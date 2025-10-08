Assine
Estudo aponta cidades dos Estados Unidos que estão ‘afundando’; entenda

LA
Lance
  • O estudo foi analisado por pesquisadores das universidades Columbia e Virginia Tech.
    O estudo foi analisado por pesquisadores das universidades Columbia e Virginia Tech. Foto: Ajay Suresh/Wikimédia Commons
  • Embora o fenômeno da subsidência urbana já fosse conhecido, as imagens recentes revelaram que o processo é mais acelerado e abrangente do que se pensava.
    Embora o fenômeno da subsidência urbana já fosse conhecido, as imagens recentes revelaram que o processo é mais acelerado e abrangente do que se pensava. Foto: Pedro Lastra/Unsplash
  • Os cientistas analisaram 28 centros urbanos, utilizando radares de satélite capazes de medir deslocamentos do solo em escala milimétrica.
    Os cientistas analisaram 28 centros urbanos, utilizando radares de satélite capazes de medir deslocamentos do solo em escala milimétrica. Foto: Rachel Crosby/Unsplash
  • O resultado acendeu um alerta: ao menos dois terços das áreas urbanas de 25 cidades americanas estão afundando de maneira contínua.
    O resultado acendeu um alerta: ao menos dois terços das áreas urbanas de 25 cidades americanas estão afundando de maneira contínua. Foto: Pexels/Nate
  • Em Houston, por exemplo, quase metade da cidade apresenta rebaixamento superior a 5 milímetros por ano.
    Em Houston, por exemplo, quase metade da cidade apresenta rebaixamento superior a 5 milímetros por ano. Foto: Domínio Público/Creative Commons Zero - CC0
  • Em 10% das áreas o ritmo é ainda mais intenso, ameaçando bairros inteiros.
    Em 10% das áreas o ritmo é ainda mais intenso, ameaçando bairros inteiros. Foto: Youtube Canal/Look Around
  • A principal causa identificada para esse fenômeno, conhecido como subsidência, é a extração excessiva de água subterrânea.
    A principal causa identificada para esse fenômeno, conhecido como subsidência, é a extração excessiva de água subterrânea. Foto: Brigitte Werner/Pixabay
  • Quando os aquíferos são esvaziados, o terreno que fica em cima perde suporte e se compacta.
    Quando os aquíferos são esvaziados, o terreno que fica em cima perde suporte e se compacta. Foto: David Mark/Pixabay
  • Segundo o autor do estudo, Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre áreas já suscetíveis a esse tipo de instabilidade.
    Segundo o autor do estudo, Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre áreas já suscetíveis a esse tipo de instabilidade. Foto: - Flickr Matthew Paulson
  • De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura além de seus limites de segurança e comprometer prédios, estradas e pontes.
    De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura além de seus limites de segurança e comprometer prédios, estradas e pontes. Foto: Tae Fuller/Pexels
  • Enquanto Houston apresenta taxas alarmantes, Nova York vive uma situação particular.
    Enquanto Houston apresenta taxas alarmantes, Nova York vive uma situação particular. Foto: dariasophia/Pixabay
  • Um conjunto de dados da NASA, Rutgers e JPL-Caltech mostra que 98% da metrópole sofre subsidência, embora em ritmo variável.
    Um conjunto de dados da NASA, Rutgers e JPL-Caltech mostra que 98% da metrópole sofre subsidência, embora em ritmo variável. Foto: Wikimedia Commons/Pedro Lastra
  • A taxa média é de 1,6 mm ao ano, mas locais construídos sobre aterros antigos afundam mais de 3 mm anualmente.
    A taxa média é de 1,6 mm ao ano, mas locais construídos sobre aterros antigos afundam mais de 3 mm anualmente. Foto: Pixabay
  • No Estádio Arthur Ashe, por exemplo, local onde ocorre o US Open, o índice de afundamento é de 4,6 mm por ano.
    No Estádio Arthur Ashe, por exemplo, local onde ocorre o US Open, o índice de afundamento é de 4,6 mm por ano. Foto: Wikimedia Commons/ D. Benjamin Miller
  • A maioria dessas construções foi erguida sobre antigos aterros sanitários, cujo solo é mais sujeito à compressão do que a rocha natural, acelerando o afundamento sob o peso da infraestrutura.
    A maioria dessas construções foi erguida sobre antigos aterros sanitários, cujo solo é mais sujeito à compressão do que a rocha natural, acelerando o afundamento sob o peso da infraestrutura. Foto: Wikimedia Commons/Yahala
  • O risco, nesse contexto, Ã© o aumento de inundaÃ§Ãµes e falhas estruturais em edifÃ­cios e vias urbanas.
    O risco, nesse contexto, Ã© o aumento de inundaÃ§Ãµes e falhas estruturais em edifÃ­cios e vias urbanas. Foto: Freepik/wirestock
  • Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifícios das cidades observadas estão em chamadas
    Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifícios das cidades observadas estão em chamadas "zonas de alto risco". Foto: Pexels/Pixabay
  • Entre as possíveis soluções, os pesquisadores defendem a criação de mapas detalhados de subsidência para orientar políticas públicas e a revisão de códigos de construção.
    Entre as possíveis soluções, os pesquisadores defendem a criação de mapas detalhados de subsidência para orientar políticas públicas e a revisão de códigos de construção. Foto: Freepik/wirestock
  • Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e um controle rigoroso da exploração de águas subterrâneas também são apontados como medidas preventivas.
    Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e um controle rigoroso da exploração de águas subterrâneas também são apontados como medidas preventivas. Foto: Nelson Ndongala/Unsplash
