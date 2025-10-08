Galeria
Profissões que não resistiram ao avanço da tecnologia
-
ACENDEDOR DE POSTE: Foi necessário até o fim do século XIX, período em que os postes de rua eram acesos por meio de lamparinas a gás ou com querosene Foto: Autor Desconhecido/Twitter @FotosDeFatos
-
Em alguns casos, era necessário, inclusive, que o profissional fosse apagar os postes no dia seguinte, ao amanhecer. Foto: Arquivos Nacionais da Holanda/Wikimedia Commons
-
Já em outros casos, havia postes com um esquema que mantinha a iluminação apenas até o nascer do dia. Foto: Gunnar Lanz/Wikimedia Commons
-
LANTERNINHA - Tinha a função de guiar as pessoas, com lanterna acesa, em cinemas e teatros para ajudá-las a identificar os lugares onde deveriam se sentar depois que as luzes se apagavam. Foto: Yotube Canal Cultura Ambiental
-
-
Este funcionário também possuía a incumbência de fiscalizar as atividades nas salas e evitar que as pessoas usassem tais espaços de forma inadequada. Eventualmente tal atividade era exercida por pessoas mais jovens pelo grau de facilidade Foto: DIVULGAÇÃO/GLOBO
-
VENDEDOR DE LIVRO - Era comum receber a visita de pessoas que vendiam livros e enciclopédias de porta em porta. Foto: ABDL/ DIVULGACAO/JC
-
Hoje em dia, com a internet, as bibliotecas ainda são espaços importantes para pesquisa, com conteúdo histórico e ambiente agradável para os estudos. Mas a venda de livros individualmente terminou. Foto: A.Savin - Wikimédia Commons
-
-
LEITEIRO - Este profissional vendia garrafas de leite fresco para seus clientes. Foto: Brian Snelson - Wikimédia Commons
-
A entrega era feita na porta de cada casa. O leite era vendido em garrafas de vidro. Foto: Bewe eller Wigforss/Wikimedia Commons
-
TELEFONISTA - Foi essencial até a década de 1980, pois as empresas de telefone precisavam de trabalhadores que transferissem ligações feitas com destino às centrais para ramais específicos. Tal cargo era preenchido majoritariamente por mulheres Foto: Twitter @FotosDeFatos
-
-
Elas eram orientadas e treinadas para efetuar sua função de maneira discreta. As profissionais esperavam que a pessoa responsável pela ligação passasse as informações e, então, encaminhava a chamada Foto: Arquivo Municipal de Seattle/Wikimedia Commons
-
Ainda há telefonistas que atuam em grandes empresas e até órgãos públicos com o intuito de transferir ligações internas ou informar um número de determinado setor, mas é uma situação rara. Atualmente, as secretárias cumprem esta função. Foto: Freepik
-
ATOR E ATRIZ DE RÁDIO - Havia novelas transmitidas por rádio, com uma audiência fiel. Foto: Howard Liberman - Wikimédia Commons
-
-
Esses atores precisavam conseguir transmitir apenas com a voz todas as emoções necessárias. Com a TV, o rádio foi deixando de ter espaço para atores. Foto: Conrad Poirier/Wikimedia Commons
-
COMPUTADOR HUMANO - Desde o fim do século XX, o termo "computador humano", por mais estranho que pareça, tem sido aplicado a indivíduos com prodigiosa capacidade para cálculos. Antes, o termo não existia, mas os profissionais contratados para a função, sim. Foto: Nasa
-
Estes profissionais trabalhavam em empresas, como esta da foto de 1949, fazendo cálculos e organizando as finanças. Foto: Nasa/Wikimedia Commons
-
-
ARQUIVISTA - A responsabilidade desses profissionais era separar documentos de arquivos institucionais e pessoais, além de organizá-los por grau de relevância Foto: Reprodução
-
Depois, ele deveria definir qual o tempo de arquivamento ideal e fazer a administração desses ofícios. Com a difusão dos arquivos digitais, tudo mudou. Foto: Foto:ARQUIVOSNACIONAISEADMINISTRAÇÃODEREGISTROS-WIKIMEDIACOMMONS
-
LINOTIPISTA - Era a pessoa responsável por operar o linotipo, um protótipo da máquina de escrever. Afinal, seu depósito de linhas arquiva um número maior de frases prontas. Foto: Twitter @rsalaverria
-
-
Para ser linotipista era preciso realizar cursos de especialização. Tal função era encontrada em editoras e jornais. O avanço tecnológico promoveu a criação de máquinas como as impressoras e os computadores. Assim, o cargo passou a não ter utilidade Foto: AE Foster/Wikimedia Commons
-
OPERADOR DE MIMEÓGRAFO - Pessoas manipulavam esse instrumento para fazer cópias de papel escrito em grande escala. Obviamente, deixou de ser necessário. Foto: Francis Stewart/Wikimedia Commons