menina Bella. Foto: Reprodução/Instagram
O relacionamento passou por períodos conturbados e chegou ao fim em janeiro de 2019, após diversos boatos de traição por parte do ator. Foto: Reprodução/Instagram
Giovanna Antonelli e Murilo Benício: Deram vida a um dos casais mais icônicos da TV brasileira, Jade e Lucas, na novela “O Clone”, de 2001. Eles assumiram o romance fora das telas ainda durante as gravações. Foto: Reprodução/TV Globo
Depois de algumas idas e vindas tiveram um filho, o menino Pietro, mesmo assim o relacionamento acabou não dando certo e os dois se separaram de vez, no fim de 2005. Foto: Reproduc?a?o/Globo
Miley Cyrus e Liam Hemsworth: O relacionamento entre a cantora e o ator teve início durante as filmagens do longa "A Última Música", de 2010. Foto: Divulgação
Foram inúmeras idas e vindas até eles até se casarem oficialmente em 2018, o que não durou muito porque a separação veio oito meses depois. Foto: Reprodução/Instagram
Zac Efron e Vanessa Hudgens: Queridinhos do público jovem, eles foram o casal principal da série “High School Musical”, mas já tinham começado a namorar quando o primeiro filme foi lançado, em 2006. Foto: Divulgação/Disney
O relacionamento durou até meados de 2010, quando os dois anunciaram a separação, para a tristeza dos fãs. Foto: Reprodução
Robert Pattinson e Kristen Stewart: Outro casal bem popular que surgiu a partir de bastidores. A dupla se conheceu nas gravações da saga “Crepúsculo”, de 2018 e a partir dali surgiram inúmeros rumores de que os dois estariam juntos. Foto: Divulgação/Summit Entertainment
Apesar de passarem um bom tempo negando o namoro, era bem comum ver flagras de paparazzi dos dois trocando carinhos em público. Eles mesmos só assumiram o relacionamento em 2012, mas logo terminaram, em 2013. Foto: Montagem/Wikimedia commons
Claudia Raia e Edson Celulari: Em 1992, os atores foram selecionados para interpretar os protagonistas Maria e Ricardo na telenovela "Deus nos Acuda". A paixão vivida pelos personagens extrapolou os limites da ficção e se tornou realidade. Foto: Divulgação/TV Globo
O relacionamento perdurou por 17 anos e resultou nos dois filhos do casal, Enzo e Sophia. Foto: Reprodução/Instagram
Angelina Jolie e Brad Pitt: Os dois astros começaram um relacionamento durante as filmagens do filme "Sr. e Sra. Smith", de 2005, e se tornaram um dos casais mais famosos e badalados de Hollywood. Foto: Divulgação
Eles permaneceram juntos por 11 anos, até que veio a conturbada separação, em 2016. Juntos, eles tiveram seis filhos, sendo três biológicos e três adotados. Foto: 7UPLAGI MEDIA ASPIRASI - Flickr
Zendaya e Tom Holland: Um dos casais mais recentes que se formaram a partir de um filme foi Zendaya e Tom Holland, que estrelaram “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, de 2017. Foto: Reprodução/Instagram
Os dois sempre mantiveram um relacionamento discreto e pouco badalado nas redes sociais. Em 2025, fontes confirmaram que eles haviam noivado. Foto: Reprodução/Instagram