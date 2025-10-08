Galeria
Naturalmente aprazíveis: lindos jardins espalhados pelo mundo
Há dois jardins: um italiano, que cerca a antiga residência com espécies típicas do país, e outro com diversas fontes para aproveitar a água dos montes (foto). Desde 1997 é declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Foto: isol / Wikimedia Commons
Caracteriza-se por esculturas inspiradas nas Ciências, inclusive na Matemática, usada para o planejamento de curvas e retas que compõem o cenário. Foto:
O local tem 4,3 mil espécies nativas e estrangeiras, de diversas partes do mundo, uma das maiores coleções do país. Assim como pesquisa e fiscalização do patrimônio da entidade. Ao todo, são mais de 140 hectares disponíveis para visitação. Foto: Otávio Nogueira / Wikimedia Commons
Outro representante brasileiro é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa. O espaço bicentenário é conhecido pela riqueza e relevância do seu acervo de plantas como as grandes vitórias-régias e extensos bambuzais. Foto: Gibro Walker - Flickr
O jardim foi fundado por D. João, então príncipe regente de Portugal, em 1808. Ainda há atrações como as estufas de orquídeas, bromélias, samambaias e plantas insetívoras, além de coleções temáticas como o Jardim Japonês (foto), planejado após a doação de 65 itens típicos do país asiático. Foto: Rodrigo Soldon / Wikimedia Commons
O projeto paisagístico em estilo barroco é de André Le Nôtre, um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira. Os jardins contam com fontes, estátuas e até um imenso tanque d’água. Foto: Paulina Lordméndez - wikimedia commons
A Inglaterra é um dos locais com grande conjunto de praticantes da jardinagem. O próprio príncipe Charles se encaixa nesse contexto. Assim, o país apresenta alguns palácios com jardins bem cuidados. Neste último caso, o Chatsworth House, é um dos exemplos mais famosos no Reino Unido. Foto: Richard Sutcliffe / Wikimedia Commons
O jardim da residência do Duque de Devonshire é histórico, pois reúne itens de seis diferentes séculos. A estufa com espécies estrangeiras e a extensa cascata (foto) são detalhes realçados neste recinto da mansão. Foto: Philip Halling / Wikimedia Commons
Isso porque no parque há o predomínio de cerejeiras e ameixeiras, plantas que alteram suas folhagens com a mudança de estação. Entre março e abril, a primavera está vigente e as flores dominam o lugar. Já entre outubro e novembro, o outono entra em vigor e as folhas caem no solo. Foto: Fjkelfeimvvn / Wikimedia Commons
O Jardim ornamental do templo Bahai fica em Haifa, em Israel, e suas simetrias predominam nas paisagens da cidade israelita. Especialmente com plataformas suspensas e sequências de degraus. Foto: Douglas March - Flickr
Para muitos, o Keunkenhof é o parque mais bonito do mundo destinado aos cuidados com flores. Fica na cidade de Rijnland, na Holanda, uma das principais áreas de cultivo de tulipas do planeta. Seus bem conservados jardins contêm uma admirável variedade de espécies. Foto: Balou46 / Wikimedia Commons