Galeria
Guarda Suíça: origem e funções do corpo de segurança que protege o Papa
-
O Papa é o chefe de estado do Vaticano, o menor país do mundo em dimensões territoriais. A cidade-estado é a sede da Igreja Católica Romana, que atualmente se encontra na chamada Sé Vacante, situação em que seguirá até que um novo pontífice seja eleito pelos cardeais. Foto: Valdiney Pimenta / Flickr
-
Um enclave localizado dentro de Roma, capital da Itália, o Vaticano foi criado pelo Tratado de Latrão, em 1929. Foto: Jerome Clarysse por Pixabay
-
O Tratado de Latrão foi um documento firmado entre o governo da Itália, então chefiado pelo ditador Benito Mussolini, e a Santa Sé durante o pontificado do papa Pio XI. Foto: Domínio Público/wikimedia commons
-
O Vaticano é também um dos países menos populosos do mundo, com pouco menos de mil habitantes. Foto: Maik por Pixabay
-
-
A cidade-estado possui um corpo armado próprio, como acontece com todas as nações. Essa força chama-se Guarda Suíça e tem a função de proteger o papa e as residências oficiais do líder supremo do catolicismo. Foto: Paul Ronga/Wikimédia Commons
-
Ela difere da gendarmeria, polícia que atua no Vaticano no serviços de segurança gerais e destinada a fazer com que sejam respeitadas as leis da cidade-estado. Foto: Gaspard Miltiade/Wikimedia Commons
-
A Guarda Suíça foi criada mais de quatro séculos antes de a Santa Sé obter sua soberania como estado. Foto: Willem van de Poll /Wikimédia Commons
-
-
Ela foi criada em 1506, no início do período chamado Alta Idade Média, por determinação do papa Júlio II. Foto: Willem van de Poll /Wikimédia Commons
-
Os guardas são investidos em cerimônias de uniformes renascentistas coloridos em azul, vermelho e amarelo. Foto: Alberto Luccaroni/Wikimédia Commons
-
A seguranÃ§a pessoal do papa Ã© feita pela Guarda SuÃÃ§a, inclusive quando o sumo pontÃfice tem compromissos de estado no exterior. Foto: - ReproduÃ§Ã£o do Instagram @guardiasvizzerapontificia
-
-
Quando lideranças estrangeiras fazem visitas de estado ao Vaticano, a Guarda Suíça desloca uma tropa de honra para essas autoridades (presidentes e primeiros-ministros). Foto: Flickr keepps
-
Os soldados da Guarda Suíça também se posicionam nas entradas do Vaticano e na cidade Castel Gandolfo, na região do Lácio, onde fica a residência de verão do papa. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
-
No conclave, processo de eleição de um novo papa em que acontece a Sé Vacante (ausência de um papa após morte ou renúncia), é de competência da Guarda Suíça a proteção do Colégio dos Cardeais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
A nomenclatura deve-se ao fato de mercenários suíços terem sido escalados para compor as forças após sua criação, no século 16. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
-
Os mercenários suíços tinham a reputação de serem muito corajosos. Eles atuavam para países europeus envolvidos em conflitos, como Espanha, França e a própria Itália. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
-
O primeiro núcleo de guardas suíços foi composto por 150 soldados. Tempos depois, eles receberam o título de “Guardiões da Liberdade da Igreja”. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
Um episódio marcante na história da Guarda Suíça foi o chamado Saque de Roma, que ocorreu em 6 de maio de 1527. Nessa data, tropas rebeldes de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, invadiram Roma tendo como alvo o papado, então comandado por Clemente VII. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
A batalha resultou na morte de mais de 100 homens da Guarda Suíça, mas a coragem dos soldados permitiu que o papa Clemente VII se refugiasse no Castelo de Sant’Angelo, em Roma. Foto: Flickr Martin
-
Anualmente, em 6 de maio, a Guarda Suíça faz uma cerimônia em que presta homenagens aos soldados mortos no Saque de Roma. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia
-
-
Nessa data, novos componentes do corpo militar de elite prestam juramento em um pátio interno do Vaticano e são incorporados à Guarda Suíça. Foto: Reprodução do Instagram@guardiasvizzerapontificia