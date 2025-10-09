Galeria
Nova temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ tem dada de estreia confirmada no Brasill; veja!
-
Na trama, Daryl viaja para a Europa e enfrenta novos inimigos enquanto tenta descobrir alguma informação sobre o paradeiro de Rick Grimes. Foto: Reprodução
-
Em entrevista dada em 2024, o ator Norman Reedus revelou em entrevista que pretende viver o personagem por "talvez mais seis ou sete anos". Foto: Reprodução do X @FallonTonight
-
"A série derivada me deu a oportunidade de levar o personagem em uma direção totalmente diferente da 'The Walking Dead'", disse. Foto: Instagram @bigbaldhead
-
O personagem é uma das principais diferenças entre a produção televisiva e os quadrinhos na qual ela se baseia. Foto: Reprodução
-
-
Daryl não existia na obra original, mas foi criado para a série de TV e tornou-se um dos preferidos do público. Foto: Divulgação
-
Além disso, Daryl foi o personagem que apareceu em mais episódios da franquia de zumbis: 148. Foto: Divulgação/AMC
-
Norman Reedus, que interpreta Darly Dixon, estreou no cinema em 1997 no filme "Mutação", dirigido por Guilherme Del Toro. Foto: Reprodução
-
-
Antes da fama, Reedus trabalhou em uma loja da Harley Davidson em Veneza e realizou bicos como fotógrafo, escultor e artista de vídeo. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
-
Após "Mutação", Reedus trabalhou em filmes como "I'm Losing You" e "Nadando contra a Corrente", lançados em 1998, e "8mm: Oito Milímetros", de 1999. Foto: Reprodução
-
Além de ator, Reedus já posou para grandes marcas de moda e cosméticos, como Prada, Alessandro Dell'Acqua, Durban, Levi's, Lexus e Morgenthal Fredrics. Foto: Pinguino k/Wikimedia Commons
-
-
Outros filmes estrelados por Reedus incluem "Santos Justiceiros", de 1999, "Blade II - O Caçador de Vampiros", de 2002 e "O Gângster", de 2007. Foto: Divulgação
-
Reedus começou a interpretar Daryl Dixon na 3ª temporada de "The Walking Dead", que foi ao ar em 2010. Foto: Divulgação
-
O trabalho na série contribuiu para que Reedus fosse reconhecido internacionalmente. Foto: Divulgação
-
-
Na vida pessoal, o ator teve um relacionamento com a supermodelo Helena Christensen, de 1998 até 2003. Juntos, eles tiveram um filho, Mingus Lucien Reedus, nascido em 1999. Foto: - Instagram @bigbaldhead
-
Desde 2016, Reedus namora a atriz Diane Kruger, com quem teve uma filha, nascida em 2018. Foto: Instagram @bigbaldhead