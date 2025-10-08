Muito além da nutrição: Alface combate insônia e ajuda na dieta

Uma xícara de chá de alface antes de dormir pode ser um grande aliado no combate da insônia. Ela contém lactuário, uma substância com poderoso efeito sedativo. “Chega a ser semelhante ao ópio”, diz Wendy Green, em seu livro “50 coisas que você pode fazer para combater a insônia”. Foto: Imagem de ? por Pixabay