Galeria
Cidade que foi cenário de ‘Game of Thrones’ cria passaporte ‘exclusivo’ para tentar conter turismo excessivo
Trata-se de Dubrovnik, na Croácia, conhecida como a “Pérola do Adriático”. Foto: Neil Morrell/Pixabay
O prefeito Mato Frankovi? implementou medidas radicais como estabelecer um limite máximo de 11,2 mil pessoas dentro das muralhas da cidade. Foto: Julia Volk/Pexels
Conhecida por ter sido o principal cenário da série "Game of Thrones", Dubrovnik chegou a ter 27 visitantes para cada morador, impactando drasticamente a qualidade de vida local. Foto: Jonathan Chng/Unsplash
Desde 2017, a prefeitura vem promovendo um amplo plano de gestÃ£o turÃstica sustentÃ¡vel. Foto: Wikimedia Commons/Ivan.Petrovi?.Poljak.001
Outra restrição imposta foi limitar o número de navios de cruzeiro a dois por dia — antes, o pico era de oito. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
Os navios também foram obrigados a atracar por no mínimo oito horas, incentivando os turistas a gastarem mais e explorarem a cidade com calma. Foto: Archana Reddy/Unsplash
Em outra ação, tomada a partir da pandemia de Covid-19, a cidade passou a utilizar câmeras de circuito fechado para gerenciar o fluxo de pessoas. Foto: Wikimedia Commons/Oktoober
A partir de 2026, a cidade croata passará a exigir que turistas reservem períodos para visitar as muralhas e museus por meio do "Passaporte Dubrovnik". Foto: Pexels/Jose D´Alessandro
Outras medidas incluem restrições a malas com rodinhas — por conta do barulho nas ruas com paralelepípedos — e novos impostos sobre aluguéis de curto prazo. Foto: Kevin Charit/Unsplash
Recentemente, a prefeitura efetuou a compra de imóveis para alugá-los a famílias locais, incentivando o repovoamento da cidade antiga. Foto: Wikimedia Commons/Ponor
As ações dividiram opiniões. Alguns moradores e empresários acreditam que as mudanças prejudicam o setor de turismo e não resolvem os problemas estruturais. Foto: Jacek Abramowicz/Pixabay
Outros reconhecem melhorias no cotidiano e nos serviços. "Em comparação com 2017 e 2018, como guias locais, achamos que melhorou", opinou o proprietário da Dubrovnik Local Guides, Marko Milos. Foto: ZEBULON72/Pixabay
Apesar de ainda enfrentar superlotação, os resultados iniciais mostram redução do fluxo de turistas e aumento na qualidade das experiências. Foto: Salya T/Unsplash
O prefeito defende que o futuro da cidade depende da qualidade, não da quantidade de visitantes. "Estou tentando convencer nossos cidadãos de que estou fazendo isso para o bem de todos", disse Frankovi?. Foto: Reprodução
Com aproximadamente 42 mil habitantes, Dubrovnik é uma das cidades mais encantadoras da Croácia e um dos destinos turísticos mais famosos do Mediterrâneo. Foto: Ivan Ivankovic/Pixabay
A cidade foi fundada no século 7 e é cercada por muralhas medievais de quase 2 km de extensão, que são Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979. Foto: Daniel Ortmann - Wikimédia Commons
Entre os principais pontos turísticos estão a Stradun (rua principal), o Forte Lovrijenac, o Palácio do Reitor e a Catedral da Assunção da Virgem Maria. Foto: Flickr - Richard Mortel