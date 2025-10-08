Assine
Ilha em Nova York foi comprada por holandês em 1626; descubra essa história curiosa

LA
Lance
  • Minuit era governador da colônia holandesa chamada de Nova Amsterdã, na América do Norte. Ele adquiriu a ilha dos nativos locais pela quantia de 60 florins - algo em torno de 25 dólares em valores atuais.
    Minuit era governador da colônia holandesa chamada de Nova Amsterdã, na América do Norte. Ele adquiriu a ilha dos nativos locais pela quantia de 60 florins - algo em torno de 25 dólares em valores atuais. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • Três décadas mais tarde, começou a se formar a cidade de Nova York, da qual Manhattan faz parte.
    Três décadas mais tarde, começou a se formar a cidade de Nova York, da qual Manhattan faz parte. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • Ainda no século XVI, o controle de Manhattan passou para as mãos inglesas, após a terceira guerra anglo-holandesa.
    Ainda no século XVI, o controle de Manhattan passou para as mãos inglesas, após a terceira guerra anglo-holandesa. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • Ao contrário do que sugere o senso comum, Manhattan não é uma cidade, mas sim um dos quatros distritos de Nova York (ou “borough” - burgos - na linguagem oficial). Os outros são: Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island.
    Ao contrário do que sugere o senso comum, Manhattan não é uma cidade, mas sim um dos quatros distritos de Nova York (ou “borough” - burgos - na linguagem oficial). Os outros são: Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Foto: Flickr llee_wu
  • Com alta densidade demográfica, Manhattan está no coração de Nova York e é um dos principais centros comerciais, financeiros e culturais do mundo.
    Com alta densidade demográfica, Manhattan está no coração de Nova York e é um dos principais centros comerciais, financeiros e culturais do mundo. Foto: Flickr Rafael Chamorro
  • A ilha de Manhattan, onde está o distrito, é rodeada pelos rios Hudson River e East River.
    A ilha de Manhattan, onde está o distrito, é rodeada pelos rios Hudson River e East River. Foto: Imagem de Manuel Romero por Pixabay
  • E sobre o rio East foi construída em 1901 uma ponte ligando o distrito de Manhattan ao Brooklyn. A Manhattan Bridge tornou-se um ponto turístico local.
    E sobre o rio East foi construída em 1901 uma ponte ligando o distrito de Manhattan ao Brooklyn. A Manhattan Bridge tornou-se um ponto turístico local. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • Nova York nasceu no sul de Manhattan e foi se expandindo para o norte durante o século XIX. Na ilha se encontram os maiores edifícios da cidade.
    Nova York nasceu no sul de Manhattan e foi se expandindo para o norte durante o século XIX. Na ilha se encontram os maiores edifícios da cidade. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • Entre os arranhas-céus de Manhattan está o famoso Empire State Building, na não mesmo famosa Quinta Avenida.
    Entre os arranhas-céus de Manhattan está o famoso Empire State Building, na não mesmo famosa Quinta Avenida. Foto: Imagem de Olga Fil por Pixabay
  • Pontos turísticos de Manhattan estão entre os mais visitados do mundo, caso da Times Square.
    Pontos turísticos de Manhattan estão entre os mais visitados do mundo, caso da Times Square. Foto: Imagem de Puneet Kumar por Pixabay
  • Formada pelo cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York - Broadway e 7ª Avenida -, a Times Square é um dos grandes símbolos de Manhattan, com os musicais da Broadway e outras atrações culturais e comerciais.
    Formada pelo cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York - Broadway e 7ª Avenida -, a Times Square é um dos grandes símbolos de Manhattan, com os musicais da Broadway e outras atrações culturais e comerciais. Foto: -Imagem de Wallula por Pixabay
  • Outro espaço muito famoso de Manhattan é o Central Park, maior parque urbano de Nova York.
    Outro espaço muito famoso de Manhattan é o Central Park, maior parque urbano de Nova York. Foto: Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay
  • Manhattan também abriga Wall Street, onde está o mundialmente conhecido centro financeiro.
    Manhattan também abriga Wall Street, onde está o mundialmente conhecido centro financeiro. Foto: Assembleia de Wall Street/Wikimedia Commons
  • Na área chamada Midtown Manhattan está o Rockfeller Center, um complexo de edifícios com uma praça e uma grande pista de patinação.
    Na área chamada Midtown Manhattan está o Rockfeller Center, um complexo de edifícios com uma praça e uma grande pista de patinação. Foto: Manhattan - Imagem Pixabay
  • Em Manhattan está localizada a Universidade de Columbia, a mais antiga instituição de ensino superior do estado de Nova York.
    Em Manhattan está localizada a Universidade de Columbia, a mais antiga instituição de ensino superior do estado de Nova York. Foto: King of Hearts/wikimédia Commons
  • Mais um famoso ponto de Manhattan é o Lincoln Center, um complexo de salas de concertos, óperas, ballets e musicais.
    Mais um famoso ponto de Manhattan é o Lincoln Center, um complexo de salas de concertos, óperas, ballets e musicais. Foto: Imagem de Predrag Kezic por Pixabay
  • No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu em Manhattan um fato que abalou o mundo no primeiro ano do novo milênio. Os atentados terroristas do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda.
    No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu em Manhattan um fato que abalou o mundo no primeiro ano do novo milênio. Os atentados terroristas do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda. Foto: Michael Foran/wikimédia Commons
  • Ao longo de mais de uma década, o complexo do World Trade Center foi reconstruído e reinaugurado em 2014. Na imagem, as antigas torres.
    Ao longo de mais de uma década, o complexo do World Trade Center foi reconstruído e reinaugurado em 2014. Na imagem, as antigas torres. Foto: Carol M. Highsmith - domínio público
Busca

